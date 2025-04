Cómo impactará en Argentina la suba de aranceles: aceiteras y cerealeras advirtieron una "guerra comercial"

Los anuncios del presidente Donald Trump, con subas de derechos de importación, generarán una "guerra comercial tarifaria" a nivel mundial con derivaciones comerciales que impactan negativamente en los países con capacidad exportadora hacia los Estados Unidos, como Argentina.

El sector empresarial alertó que la Argentina "se va a ver severamente afectada por las exportaciones agroindustriales del aceite de soja, donde ya estábamos en más de 700 millones de dólares, dado que ahora pasamos de un arancel del 19% al 29%”.

El presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idigoras, advirtió que "seguramente la carne vacuna, los limones, jugo de limón, el maní, la pasta al maní, el azúcar y muchos otros productos que son parte de la canasta exportadora argentina se verán severamente afectados y dañados en esto".

Argentina concretó su primera exportación de gas a Brasil a través de Bolivia

CIARA-CEC impulsa que el Gobierno inicie "negociaciones bilaterales urgentes, aprovechando sobre todo que el presidente Javier Milei tiene una relación amistosa con el presidente Trump, para buscar que apliquen rápidamente excepciones, y que todo este tipo de derechos adicionales queden eliminados".

Por otro lado, también propone al Gobierno argentino aplicar la eliminación total de derecho a importación en Estados Unidos en el complejo oleaginoso, incluyendo aceites y biodiésel, a cambio de que la Argentina haga exactamente lo mismo. "Estamos en condición de competir sin ningún tipo de aranceles y esperemos que el gobierno argentino pueda iniciar negociaciones exitosas lo antes posible", señalaron.

Estados Unidos es uno de los principales destinos de las exportaciones nacionales, liderados por el sector del oil y el gas, metales primarios y alimentos procesados. De acuerdo con un informe sobre el comercio bilateral entre Estados Unidos y la Argentina, elaborado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), en 2024 la Argentina logró revertir la tendencia deficitaria de años anteriores.

Exclusivo: la foto de Margaret Thatcher que Milei tiene en su despacho

El año pasado se generó una balanza comercial superavitaria para la Argentina de aproximadamente 302 millones de dólares. “Esto se explica principalmente por una reducción importante de las importaciones argentinas, que representaron US$ 6.193 millones y un leve aumento de las exportaciones que sumaron 6.395 millones de dólares”, indicó AmCham.

En cuanto a los aranceles, en algunos casos Estados Unidos no cobra por las exportaciones argentinas, como en el caso de productos eléctricos, mientras que la Argentina cobra 8,8% a las exportaciones del gigante americano. A partir de la decisión de Trump, ambos aranceles se equipararían, es decir que los fabricantes locales que vendan a Norteamérica comenzarán a pagar 8,8% de arancel.

A pesar de que aceiteras y cerealeras argentinas advirtieron una "guerra comercial" por los anuncios de Trump, el mandatario de Estados Unidos no será sorprendido por el dato, ya que en su mismo discurso el republicano dijo: "Para las naciones que nos han maltratado pensamos en la combinación de las tasas. Somos amables, pero no han sido tan amigables con nosotros. Han tomado mucho nuestra riqueza, pero no lo vamos a permitir. Frente a la guerra económica, Estados Unidos no puede seguir con esa política unilateral".

La reacción de Latinoamérica frente a los anuncios de Trump: ¿Friends?

Aunque la Argentina no fue nombrada durante el anuncio de Trump, en una tabla que se difundió entre los acreditados de prensa en la Casa Blanca se precisa que Estados Unidos aplicará un 10% de aranceles a las importaciones argentinas. A pesar de que han mantenido vínculos muy distintos al de Milei con Trump, e incluso lo han criticado incisivamente, Lula da Silva, Gustavo Petro y Gabriel Boric recibieron para sus países el mismo arreglo que el mandatario libertario.

En este sentido, el Congreso de Brasil aprobó por unanimidad e inmediatamente un proyecto que otorga herramientas al Ejecutivo para responder a las barreras comerciales de Trump. La ley de Reciprocidad Económica fue avalada este miércoles por la Cámara de Diputados, tras recibir un día antes el visto bueno del Senado. Por su parte, Boric lo acusó de "pretender ser un nuevo emperador”.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, que también enfrenta un impuesto aduanero del 10%, publicó en la red social X que los nuevos gravámenes estadounidenses pueden ser "un gran error". Pero Javier Milei, en una fecha que coincidentemente conmemoraba a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas, festejó en su cuenta de X el anuncio de Trump con la canción “Friends will be friends” de la banda británica Queen.

ML