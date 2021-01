El gabinete económico analiza hoy si descongela las cuotas y alquileres UVA

El gabinete económico se reunirá este jueves 21 de enero a las 18 para debatir, entre otros de temas de fuerte actualidad económica, si prolonga el congelamiento de los alquileres y de las cuotas de créditos UVA, que vencen el próximo 31 de enero.

Tal como se pudo saber esta semana, el Gobierno de Alberto Fernández analiza la posibilidad de dar forma a una nueva reglamentación para extender la vigencia del decreto que congela los precios de los alquileres y prohíbe los desalojos. Aunque también circulan versiones de que en el caso de los alquileres, podrían permitir una actualización controlada, en parte para morigerar los ánimos del sector inmobiliario y los propietarios de inmuebles que llevan más de 10 meses con tarifas congeladas.



En cuanto a una posible "extensión" de los congelamientos, desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat informaron a comienzos de esta semana que la prórroga se estaba evaluando y que "se está trabajando en conjunto con Jefatura de Gabinete en la reglamentación", aunque sin brindar más precisiones sobre cuál puede ser el nuevo plazo de vigencia.

UVA: ¿sigue el congelamiento?

Entre las medidas económicas que se tomaron el año pasado por la pandemia de la Covid-19, se implementó el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos, así como el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA.



La medida vigente en la actualidad, que recae sobre los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados, vence el 31 de enero, y establece también la extensión de los contratos de locación cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo pasado en adelante.



De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato, tanto para el pago de la diferencia entre la cuota que hubiere debido abonarse según las prescripciones contractuales y la que efectivamente deberá pagarse por la medida, como para el pago de deudas.

En este contexto, el secretario general de la Cámara Inmobiliaria, Claudio Vodanovich, dio por sentada la extensión del plazo, a pesar de la oposición de este sector. "Lamentablemente esta medida se va a extender, en principio hablan de 30 días", dijo Vodanovich.

El titular de la entidad señaló en declaraciones a Radio 10 que esta medida "Está perjudicando al que pretende beneficiar o ayudar; hay que entender que históricamente en Argentina, cuando se ha tocado el mercado inmobiliario en cuanto a la regulación de alquileres, el mercado se retrae", había señalado el directivo.

En sus declaraciones, Vodanovich recordó que hace 10 meses que se están prorrogando unas 70 mil locaciones mensuales y que eso "significa que va a haber un momento en el cual los inquilinos van a tener que pagar la diferencia de los valores que no están pagando en este momento, más seguramente tener que mudarse si no llegan a un acuerdo con el propietario".



En cuanto a la morosidad, descartó que hoy estuviera en aumento: "No hay una cantidad de gente que esté demorando el pago de los alquileres o atrasándose, no llega al 8%, no hay semejante informe de morosidad por parte de las inmobiliarias", dijo.

Desde el Consejo Profesional Inmobiliario informaron este martes que el 90% de los inquilinos que residen en la Ciudad abonaron el alquiler en diciembre, y que hubo un 3% de contratos rescindidos.



Sin embargo, de acuerdo a una encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional realizada en diciembre pasado dejó un número más alarmante: el 40% de los inquilinos registran deudas. Por otra parte, un relevamiento de Zonaprop indicó que con la nueva Ley de Alquileres los precios aumentaron un 62% interanual y la oferta se contrajo.

Otros temas fuertes en la Agenda del Gabinete Económico

En el encuentro de esta tarde a las 18 horas, que será encabezado por el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, el eje estará enfocado en torno al rebrote de coronavirus y la posibilidad de tener que volver a implementar una ayuda económica desde el Estado para los privados.

Entre otras cosas, ya comenzó a sonar la posibilidad de un nuevo IFE, así como adecuar la ayuda a las empresas a través del Programa Repro II, el esquema de asistencia a empresas para que puedan pagar sueldos.

También participará del encuentro la cartera agropecuaria, a cargo del ministro Luis Basterra, lo que muestra la diversidad de ejes que se pretenden abordar en la reunión.

