Hay que reinventarte, esta vez contra el COVID-19

por Luciano Pizarro

La Argentina y el mundo se encuentran atravesando uno de los momentos más complejos, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde lo económico. El coronavirus y la cuarentena pusieron en jaque al ecosistema de los negocios y, a pesar de que no es momento de tomar grandes decisiones, sí es momento de redefinir estrategias.

Los emprendedores, comerciantes y empresarios PYMEs argentinos estamos acostumbrados a batallar contra las crisis. Solo el hecho de pensar que un emprendedor que arrancó con su proyecto hace diez años ya atravesó ocho recesiones, hace poner la piel de gallina. El emprendedor y empresario argentino viven en una constante montaña rusa, pero probablemente nunca como la de hoy en día. La crisis actual tiene componentes extraordinarios: afecta a todo el mundo y la Argentina viene de diez años de estancamiento, caída del consumo, alta inflación y hoy se le suma un nuevo default.

Está cambiando nuestra forma de trabajar, nuestra relación con la política, y nuestra comprensión de la sociedad y de la exclusión que existe a nuestro alrededor.

El Gobierno, principalmente desde el Ministerio de Producción, está lanzando diversos programas para asistir a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero no alcanza para apaliar la caída en las ventas e ingresos. Asimismo, el Gobierno supo tener diversos errores en cuanto a la comunicación de estas asistencias. La difusión de estos programas debe ser clara y masiva y tienen que ser entendidos por la gran variedad de emprendedores y empresarios, desde aquellos que tienen un comercio gastronómico hasta los que tienen sus consultorios médicos. En estos momentos de crisis tiene que prevalecer la claridad en los mensajes antes que lostecnicismos.

Luego de esta crisis probablemente muchas cosas cambien y el ecosistema emprendedor y PYME deba reinventarse. Reinventarse no significa inventar un producto que no existe o crear un servicio disruptivo. Reinvertarse es mucho menos que eso, pero no por eso más sencillo. Reinventarse implica salir de la zona de comfort, escaparse de los problemas del día a día, y pensar cómo ofrecer una nueva propuesta de valor de los productos o servicios que actualmente vendemos. Muchos emprendedores y empresarios ya estábamos en ese camino y otros se vieron forzados a reaccionar desde el coronavirus: abrir una tienda online, ofrecer delivery a todo el país, aceptar medios de pago digitales y tener presencia y ser activo en las redes sociales es parte de ese cambio.

El consumo de internet, según el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), aumentó un 38% desde que se inició el periodo de cuarentena obligatorio y el uso de las aplicaciones de redes sociales aumentó un 20% a nivel mundial. Todos los que somos asiduos usuarios de las plataformas digitales vemos cómo cada vez hay más gente ofreciendo sus productos o servicios de forma online: clases de yoga y gimnasia en vivo por Instagram, shows de standups por YouTube, análisis económicos e informes de coyuntura por Twitter y consejos médicos por LinkedIn. La mayoría de ellos de forma libre y gratuita. En este orden de cosas, las herramientas digitales generanlas condiciones para un ambiente más competitivo que antes,por lo que reinventarnos es más necesario y urgente que nunca.

Es momento de hacer foco en lo digital. Por la cuarentena, muchos de los consumidores que jamás habían comprado por internet, vivieron su primer experiencia y probablemente vuelvan a repetirla hasta convertirse en un hábito. Según un informe realizado por Tienda Nube, una de las plataformas de ecommerce más utilizadas a nivel regional por emprendedores y PYMES, las ventas online crecieron más de un 370% en una semana en el segmento de comidas y bebidas y más de un 100%, en promedio, en el resto de los productos.

Por el otro lado, hoy en día los emprendedores y fundadores de las empresas más grandes del mundo son reconocidos y vistos como casos de éxitos y ejemplos a seguir. Incluso muchos de ellos siguen trabajando y liderando las compañías, como es el caso de Mark Zuckerberg de Facebook, Elon Musk de Tesla o bien, Marcos Galperín, fundador de uno de los unicornios argentinos, Mercado Libre. Esto nos pone a los emprendedores en ventaja frente a las grandes empresas ya que los consumidores están valorando cada vez más a las personas y al equipo que está detrás de un producto que al simple nombre de una marca.

El año 2020 puso al ecosistema emprendedor y PYME frente a un nuevo desafío que, si lo sabemos aprovechar, aprendemos de esta experiencia y logramos encontrar nuestro diferencial, podemos salir favorecidos.