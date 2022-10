Cómo cambiaron los hábitos de los turistas después de la pandemia

El turismo, según estimaciones privadas, adquirió una nueva dimensión después de la crisis sanitaria del COVID-19. Más allá del presente económico que vive la Argentina, los viajeros locales comprendieron que viajar significa bienestar y que no existe la estacionalidad para programar una escapada.

Sobre este tema, PERFIL tuvo una conversación con Jordan Schlipken Croes, Autoridad de Turismo de Aruba y quien tiene como labor incrementar, recuperar el número y la calidad de visitantes que la isla recibía antes del 2020, así como explorar nuevas oportunidades de negocio para poner a Aruba entre los países “must visit”.

El turista argentino representa a nivel Latinoamérica el tercer mercado de viajeros hacia la Isla del caribe holandés.

Qué ofrece Aruba a los turistas

La isla se encuentra ubicada en el mar Caribe a 35 Km de las costas de Suramérica, a tan solo una hora de vuelo desde el hub de Las Américas en Panamá. Con un clima promedio de 28 grados centígrados todo el año, fuera del cinturón de huracanes, con playas de aguas cristalinas y arena blanca es un escape perfecto para quienes quieren disfrutar de unas vacaciones memorables y seguras.

La isla más feliz del Caribe es uno de los lugares favoritos de los argentinos que lo eligen porque tiene algunas de las mejores playas del mundo, por su riqueza multicultural, su gastronomía, opciones tanto de aventura como de relax y por la variedad de paisajes que ofrece.

Las aguas cristalinas permiten la práctica de buceo y snorkel. Se pueden alquilar los elementos para hacer snorkel desde US$ 10 o, inclusive, un tour en un crucero o catamarán a partir de US$ 50.

El turismo en la pospandemia

— ¿Con qué te encontraste durante tu visita a Argentina?

— Estamos presentes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Estuvimos dos años sin visitar estos mercados tan importantes para nosotros. Lo que pudimos darnos cuenta es que Chile y Perú se encuentran en otra etapa distinta de la salida de la pandemia en comparación con Argentina o con otros países de la región.

Perú y Chile se encuentran saliendo de la pandemia, allí todavía hay restricciones como el barbijo; la fecha de liberación completa está llegando y la gente está empezando a buscar destinos para volver a viajar, mientras que Argentina, Brasil y Colombia ya están hace tiempo en esa fase.

— ¿Cómo se puede impulsar el turismo pospandemia?

— Hay un efecto que en inglés se llama You only live once, (YOLO, en inglés), que básicamente es entender que ‘solo se vive una vez’, y basándose en ese efecto la gente cambió sus hábitos de viaje. De hecho, los datos demuestran que cada vez la gente está viajando más y no solo viajando más, sino que aseguran que antes hubiesen pagado un hotel modesto.

Ahora la data revela que están dispuestos a gastar un 30 o 40% más y poder despertarse con una vista que jamás van a olvidar.

— ¿Qué tipo de cambios pospandemia son los más relevantes en cuanto al turismo?

— Los turistas de ahora están dispuestos a viajar más lejos, así como a gastar más, a quedarse más noches en el destino elegido. Lo más curioso es que antes de la pandemia, el argentino que visitaba Aruba hacía la reserva con hasta siete meses de anticipación. Ahora preparan todo el viaje con muy poco tiempo de anticipación.

— ¿De dónde son los turistas que más visitan Aruba?

— Aruba se divide en tres mercados importantes: Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. De estas tres regiones, el 85% es de Estados Unidos y Canadá, 9% de Europa y el resto de América Latina. Con respecto a los viajeros latinoamericanos el 45% es de Colombia, el 18% de Brasil y el 15% argentinos. Por lo que Argentina es el tercer mercado más importante para nosotros. En 2022 esperamos que unos 8.000 argentinos nos visiten.

— ¿Cuál es el interés de Aruba en Argentina?

— Nosotros como Gobierno trabajamos mucho en la parte de promoción en Argentina. Incluso tenemos representación acá en suelo argentino y trabajamos junto con ellos en distintos aspectos; hacemos inversiones en las calles de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza y en estaciones de colectivos. Hacemos una inversión considerable en Argentina para promocionar el destino y convencer al argentino que quiere disfrutar de unas lindas vacaciones que Aruba es una de las mejores opciones.

— ¿Con qué se queda el turista argentino que visita Aruba?

— Nosotros conocemos muy bien a quienes nos visitan. Nosotros nos enfocamos mucho en las estadísticas, entonces ya sabemos que el argentino se queda entre siete u ocho noches en la isla. Mientras que el colombiano se queda entre cuatro y cinco noches. Esto tiene que ver con la distancia, de Bogotá a Aruba hay una hora y media de vuelo, mientras que desde Buenos Aires son más horas.

También el perfil del turista argentino suele tener entre 45 a 65 años (la mayoría de los argentinos que visita Aruba). Es un perfil más adulto, esto no quiere decir que no nos visiten jóvenes argentinos, claro que lo hacen, pero en su gran mayoría están entre ese rango etario.

Asimismo, los argentinos que deciden visitar Aruba eligen hospedarse en hoteles con todo incluido. Sin embargo, yo les hago una invitación: obviamente que el all inclusive es muy bueno, pero Aruba es un destino de explorar, de visitar las calles, de comer en sus restaurantes, conocer sus playas.

— ¿Cómo afectó la pandemia a Aruba?

— Aruba depende en un 90% del turismo. Es decir, del PBI el 90% es turismo. Así que el efecto de la pandemia en Aruba se sintió muchísimo, quedamos tres meses con las fronteras completamente cerradas.

Sin embargo, Aruba, por el mismo motivo que depende del turismo, siempre ha tenido un fondo de emergencia en el cual durante muchos años se ahorró dinero para cualquier momento que llegara a pasar algo, por lo que contamos con esos fondos durante la pandemia y se utilizaron para renovar la isla. Se destinaron US$ 120 millones en infraestructura, en hoteles, así que de cierta forma al saber de qué dependemos estuvimos bien preparados para el golpe que asestó la crisis sanitaria al turismo internacional.

Hoy en día, vamos a cerrar el 2022 con el 95% de afluencia comparado a 2019 y para el 2023 esperamos superar la pandemia en un 100%.

— ¿De cuánto es el presupuesto de un argentino para viajar a Aruba?

— Sobre la situación económica de Argentina me llevan hablando muchísimos años. Sin embargo, los turistas argentinos representan una parte importante de nuestro mercado y cada año hay más viajeros desde Argentina que nos visitan.

Hay dos formas de llegar a Aruba, puedes llegar en Avianca a través de Bogotá, o puedes llegar por Panamá en Copa Airlines, los precios rondan en US$ 600 dólares y según la temporada. En cuanto al hospedaje hay hoteles todo incluido, hoteles solo con desayuno, también están disponibles departamentos para su alquiler. Son tres presupuestos totalmente distintos.