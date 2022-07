¿Cómo sigue Precios Cuidados? Batakis adelantó que habrá nueva canasta de productos

Este jueves 7 de julio debería renovarse Precios Cuidados, sin embargo aún resta acordar el listado de productos, ante la salida ayer del Secretario de Comercio Interior Guillermo Hang, quien era el último hombre que respondía a Martín Guzmán y se mantenía en su cargo.

Guillermo Hang, renunció ayer miércoles 6 de Julio, luego de haber sido designado hace 44 días para el cargo por el ahora exministro de Economía Guzmán.

Fuentes cercanas a la Secretaría comentaron que Martín Pollera ocupará el rol de nuevo titular de Comercio Interior, el área encargada de regular y monitorear el programa de Precios Cuidados, en reemplazo a la breve gestión de Guillermo Hang. Hay expectativas entre los empresarios que esperan conocer qué pasará con el programa de precios que el Gobierno ha implementado con la idea de ponerle un freno a la inflación.

Por caso, la nueva ministra de Economía Silvina Batakis, dijo ayer en una entrevista televisiva en TN que en los próximos días habrá una nueva canasta de bienes y servicios de los Precios Cuidados, para moderar la inflación. También indicó que este jueves se conocerá su nuevo Gabinete que estuvo consensuando con el Presidente Alberto Fernández en las últimas horas.

Remarcación de precios

En declaraciones al programa "A dos voces", Batakis enfatizó que "no podemos aceptar que algún comercio remarque los precios porque hay inflación".



"Vamos a buscar un acuerdo con los formadores de precios pero lo fundamental es encontrar una solución. Hay una situación de incertidumbre y estamos trabajando con una canasta de bienes y servicios que vamos a anunciar los próximos días", destacó.

Al referirse a la inflación en la Argentina, la ministra explicó que "tiene muchas causas" en línea con el pensamiento de Martín Guzmán, "esto es muy compartido por muchos economistas en la Argentina" y reconoció que "la gente ha encontrado en el dólar la preservación de sus ahorros".

"El control de precios es uno más de los mecanismos para controlar la inflación pero hay otros instrumentos que necesitan del largo plazo como la inversión en infraestructura. De ninguna manera podemos decir que nosotros estamos en una situación de riesgo", aclaró.

Dólar, tipo de cambio y viajes al exterior

Como era de esperarse también fue consultada por el tipo de cambio oficial e insistió en que "de ninguna manera" se devaluará el dólar oficial. Además, argumentó que la actual cotización, medida por el tipo de cambio multilateral (TCM), es competitiva, por lo que no hay razones para una medida de se tipo.

."El dólar está inserto en muchos precios de bienes y servicios. Cuando uno mira el tipo de cambio multilateral, es competitivo y no hay razones para devaluar. Vamos a tener un récord de balanza comercial pero no estamos en una situación de riesgo", proyectó y en su diagnóstico subrayó que "las empresas están stockeadas y eso nos pone en una mejor situación para poder exportar".

Más adelante, precisó que "el dólar es un recurso escaso y eso tiene que estar al servicio de la matriz productiva, aplicarlo para que todos estemos mejor".

En relación al acceso a los dólares en el mercado doméstico para viajar, por ejemplo, Batakis explicó que "Todos tienen derecho a las vacaciones en el exterior, pero tenemos que administrar las reservas", e indicó que van a "tomar todas las medidas para que esas reservas se vuelquen a los sectores productivos".

Además, dijo que en medio de la falta de dólares "el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo". Aunque rápidamente afirmó que eso no significa que vayan a haber nuevas restricciones al acceso a las divisas.

Al ser consultada sobre la posibilidad de aplicar un Salario Básico Universal, Batakis dijo que "es una discusión que tiene un nivel internacional, vinculada a lo que llamamos la revolución 4.0" y vaticinó que "en los próximos años van a desaparecer muchos trabajos tal cual los conocemos y nos tenemos que preparar como sociedad para ese escenario y tenemos que planificar eso, porque va a haber gran parte de la población que no va a poder encontrar soluciones en el mercado laboral", analizó.



Y en la misma línea subrayó que una medida de ese tipo "tiene que tener una neutralidad fiscal, porque el Estado tiene que demostrar solvencia fiscal porque si no demuestra esa solvencia, es muy difícil que las cosas funcionen".



Cuando se la consultó sobre la factibilidad de ese proyecto en los próximos meses. señaló que no lo ve factible y enfatizó que "esto es necesario estudiar bien la situación y como esas personas se proyectan al sistema laboral".



"Cuando encontremos que hay una parte de la población que no encuentra una salida laboral y no tiene ayuda de los programas actuales, allí veremos como se las puede ayudar porque es una cuestión humanitaria", concluyó.

