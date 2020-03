Tendencia mixta en las bolsas del mundo: subas y bajas ante la incertidumbre del coronavirus

Noticias Relacionadas Por qué Israel no tiene muertos por coronavirus

Las bolsas mundiales registraban este mediodía una tendencia mixta, con subas y bajas en las cotizaciones de algunos de los activos principales, luego del desplome de los últimos días, en medio de la volatilidad generada por el impacto recesivo continuado del coronavirus a nivel global.

Las principales bolsas de la región Asia-Pacífico cerraron sus operaciones con mayoría de bajas, en Taiwán de 5,83%, Corea, 8,39%, Tokio 1,04% y Hong Kong 2,61%, mientras que en China, el índice Shangai cerró con una baja de 0,94 y el Shenzhen, con una suba marginal de 0,28%, según datos de la agencia Bloomberg.

En Europa las plazas cedían 0,46% en Alemania, pero registraban en cambio, mayoría de alzas con una suba de 0,20% en el Reino Unido, 0,68% en Francia, 1,49% en España, y 1,22% en Italia.

En Wall Street, su principal índice, el Dow Jones Industriales, bajaba 0,43% pasado el mediodía, para ubicarse en 19.813,69 puntos; el S&P 500 bajaba 0,56%; y el tecnológico Nasdaq registraba en cambio, una suba de 1,50%.

Por su parte, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo registraba una merma de 4,92% y se ubicaba en 63.604,30 puntos.

La Bolsa de Comercio porteña subía 3,30% en su principal índice, el S&P Merval, que se ubicaba en los 22.815,43 puntos.

El volumen operado en acciones superaba los $ 122,7 millones y el balance de negocios arrojaba solo 63 alzas, 25 bajas y 5 papeles sin cambios, mientras el riesgo país subía 1,10% y se ubicaba en 4.085 puntos, según el índice que elabora el JP Morgan.

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street -a través de ADRs- operaban con mayoría de alzas, con YPF e IRSA a la cabeza, que registraban aumentos de 14% y 10%, respectivamente.

Liderando aquellas con tendencia negativa, se ubicaban IRSA Propiedades Comerciales, con una caída de 9,3%, seguida de Corporación América con una baja de 2,7% y Despegar, de 2,1%.

La totalidad de los bonos soberanos mostraban por su parte alzas generalizadas, de hasta 6% en el Bonar 2037, en tanto que el Par 2038 mostraba una suba de 2%.

De relevancia también para la Argentina, los futuros de soja, trigo y maíz se negociaban con variaciones positivas en la rueda en el Mercado de Chicago, donde el trigo subía 2,06% en la posición mayo y se ubicaba en US$ 190,61 la tonelada; el maíz crecía 1,71% hasta los US$ 134,25; y la soja, avanzaba 1,72%, hasta US$ 308,56.

El precio del petróleo, a su vez, operaba a media rueda con alzas en los principales mercados internacionales de referencia, luego del desplome de los últimos días que llegó a alcanzar mínimos históricos.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), crecía 14,78%, y se comercializaba a US$ 23,38 el barril en los contratos con entrega en abril, mientras que el Brent, que cotiza en el mercado electrónico de Londres (ICE), se comercializaba a US$ 26,30, con una suba de 5,71% para su entrega en mayo.

Por último, el bono a 30 años de los Estados Unidos mostraba un rendimiento de 1,79%, mientras el bono a 10 años rendía 1,09% anual y el mismo activo a 2 años contabiliza una renta de 0,44%.

J.D. /