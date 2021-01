Créditos UVA: gran preocupación de los hipotecados por el descongelamiento de cuotas

Mientras el Gobierno avanza con su idea de descongelar las cuotas de los créditos UVA a partir de febrero, la agrupación Hipotecados UVA espera una respuesta al pedido formal de una audiencia con el presidente Alberto Fernández.

Si bien desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat aseguraron que ningún crédito superará el 35% del ingreso familiar, la agrupación se muestra preocupada al creer que "no hay una comprensión del ministro de lo que nos atraviesa". En diálogo con Diputados Bonaerenses, Perla Figueroa, integrante de Hipotecados UVA resaltó que "nos genera más aflicción que se reúnan sin tener en cuenta nuestras demandas".

Asimismo, criticó que no se constituyó "la mesa técnica" prometida para acercar posiciones. Desde la organización lamentan que "en lugar de aprovechar el tiempo transcurrido para estructurar un cambio de sistema, su Gobierno anunció recientemente el inicio del descongelamiento de las cuotas a modo de retomar la dinámica de los créditos UVA sin cambio alguno".

Por su parte, fuentes oficiales afirmaron que hay reuniones "permanentemente" para analizar los reclamos de quienes pidieron ese crédito. Sin embargo, aclararon que por el momento se mantiene el esquema definido en el decreto de convergencia.

Cabe recordar que el gabinete económico se reunió el jueves 21 de enero para debatir la prolongación del congelamiento de los alquileres y de las cuotas de créditos UVA, pero finalmente se decidió que no se haga. De esta manera se puso fin a una medida que duró 10 meses.

Una vez tomada la decisión, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, afirmó que "ningún crédito va a superar el 35% del ingreso familiar". En declaraciones a Radio 10, el ex intendente de Avellaneda explicó que a partir de junio la fórmula UVA instaurada durante el gobierno de Mauricio Macri "no existirá más sino que se ajustará por crecimiento salarial". Así, cada beneficiario "pagará en función del ingreso que tenga y no según un sistema de calificación bancaria".

RM