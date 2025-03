Claro tiene una preocupación de “carácter institucional” ante la posición monopólica tras la venta de Telefónica de Argentina

El director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, Alejandro López Quiroga, mostró una preocupación “de carácter institucional”, ante la operación de compra de Telefónica de Argentina por parte del Grupo Clarín. El representante de la segunda empresa más poderosa del mundo de las telecomunicaciones argentinas tildó a la operación de “concentración económica significativa” y reclamó que se realice “una reflexión profunda” por parte de las autoridades competentes.

“Hay una concentración económica que hizo un actor de la competencia, que merece reflexiones”, sostuvo Quiroga López, quien además destacó que existen “dos autoridades que deben intervenir”, aunque enfatizó en la función que debe cumplir la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor (CNDC), que “analiza la concentración económica, teniendo en cuenta que hay afectación en todo el país”. El representante de Claro en la Región alertó que “en CABA y GBA, hay concentración de los dos mercados relevantes: móvil e Internet”.

El cruce se dio en el marco del segundo espacio de debate organizado por “NPlay Cono Sur 2025”, que reunió a representantes a dos de las principales empresas de telecomunicaciones en Argentina: Claro y Telecom. De hecho, López Quiroga como compañero de debate a Hernán Colombo, representante de Telecom. Este encuentro se dio en un contexto especialmente sensible, a pocas semanas de conocerse la noticia de la compra de Telefónica Argentina por parte de la empresa perteneciente al Grupo Clarín, una operación que ha generado un intenso debate sobre la concentración del mercado y sus implicancias regulatorias.

La posición monopólica, en el debate institucional

Esta preocupación no es menor, ya que la fusión de Telecom y Telefónica Argentina podría consolidar una posición dominante en el mercado, limitando la competencia y afectando a los consumidores, según afirmaron especialistas del mundo de las telcos. Claro, como uno de los principales competidores en el sector, manifestó su inquietud ante la posibilidad de que esta operación genere un escenario monopólico o cuasi-monopólico, lo que podría derivar en un aumento de precios y una reducción en la calidad de los servicios.

De hecho, el debate sobre la compra de Telefónica por parte de Telecom excedió los límites del ámbito empresarial. El presidente Javier Milei mostró su preocupación por la posible formación de un monopolio en el sector de las telecomunicaciones e, incluso, prometió romperle el negocio al Grupo Clarín, en un enfrentamiento que se tornó público. El jefe de Estado, defensor ideológico de la libre competencia y la desregulación de los mercados, afirmó que esta operación podría ir en contra de los principios de competencia que su Gobierno busca promover.

En este sentido, el Presidente instó a las autoridades regulatorias a realizar un análisis exhaustivo de la operación, asegurándose de que no se vulnere la competencia en el mercado. “Quieren quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas. Eso implica que tu celular, tu internet, tu teléfono, todo lo controlaría el mismo grupo económico, que por su posición dominante podría cobrarte cualquier precio porque no habría competencia. No vamos a dejar que eso suceda. No vamos a dejar que sigan robándole a los argentinos. Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es ésta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país”, aseguró Milei en la red social X.

La denuncia de Telecentro metió presión a la decisión del Gobierno

Además de Claro, otra empresa que alzó su voz en contra de la operación es Telecentro. La compañía, que ofrece servicios de Internet, televisión por cable y telefonía, presentó una denuncia ante las autoridades regulatorias, argumentando que la fusión entre Telecom y Telefónica podría generar un desbalance en el mercado, perjudicando a los competidores más pequeños y afectando negativamente a los consumidores.

Telecentro enfatizó que la concentración de mercado resultante de esta operación podría limitar la capacidad de otras empresas para competir en igualdad de condiciones, lo que a su vez podría traducirse en una reducción de la innovación y un aumento en los precios de los servicios. Esta denuncia sumó otro capítulo al ya complejo escenario regulatorio que rodea a la compra de Telefónica de Argentina.

Entre los argumentos, Telecentro plantea que “esta concentración económica se encuentra expresamente prohibida por los artículos 1 y 9 de la ley 27.442, y que en el cumplimiento de sus funciones específicas debe investigar profundamente todos los detalles de la mencionada operación de compraventa, tanto en los aspectos económicos, los financieros y los técnicos, evaluando objetivamente si la empresa Telecom concentra un poder de mercado con potencialidad para afectar negativamente la competencia y generar un perjuicio para el interés económico general”.

Reflexión institucional, la advertencia de Claro

En su intervención durante el panel de NPlay Cono Sur 2025, Quiroga López no solo habló de su preocupación por la concentración económica, sino que también hizo un llamado a la reflexión institucional. Subrayó la importancia de que las autoridades regulatorias actúen con independencia y transparencia, asegurándose de que cualquier decisión que se tome esté basada en un análisis técnico riguroso y no en intereses particulares.

El conflicto desatado por la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom puso en evidencia las tensiones y desafíos que enfrenta el mercado de las telecomunicaciones en el país. Por un lado, está la necesidad de fomentar la inversión y la modernización de las infraestructuras, lo que podría justificar operaciones de este tipo. Por otro, está el imperativo de garantizar una competencia justa y equilibrada que proteja los intereses de los consumidores.

En este contexto, el rol de las autoridades regulatorias será crucial. La CNDC y el Enacom tendrán la responsabilidad de evaluar si esta operación cumple con los requisitos legales y si es compatible con los principios de competencia y libre mercado. Además, deberán considerar las preocupaciones expresadas por actores clave como Claro y Telecentro, así como las advertencias del presidente Milei.

