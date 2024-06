Compras en mayoristas: las 3 claves para ahorrar a lo grande

En la búsqueda de mejores precios que hagan rendir el presupuesto destinado a alimentos, cada vez más familias argentinas eligen hacer compras mayoristas.

Según los últimos datos publicados por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) las ventas mayoristas crecieron casi un 20% durante marzo.

Ya sea para hacer stock para varios meses, o para dividir una compra grande con otras personas, es una estrategia elegida cada vez por más consumidores para ahorrar.

Según explicaron desde CADAM, "hay una tendencia muy clara de elección de segundas marcas, hoy lo que se busca es precio". Y si a esas segundas marcas les sumamos la compra en cantidad, el ahorro es aún mayor.

Consejos para aprovechar las compras en mayoristas

Para que realmente dé buen resultado y veamos los beneficios de esta inversión, vamos a tener en cuenta algunos puntos:

Hacer un listado de productos esenciales y cuánto de cada uno se consume en la familia en 3 o 4 meses. Al tener una cantidad de cada uno nos aseguramos de optimizar el presupuesto y no comprar exceso de un producto y poco de otro.

y cuánto de cada uno se consume en la familia en 3 o 4 meses. Al tener una cantidad de cada uno nos aseguramos de de un producto y poco de otro. El espacio de guardado es fundamental. Por mucho que nos gustaría stockearnos, si no tenemos lugar suficiente para almacenar todo lo que compremos va a ser un estorbo más que un ahorro. La creatividad a la hora de reservar envases, paquetes y botellas es fundamental. De esa forma, poder hacer acopio de todo lo que compremos nos asegura ver realmente las ventajas de una compra grande.

Por mucho que nos gustaría stockearnos, si no tenemos lugar suficiente para almacenar todo lo que compremos va a ser un estorbo más que un ahorro. De esa forma, poder hacer acopio de todo lo que compremos nos asegura ver realmente las ventajas de una compra grande. Tener en cuenta la estacionalidad. Hacer stock de productos fuera de temporada nos ayuda a conseguir mejores precios, por ejemplo en repelentes, insecticidas y protectores solares en esta época del año. Siempre que tengamos en cuenta las fechas de vencimiento, es un buen momento para hacer stock y ganarle a la inflación de la próxima temporada de verano.

Cómo calcular el ahorro por comprar en mayoristas

Para calcular bien el ahorro es importante saber cuánto nos costarían estos productos en una compra del día a día, fuera del mayorista. Si bien tener precios de referencia es complicado con los aumentos permanentes, la baja de la inflación en los últimos meses permite tener al menos una idea de cuánto cuesta un litro de leche o un kilo de yerba de la marca que preferimos. Tener presente ese dato a la hora de comprar nos ayuda a identificar si de verdad estamos ahorrando.

Por último, en este tipo de compras es fundamental prestar atención a los vencimientos. Calcular siempre cuánto tiempo va a llevar consumir el stock de un producto, y chequear que no venza antes de esa fecha. Si no, podría estar en riesgo la salud de toda la familia, además de que tirar productos vencidos definitivamente no es ahorrar.

Con un poco de planificación, la compra mayorista es una gran aliada para la economía de las familias argentinas, y una forma de “estirar” el sueldo, o el aguinaldo este mes.

*Comunicadora especializada en finanzas familiares y creadora de dineroenorden.com

