La Cámpora publicó un comunicado en X (ex Twitter), en el que acusa al gobierno de Javier Milei de estar negociando con el Grupo Clarín la compra de Telefónica, operación que fue cuestionada por la gestión libertaria. En el texto, la agrupación denuncia lo que consideran una “estrategia de seducción” por parte de Clarín, quien, según afirman, comenzó a mostrar apoyo al gobierno.

"La estrategia de seducción que está llevando adelante el Monopolio es clarísima: ahora, de golpe, las tapas del diario volvieron a ser a favor del gobierno", expresó el comunicado.

Además, la organización denunció lo que consideran una campaña de desprestigio hacia su agrupación. "Y, como quien lleva bombones y flores, también pretenden vincular a nuestra organización con barrabravas", aseguraron.

En otro tramo, La Cámpora se refirió a la represión ocurrida el miércoles pasado en la marcha de jubilados en el Congreso, y señalan que la decisión de reprimir la protesta fue del gobierno de Milei y la ministra Patricia Bullrich. "La represión del miércoles fue decisión de Milei y Patricia Bullrich, más allá de quiénes marcharon", afirmaron en el comunicado.

La organización también acusó al Gobierno de favorecer a los sectores más poderosos en detrimento de los más vulnerables. "Clarín miente y gana. Bullrich reprime y los jubilados pierden. Esa es la única realidad", señalan.

Sobre la situación económica, el comunicado remarca que, en paralelo con las negociaciones con Clarín, el gobierno sigue adelante con acuerdos con el FMI. "Todo al mismo tiempo que pretenden someternos, una vez más, al FMI", subrayan.

Finalmente, el comunicado menciona el incidente ocurrido con el fotógrafo Pablo Grillo durante la represión, quien se encuentra internado en estado crítico. "Mientras tanto, hay un fotógrafo luchando por su vida y la ministra sigue sosteniendo que el efectivo de seguridad disparó de acuerdo al protocolo establecido", concluyen.

El presidente Javier Milei acusó a principios de marzo a Clarín de "hostigar al gobierno" por su posición contra la compra de parte de Telecom, perteneciente al holding de medios, de la filial de Argentina de la empresa Telefónica, en una operación de US$ 1.250 millones.

Además, el presidente acusó al Grupo de querer "controlar las comunicaciones de todo el país". "Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos. Yo solo estoy en el medio", escribió en X, en un posteo en el que aseguró que el gobierno no permitirá la venta.

"Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín", dijo Milei. "No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones".

Y continuó: "Están acostumbrados a actuar así. Presionan y operan a los gobiernos para obtener beneficios aún si es a costa de los argentinos. Una de esas ocasiones ocurrió durante el 2002 en la presidencia de Duhalde. La misma noche que asumió hubo una reunión en una casa en Banfield en la que estaban Magnetto, Duhalde, Remes Lenicov y otras personas. Clarín estaba al borde de la quiebra en ese momento".

"En esa cena se acordó devaluar 300% (devaluar es empobrecer a los argentinos) y se arregló la aprobación de la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales. Con esa ley ningún banco (quienes como garantía habían prendado las acciones del Grupo) iba a poder ejecutar la deuda que Clarín tenía (3.000 millones de dólares) porque al ser bienes culturales no iban a poder ser ejecutables".

En su cuenta de X, Milei detalló que "de esa manera, Clarín consiguió, a costa de todos los argentinos, arreglar sus problemas financieros". "Nunca sabremos a cambio de qué el entonces gobierno de Duhalde decidió hacer eso".

"Hoy quieren quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas", aseguró. "Eso implica que tu celular, tu internet, tu teléfono, todo lo controlaría el mismo grupo económico, que por su posición dominante podría cobrarte cualquier precio porque no habría competencia. No vamos a dejar que eso suceda. No vamos a dejar que sigan robándole a los argentinos. Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es ésta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos. Yo solo estoy en el medio".

El 24 de febrero pasado, la Oficina del Presidente aseguró que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) evaluarían "si esta operación no constituye la formación de un monopolio".

