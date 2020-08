Inminente aumento de las naftas que sería del 7%

El calendario del Indec marca que el próximo jueves 13 se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de agosto. El dato marcaría una inflación núcleo en torno al 2,5%, una acumulada que sería del 16% y una interanual del 41%-42%. Con esos guarismos se patea hacia adelante –algunos analistas hablan de septiembre- una duplicación de la inflación mensual y son las cifras que decidieron al gobierno comenzar a descongelar algunos precios relativos. En septiembre, las compañías de telefonía celular programan aumentos que van del 6% al 15% según los planes; también subirán los paquetes de Internet, en una franja del 10%. Pero antes será el turno de las naftas.

Las petroleras venían presionando al gobierno con la necesidad de descongelar los precios. El último incremento se concedió en diciembre del año pasado. El desplome del crudo a nivel internacional que se vivió en abril quitó presión, pero la operación local responde a otras lógicas. El pedido de incremento que elevaron las compañías productoras era del 13%. Finalmente, el gobierno concedería un aumento del 7% que se materializaría esta semana, entre jueves y viernes.

La voz que fue escuchada para descongelar fue la del CEO de YPF, Guillermo Nielsen. El exnegociador de la deuda externa advirtió que para que haya inversiones y no caiga el abastecimiento de gas y petróleo era necesaria una actualización. Cabe recordar que desde diciembre los combustibles no tuvieron aumento y aunque en marzo hubo una actualización de los impuestos eso no repercutió en el precio final. En el mercado, el comentario es que las petroleras acusan a julio un retraso del 10%.

“Lo óptimo es que los combustibles no aumenten, pero si no hay inflación. Si hay inflación los combustibles se quedan en el piso y la inflación se eleva generando un desfasaje, todos los insumos que están dolarizados aumentaron al ritmo de la inflación. Se espera la decisión del gobierno nacional conjuntamente con YPF que marcan el camino de la actualización o no. Todavía no hay ningún decreto que impida la actualización de los combustibles, por eso todas esperan a YPF”, remarcó Gabriel Bornoroni, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles.

Revirtiendo la caída. El último informe del Foro de Análisis Económico del Expendio de Combustibles elaborado por la consultora Economic Trends ya cuenta de una brusca caída en la venta de gasoil y naftas en los meses de marzo y abril y una recuperación en mayo y junio pasados. El reporte advierte que entre febrero, último mes previo al impacto de la pandemia de Covid-19, y abril, primer mes completo de impacto de la pandemia, los volúmenes vendidos de combustibles líquidos se incrementaron 9.1% en el caso del gasoil grado 2, pero cayeron 38.6% en el caso del gasoil grado 3. Además, cayó un 69.1% en el caso de la nafta súper y un 76.7% en el caso de la nafta premium. Es decir, hubo una fuerte caída en los volúmenes vendidos en tres de los cuatro combustibles, y una sustitución de combustibles de precios más altos por combustibles de precios más bajos.

Además, se constató que el volumen total de ventas de combustibles líquidos en el canal minorista cordobés cayó, entre febrero y abril, 29.9% y tuvo una caída del 32.7% en la facturación (cayó más la facturación que el volumen porque, a la caída del volumen, se le suma la sustitución de combustibles caros por combustibles más baratos). “La caída en los volúmenes de ventas de naftas fue muy fuerte en todo el territorio provincial, mientras que la evolución de los volúmenes de ventas de gasoil fue muy heterogénea, con fuerte caída en la ciudad de Córdoba, caída más moderada en la ciudad de San Francisco e incrementos en las ciudades de Río Cuarto y Villa María y en el resto del territorio provincial”, dice el trabajo.

Mirando la evolución, se informó que el volumen de ventas de gasoil en el mercado minorista cordobés, que había caído 2.1% entre febrero y abril, se recuperó un 3.9% durante mayo y junio, quedando 1.7% por encima del nivel de febrero. En el caso de las naftas, luego de la caída del 71.1% entre febrero y abril, el volumen se recuperó un 101.8% en mayo y junio, quedando todavía un 41.8% por debajo del nivel registrado en febrero. De esta manera, el volumen total de ventas de combustibles líquidos en el mercado minorista cordobés, luego de la caída del 29.9% entre febrero y abril, se recuperó un 20.1% en mayo y junio, quedando todavía un 15.8% por debajo del volumen registrado en febrero.