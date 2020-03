Coronavirus | El Mercado Central busca establecer precios de referencia para frutas y verduras

por Lorena Rodríguez

¿Logística u oportunismo? ¿faltante de mercadería o viveza criolla? Los consumidores no paran de quejarse en las redes sociales y en cuanto canal encuentran disponible porque los precios de las frutas y las verduras se descontrolan semana a semana y la cuarentena obliga a comprar en los comercios de proximidad sin poder buscar precio, con lo cual quedan en la mira de los que “cazan en el zoológico”.

El mismo presidente de la Nación Alberto Fernández asegura que quiere terminar con el oportunismo de quien se quiere salvar remarcando. Ya existe un listado de más de 2000 productos con precios máximos, pero la fruta y la verdura no está ahí. En el Mercado Central quieren terminar con eso estableciendo precios de referencia, además de agrandar el acuerdo de precios con los mayoristas que suscribieron la semana pasada. Una cruzada quijotesca pero imprescindible para dar transparencia a una cadena que no se caracteriza por eso, justamente.

El Mercado Central que es la nave insignia en la formación de precios de esta cadena “verde” y tiene desde la semana pasada una nueva administración. Nahuel Levaggi, que acaba de asumir como presidente asegura que la gestión en estos días está mediatizada 100% por la pandemia. “Lo primero que hicimos fue asegurar un protocolo sanitario, como la reducción en la circulación de los camiones y tomar todos los recaudos para asegurar el bienestar del personal”, adelantó. El segundo gran tema fue asegurar el abastecimiento de mercadería con precios justos. “Logramos acordar precios fijos semanales en ciertos artículos que son papa, cebolla, lechuga, tomate, pera, manzana y zapallo anco y queremos seguir sumando productos”, dijo y explicó a Perfil que fue muy significativo el acuerdo con la mayoría de los operadores del central. “Es representativo y no fue por imposición sino que la mayoría lo aceptó y eso habla muy bien de todos. El siguiente paso es ampliarlo porque con estos precios acordados las verdulerías y puestos saben que pueden llegar al Central y encontrarlos durante toda la semana”, destacó. “El Estado no tiene poder de fiscalización en este acuerdo porque fue de compromiso social. Pero trabajamos para ampliarlo para precios minoristas, ofreciendo máximos de referencia en toda la cadena”, indicó Levaggi, quien se mostró interesado en darle prioridad a todos los eslabones. “Vengo de una organización de productores chicos (Unión de Trabajadores de la Tierra) y conozco la necesidad de que se les pague un precio justo. Para establecer los precios máximos primero hay que construir cuál es el precio justo al productor, luego la remarcación racional que debe sumar el concentrador y luego el minorista. Toda la formación de precios es una intermediación y hay que clarificar los precios”, reconoció.

Por su parte, Pablo Vernengo Director Ejecutivo de Economías Regionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cree que esta nueva administración tiene una gran posibilidad de cara al futuro. “Nadie metió las manos en el Mercado Central. Ahora que hay un nuevo presidente es un momento justo para que sea más transparente y tener precios de referencia en serio”, indicó. Por otra parte recordó que es buen momento para regresar con la operatoria de los remates a viva voz, como se realizaban antes de la gestión de Guillermo Moreno. “Hoy todas las operaciones se hacen de oído y ya no hay remates donde confluyen la oferta y la demanda. Justamente los remates sacaba la intermediación y cuando se va calzando más de un operador en la triangulación se van subiendo cada vez más los precios”, alertó. “Por eso nuestro índice de precios (IPOD) de CAME origen-destino, siempre se dispara”, explicó.

Para Vernengo en la mayoría de los últimos aumentos de precios hay detrás tema de logística. “Hay 100% de incremento en el flete porque antes nunca volvían vacíos los camiones y también hay menos operadores, menos changarines, y el movimiento lleva a incrementar los precios. Sin embargo también siempre están los vivos, los especuladores que juegan en contra del productor que hace un gran esfuerzo en abastecer y del consumidor que queda cautivo porque por la cuarentena no puede buscar precio”, analizó. Y citó dos casos. “La semana pasada en góndola de los supermercados la lechuga tuvo un aumento de 75 a 100 pesos y los zapallitos de 99 a 115. Y en esos casos no se trata de la estacionalidad como si se tratara de las frutillas, por ejemplo. No se condicen aumentos para productos que vienen de un mismo origen", señaló.

El Mercado Central tiene cifras más que llamativas y demuestran su fuerte peso en esta “cadena verde”. Opera más de 100 mil toneladas mensuales, trabajan más de 10 mil operarios, entran unos 700 camiones por día y genera una importante cantidad de operaciones. Sus precios son luego referencia para los 44 mercados concentradores del país, de ahi la importancia del trabajo que se plantea con los precios mayoristas y los nuevos minoristas de referencia.

Los precios mayoristas ya están disponibles en el Instagram del Mercado Central y la gente puede seguirlos semanalmente, aseguraron desde el organismo. “Es necesario viralizar que cualquier verdulero, almacenero o supermercado, puede acceder a una bolsa de papa a razón de $17 el kilo. La otra parte que nosotros vamos a empezar a transmitir, es el precio sugerido. Si acá la papa se puede conseguir a $17 pesos el kilo, en el comercio minorista no tendría que estar más de $26 o $27 el kilo. Uno de los problemas que existe es que no está dentro de las facultades del mercado establecer un precio máximo a nivel minorista”, explicó Levaggi.

Hace apenas una semana que asumió como presidente del Mercado Central y asegura que su eje de trabajo es ir por una gestión transparente. “Romper con la idea de corrupción para que todo se publique y esa información sea de acceso abierto”, recordó. Una interesante apuesta que por el bien de todos sería importante lograr. No sólo por la cuarentena sino para Argentina de todos los días.