Apps de delivery en cuarentena: más pedidos, poca protección y temor al contagio

por Santiago Carrillo

Desde que el Presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena obligatoria el viernes 20 de marzo, las calles de la Ciudad están prácticamente vacías. Hay algunos rubros que están exceptuados a quedarse en sus casas, como los empleados de supermercados o de transporte. A ellos se les suma un grupo que se enfrenta al contagio del virus y tiene una condición laboral mucho más precaria: los repartidores de las plataformas Rappi, Glovo y Pedidos Ya, quienes solamente cobran si llevan pedidos en sus bicicletas o motos, y no están reconocidos como personal en relación de dependencia por estas empresas de delivery.

“Lo bueno es que tenemos mayor demanda que hace dos semanas y, al haber más pedidos, podemos cobrar más dinero. Pero corremos mayor riesgo de contagiarnos porque no podemos quedarnos en nuestras casas. Si no salimos a trabajar, se nos acaba la comida, no podemos pagar el alquiler y otros servicios”. La persona que habló con e Equipo de Investigación de Perfil Educación es Jesús Ruiz, un “rappitindero” que toma sus propias precauciones. “Me lavo las manos constantemente con un alcohol en gel que llevo en la mochila”, detalló el joven venezolano que se encuentra en el país hace dos años y trabaja en la empresa de delivery hace cinco meses.

Los trabajadores/as de plataformas somos parte de los sujetos exceptuados del aislamiento obligatorio ante el coronavirus. Si no salimos a la calle a trabajar, no ganamos un centavo y para la mayoría de nosotros esta es la única fuente de ingresos. pic.twitter.com/BbRy75YeV2 — AppSindical (@AppSindical) March 23, 2020

Según le informó Rappi al Equipo de Investigación, la única medida que tomó esta empresa para proteger a sus repartidores son una serie de recomendaciones para prevenir el contagio del virus Covid-19 y que fue envíada por mail la semana anterior, como el distanciamiento social y dejar los pedidos en la puerta del cliente. Pero hasta el momento, los trabajadores de la empresa colombiana de delivery denuncian que no le entregaron ningún material para evitar el contagio.

En cambio, en PedidosYa sí tomaron medidas concretas para evitar la propagación y el contagio del coronavirus. Además de agregarle 10 pesos a cada reparto realizado en medio de esta, en esta app uruguaya decidieron engregarle un envase de 250 mililitros de alcohol en gel a cada trabajador, además de recordar las recomendaciones de distanciamiento social. Sin embargo, el desinfectante no le llegó a todos los repartidores, de acuerdo a un relevamiento realizado para esta investigación.

Por último, desde Glovo informaron al Equipo de Investigación que “se acentuaron las medidas de seguridad e higiene de los repartidores, con el refuerzo de envolver los paquetes y la distribución de elementos de protección personal, además de sugerir recomendaciones para evitar el contagio”. En concreto, la empresa española le entregó barbijos y guantes a los “glovers”. Pero como sucede con PedidosYa, no llegaron los insumos a todos los repartidores.

Además, Glovo aclaró que para el resto de los empleados que trabajan en las oficinas operativas ahora desarrollan las tareas desde sus hogares y que el envío de productos de farmacia son gratuitos. Esta última medida también fue adoptada por Rappi.

En tanto, desde la Asociación de Personal de Plataformas (APP) reclaman licencias y compensación económica por la cuarentena. “Queremos que se sepa claramente que si no salimos a trabajar, no ganamos un centavo. Es inaceptable que los trabajadores que dependemos exclusivamente de la posibilidad de trabajar, cumpliendo con el deber de asistir a la población, seamos precisamente los más desprotegidos. No tenemos garantía, salario fijo, ni licencia. Los que hacemos repartos no sabemos si somos factor de riesgo para nosotros u otros. Los que se quedan en casa, pasan hambre”, sentenciaron desde el sindicato que reúne a los trabajadores del rubro. Aunque solicitan que la licencia con paga sea para todos, desde APP exigen que se haga una especial atención a “trabajadores con hijos y personas con enfermedades”.

Rappi aseguró al Equipo de Investigación que desde el inicio de la cuarentena aumentaron los pedidos alrededor de un 30%. “Observamos también un claro interés en la compra de productos de higiene personal y del hogar, que se refleja tanto en un incremento de ventas en farmacias y supermercados”, indicaron para esta investigación. Y detallan que las entregas de supermercados crecieron un 35%, mientras que las de farmacias aumentaron un 50%. Por otra parte, aclararon que “las personas prefieren ahora realizar compras con mayor cantidad de productos por pedido, por lo que las órdenes que contienen más de 10 productos crecieron casi un 25%.

En cuánto a Glovo, aclararon que “no registran mayores movimientos en la demanda, pero sí una un cambio en la composición de pedidos: no se pide tanto delivery de comida, sino más farmacia y supermercado”. En la Ciudad, los productos que más crecieron fueron el alcohol en gel, con un 66% de aumento, el atún un 33%, el agua un 20% y la leche para bebés un 22%. Otros bienes como huevos, leche descremada y azúcar, rondan entre el 10% y 20% de crecimiento. Entre todos los productos, esto suma alrededor del doble de ticket de compra y más peso en las mochilas que cargan los repartidores.



El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación y la Escuela de Comunicación de Perfil Educación.

Mail: equipo@perfil.com / Twitter: @EquipoPerfil