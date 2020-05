Melconian: "Hay que terminar con pasar de gobiernos endeudadores a defaulteadores"

En diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, el economista y ex titular del Banco Nación, Carlos Melconian, se refirió este sábado 2 de mayo al crítico panorama que atraviesa el país en medio de la pandemia por coronavirus, y si bien destacó el valor que la cuarentena en el aspecto sanitario ("hay que mirar lo que pasa en Brasil acá al lado con los muertos") remarcó que "lo que hace falta en la Argentina es que digamos basta a esta alternativa de tener que elegir entre gobiernos endeudadores y defaulteadores".

"Se van intercambiando (endeudadores y defaulteadores) y tenemos que encontrar un punto medio. No hay liderazgo del sentido común", apuntó en la entrevista, señalando que "hablamos mucho de Angela Merkel, se valora lo que ella hace y lo que dice, pero acá nadie sigue ninguno de los ejemplos de Merkel...".

Si bien el economista reconoció que estamos en un contexto en el que "se quemaron los libros" y "no importa si sos keynesiano, liberal o monetarista", advirtió que "nadie está pensando en evitar el default. Hay falta de conducción. Estas cosas que se sabían ya en 2018 en Argentina de que iba a haber un problema en 2020 por el endeudamiento serial". El economista volvió a criticar que "no tengamos un ministro de Economía fuerte, que diga vamos por acpá y eso se haga".

"Veo algunas definiciones superficiales de ciertos políticos diciendo que no hay problemas si vamos al default", criticó y tildó de "berreta" a esas expresiones. Según su criterio, "hay una suerte de pensamiento de ir por bancos, fondos, dolarización y por un conjunto de cosas que se engloban dentro de la represión financiera y que, mientras que no se ataque la inflación en la Argentina, es tapar el sol con la mano".

Melconian insistió en que el Gobierno debe analizar "cómo será la reconstrucción del futuro para que el tejido productivo no se `estrole´".

"Yo no discuto si sos monetarista o no, keynesiano o no, tenemos que llamar a los bomberos para tapar el incendio. Pero no tenemos un grupo de epidemiólogos pensando en eso. No hay un programa para ver que hacemos después con el agua que tiramos para apagar el incendio", enfatizó.

No obstante, Melconian señaló que en todo el mundo hay incertidumbre económica en muchos aspectos y pidió ser cautos para "que no te pase como a Brasil". "Hay que cuidar lo hecho hasta acá", destacó.

Además, alertó sobre la necesidad de pensar cómo revertir la alta emisión actual en el segundo semestre para evitar el crecimiento de la inflación: "En el segundo semestre tenés que pensar cómo se van a evacuar los pesos que se van a emitir porque el argentino tampoco tiene un amor extraordinario por el peso en esta circunstancia. No va a faltar liquidez a lo largo del año, se va a tener que revertir, sino, está claro que el camino es ir a mayor inflación".

Sin perder lo hecho en lo sanitario no podemos no prestarle atención a la micro del segundo trimestre. No una tarea de filósofos de cómo cambia la tierra sino en lo terrenal. Cómo evitar que el tejijdo productivo no se estrole", indicó Melconian.

J.D./HB