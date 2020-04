por Lorena Rodríguez

"De las 13 mil bocas de supermercados chinos me avisan que hoy tenemos 2600 cerrados a nivel nacional, un 20% de la nómina", explicó a PERFIL Yolanda Duran, titular de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países Asiáticos (CEDEAPSA).

Durán estimó los cierres como momentáneos hasta que pase la cuarentena, y reconoció la importancia de volver paulatinamente con los recaudos del caso a la actividad. "Sin economía no hay salud", reflexionó.

Para la titular de CEDEAPSA esto se relaciona con varias aristas de la coyuntura como el desabastecimiento y el aislamiento obligatorio, así como los riesgos de los trabajadores de exponerse al contagio. "Gran parte del personal de los supermercados no concurre a trabajar amparados por el DNU del gobierno que los exime de ir a trabajar por distintas cuestiones como tener personas a su cuidado, presentar riesgos para su salud, etc etc. Y sin personal, los titulares de los comercios no pueden abrir solos", detalló la empresaria quien también indicó que a su criterio los cierres son momentáneos. "Una vez que pase la cuarentena volverán a abrir porque es los que saben hacer. No paran de trabajar", dijo.

También destacó que los cierres no se circunscriben a una región puntual "Se cerraron comercios en las ciudades más importantes de la Argentina como Santa Fe, Entre Ríos, Capital Federal, el Gran Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y muchos más. Incluso en zonas acomodadas", recordó.

Por otra parte se refirió a los problemas de desabastecimiento. "Se suma el problema de que nos entregan 1/3 de la mercadería y sin stock tampoco se puede aumentar la venta", explicó.

Por otra parte, la cuarentena también cambió el ritmo de consumo de las personas. "La gente no va a comprar como siempre. Se stockeó antes de la cuarentena y se llevó para 15 o 20 días, por lo que prescindieron mucho del mercado de cercanía”, agregó. "Todas estas situaciones atentan contra el trabajo normal de los supermercados que están perdiendo mucho dinero, porque los productos perecederos los tienen que descartar", indicó.

Pese a los cierres, Durán destacó que por otra parte son muchos los comercios que aún en el actual contexto siguen abiertos, con horarios especiales para las personas de riesgo y con mayor servicio de envío a domicilio. "Algunos están abiertos de 8 a 21:30, se permite sólo un ingreso mínimo de personas, tienen prioridad embarazadas y jubilados y siguen trabajando al servicio cubriéndose con estructuras de nylon o acrílico en la línea de caja. También se tomaron precauciones de usar barbijos y guantes", destacó.

Respecto de la dicotomía que parece instaurarse estos últimos días sobre privilegiar la salud manteniendo la cuarentena o la economía, Durán fue muy clara: "Hay que tomar todas las prevenciones e ir a trabajar porque sin economía no hay salud. Están concatenados. Hay que buscar un equilibrio, porque la salud no sirve si no tenemos para comer y viceversa" analizó la titular de la cámara de supermercados chinos. y reflexionó: "Entre todos hay que reactivar la actividad y cuidarnos. La salud es importante pero también es importante comer. El que menos tiene, más hambre tiene. Creo que en forma paulatina se irá trabajando tomando los recaudos del caso".

Finalmente, también apuntó contra el gobierno por el estricto control al que están sometiendo a los comercios con el tema precios. "Nuestro sector está muy castigado por todos los organismos. Ahora la Afip, la Agip, Arba y todos salieron a recorrer para controlar los precios. Vienen con su listado de 2200 productos de la Secretaría de Comercio y se quejan porque encuentran 3 o 4 productos sin cartel y con diferencia mínima de precios, pero nada dicen de la gran mayoría de productos que tenemos con precios menores a los precios cuidados", se sinceró.

Y pidió también al Estado que tengan mas empatía en esta coyuntura con los comerciantes. "Hay que aplicar un poco de criterio. Sentimos que nos dan latigazos de todos lados. No ven que estamos al servicio de la gente, trabajando. Hay que frenar esos actos abusivos y tener empatía en esta situación de pandemia", concluyó.