Los motivos por los que el 41% de las empresas no accede a ayuda oficial

Un 41% de las empresas no logró aplicar para el programa de ayuda del Gobierno, según lo reveló un informe de la Unión Industrial Argentina publicado esta tarde en el que también se enfatizó que incluso las empresas de rubros esenciales saldrán de la cuarentena con una fuerte caída de ingresos.

El documento Impacto del Covid-19 en Empresas II actualiza el monitoreo que viene haciendo la central fabril del impacto de la pandemia y las restricciones sanitarias para enfrentarla. Y allí, en un contexto de caída generalizada de actividad, corte en la cadena de pagos y problemas para hacer frente a los salarios desde que arrancó el aislamiento obligatorio, la UIA revela que 4 de cada 10 empresas consultadas no tuvo acceso al plan oficial por el que se cubría una parte de los sueldos en empresas con tope en 33 mil pesos.

De todas las compañías que no lograron acceder a la ayuda pública sistematizada a través de la AFIP vía el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), un 17% “son pequeñas empresas con dificultades administrativas o falta de información”, detalló el trabajo de la entidad que preside Miguel Acevedo.

En tanto, otro 20% de ese universo no cumple con alguno de los requisitos impuestos para ingresar, que incluyen entre otros haber tenido una caída real de facturación entre el 12 de marzo y el 12 de abril últimos respecto del mismo período del año pasado.

Gobierno invertirá $27 mil millones para pago de sueldos de trabajadores privados

En detalle, las empresas rebotadas se reparten entre:

un 17% que aún cumpliendo con requisitos no se inscribió;

un 4% que tuvo caída real de las ventas pero con un incremento nominal, que los dejaba afuera del programa;

y otro 4% que no cumplió con requisitos vinculados a la formalidad de la inscripción;

un 16% que si bien tuvo caída de ventas no pudo acceder por no estar dentro de los rubros afectados por la cuarentena, al ser actividades esenciales exceptuadas.

En ese contexto, la crisis dejará también golpeadas a las empresas que trabajaron durante la cuarentena, según indica la UIA. De los llamados sectores esenciales que no pararon, un 43% registra caída en sus ventas superiores al 60% y sólo el 15% no sufrió una retracción en la demanda.

Todo en un contexto de aumento de costos que hizo que un 38% de las firmas no pudiera pagar los servicios públicos, un 48% que no pudo pagar a proveedores y un 57% que no pudo pagar impuestos.

La UIA participó junto a otros representantes empresariales y miembros del sindicalismo de una reunión el lunes con el Presidente en la Quinta de Olivos donde plantearon apoyo por la deuda y también analizaron una salida de la cuarentena para morigerar el impacto de las medidas en la producción.

La encuesta publicada recién fue realizada entre 1300 empresas entre el 24 y el 28 de abril entre compañías de todo el país.

JS/MC