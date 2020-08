Cecilia Todesca: "Se está dando una discusión por el precio del combustible"

Noticias Relacionadas El Gobierno pone en duda el posible aumento de la nafta

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, se refirió al inminente aumento de los combustibles: "El precio del combustible - al igual que muchos otros precios de la economía- está bajo control desde hace unos cuantos meses porque sobrevenía la crisis cambiaria y de deuda del gobierno de (Mauricio) Macri y luego vino la pandemia. Había que parar la pelota y proteger a las familias que habían tenido un impacto muy fuerte sobre sus ingresos", explicó la funcionaria en declaraciones radiales.

"El año pasado tuvimos más de 50% de inflación y había que parar esa inercia", recordó. De todos modos, Todesca también reconoció que "Tampoco se puede funcionar en una economía que aún tiene inflación alta con el freno de mano puesto, porque también desgasta", dijo.

Y reconoció que para ir avanzando el gobierno necesita "armar un esquema de salida de esos controles, que tambíén deberá ser controlado", dijo y recordó que aquí será clave "la instancia de discusión entre trabajadores/as y empresarios/as, respecto de precios y salarios, las tarifas, el tipo de cambio y la tasa de interés, por ejemplo. Todo tiene que ir junto, tiene que ser consistente", recalcó.

Al referirse puntualmente al precio de los combustibles Todesca reconoció: "Se está dando una discusión por el precio del combustible. Todavía no hay una definición. No se puede no modificarlo ni tampoco soltar los precios, como se hizo con las tarifas durante el gobierno de Macri de una manera descontrolada, porque eso acelera la inflación y daña los ingresos de los trabajadores", agregó al reconocer que es lo que pretenden evitar.

El Gobierno pone en duda el posible aumento de la nafta

Respecto a la política que implementaría el gobierno en tema de servicios públicos agregó: " Lo que tenemos que hacer es llevar todas esas variables que tienen impacto económico de una manera consistente y siempre teniendo como objetivo ir reduciendo la inercia inflacionaria. ¿Es fácil?", se preguntó Todesca, "No", respondió en la misma línea.

Además, en declaraciones a El Destape Radio, la economista dio detalles del funcionamiento de los nuevos gabinetes temáticos que impulsa desde esta semana el Gobierno: "Tenemos muchas cosas que discutir y siempre que nos reuníamos aparecía una propuesta superadora", dijo y reconoció que en esa línea la experiencia del gabinete económico fue muy importante.

"La experiencia del gabinete económico ha sido muy importante por la predisposición de ministros y ministras que componen ese gabinete. Ademas de las reuniones, tenemos un chat, en el que se intercambia información y en situaciones tan dinámicas como la que se está viviendo nos ha permitido ir ajustando las herramientas a lo que sucede en la calle que es lo que siempre el presidente y el Jefe de Gabinete nos indican", explicó.

Inminente aumento de las naftas que sería del 7%

En ese sentido, Todesca dio el ejemplo de adaptación que lograron con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción en esta nueva fase de ayuda: "En el ATP 4 vimos que hay empresas que tienen mejora en la facturación, todavía sin estar en términos reales en los niveles del año pasado. Pero también vimos que no podíamos dejar de dar subsidio", reconoció.

Respecto a los temas que se van a tratar en estos encuentros temáticos la vicejefa de gabinete indicó: "Yo creo que va a haber distintas cosas, por un lado la puesta en común de un paquete de medidas en las que están trabajando el ministro Guzmán y Kulfas que son básicamente de índole económica y después cada ministerio vendrá con su agenda", dijo. En la misma línea reconoció que los ministros tiene sus proyectos a pesar de que no se note por la pandemia y dio como ejemplo la iniciativa para los clubes de barrio y la reactivación de la pequeña obra pública. "En el ministerio de Turismo y Deportes lanzaron un plan de subsidios muy importante para los clubes de barrio. Es importante para la obra pública y la recuperación", dijo.

En otro orden de cosas, Todesca subrayó: "Necesitamos que la economía se recupere y para eso que la gente tenga plata en los bolsillos", "Hace tanto que estamos acostumbrados a vivir con inflación alta que no sabemos lo que valen las cosas" y "Hay comportamientos de que se aumentan las mercaderías por el precio de cambio o el combustible, pero eso no explica todo el precio", explicó.

LR