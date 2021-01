Créditos UVA: afirman que se otorgaron a personas "que no debían haber calificado"

El gobierno de Mauricio Macri imaginó que la solución de los créditos UVA serían una opción ideal para acceder a la vivienda, dado que estimaban que el índice inflacionario iría en descenso. Sin embargo, esto no sucedió y ahora trascendió desde el gobierno que se descongelarán las cuotas a partir de febrero. Si se cae ese beneficio los aumentos serían superiores al 50%.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Mariano Otálora, conductor televisivo y especialista en finanzas, quien habló sobre la ley de alquileres y el aumento de los precios y el congelamiento de los créditos UVA.

Sobre el congelamiento de los créditos UVA, Otálora afirmó: “Lo de los UVA fue un tema político porque se asignaron créditos a personas que no deberían haber calificado en primera instancia. Precisamente, las personas que critican esta modalidad son las que no deberían haber calificado debido a que no suelen tener ‘resto’ económico”.

En esa misma línea, el especialista aseguró que los argentinos no estamos “acostumbrados” a endeudarnos manteniendo el valor constante debido a la licuación inflacionaria que se produce con las famosas compras en cuotas sin interés.

Para Lipovetzky, los especuladores son los responsables de la suba de los alquileres

La Ley de Alquileres generó que los precios en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 57% según un relevamiento del portal ZonaProp. Daniel Lipovetzky, quien impulsó la ley, asegura que aumentó de 20 puntos porcentuales por encima de la inflación se debe a la especulación de los propietarios. Sin embargo, para Mariano Otálora: “El congelamiento de los alquileres fue realmente un problema, como también el cambio de paradigma que supuso la Ley de Alquileres".

Según Otálora este fenómeno se debe a que al no poder actualizarse los precios durante un año, "los propietarios tratan de ajustar para empezar a ganar de entrada y no perder contra la inflación”, aseguró.

Asimismo, el especialista afirmó que debido a la indexación a la inflación y salarios se pierde la oportunidad de acordar entre las partes, por fuera de las decisiones del gobierno, y eso estimula el precio de los alquileres a la suba.