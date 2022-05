Criptomonedas: 3 de 4 argentinos quieren invertir pero sólo 38% está informado del tema

Una encuesta reveló que casi el 90% de las personas que habita Argentina escuchó hablar sobre las criptomonedas, pero sólo el 38% aseguró estar efectivamente informado de su funcionamiento y mecanismo, mientras que cerca de tres de cada cuatro (74%) estaría dispuesto a comprarlas como una manera de invertir o de ahorrar.

El relevamiento realizado por Opinaia, que contó con la colaboración del Grupo Muchnik, expone que las temáticas financieras despiertan cada vez más interés y curiosidad, sobre todo en un contexto económico adverso como el argentino; en el que la adopción de las criptomonedas continúa a paso firme, lo que ya a este tipo de activos en la cuarta posición entre las variables de ahorro e inversión impulsado por la confianza que generan.

En ese contexto, los activos encriptados son superados por alternativas tradicionales como el plazo fijo, el ahorro en dólares o la apuesta por los fondos comunes de inversión (FCI). La información se desprende del informe llamado “El imaginario sobre las criptomonedas en Argentina”, realizado por Opinaia y el Grupo Muchnik. En el sondeo participaron 2.400 personas.

El 63% de los encuestados aseguró tener interés en las temáticas de ahorro e inversión, pero solo el 38% está efectivamente informado sobre cuál es la manera más apropiada para hacer rendir su dinero y cuidarlo.

Sobre la confianza en dichos mecanismos, en primer lugar está el dólar (78%); las billeteras virtuales que remuneran el saldo en cuenta como Ualá o Mercado Pago (68%), el plazo fijo (57%), los FCI (45%), las criptomonedas (42%), las acciones (41%) y los bonos (34%).

Sobre las criptomonedas

El 32% aseguró conocer del tema, mientras que el 58% reconoció haber escuchado, pero no sabe muy bien de qué va el tema. El 11% de los encuestados aseguró que desconoce por completo qué son. No obstante, el 61% (seis de cada diez) opinó favorablemente sobre los criptoactivos, 27% “No Sabe” y únicamente el 12% tiene una percepción negativa sobre las criptomonedas.

Otro dato relevante es que solo el 10% de los encuestados utiliza las criptomonedas (inversores). Entre quienes las conocen, el 42% tiene confianza en ellas. La cifra aumenta entre los nacidos en del año 2000 en adelante (centennials) al 58%.

El informe concluye que la percepción de qué es una criptomoneda parece estar “mínimamente instalada” y que la predisposición mayoritaria es favorable. El problema se encuentra en el mecanismo de acceso y compra a las criptos y el conocimiento sobre su funcionamiento e implementación.

“La opinión general sobre las criptomonedas es favorable, a pesar de que son pocas las personas que entienden su lógica. La rentabilidad frente al peso y la seguridad son sus atributos más destacados”, asegura el reporte.

Potencial de compra

“El interés de compra cripto es mayoritario, su límite es nuevamente el desconocimiento sobre su dinámica. Los segmentos más propensos a la compra son los jóvenes, fundamentalmente centennials, y los hombres”, agregó.

Consensos alrededor de las criptomonedas

Existen tres consensos con relación a las criptos:

Son una mejor alternativa de ahorro que los pesos

de ahorro que los pesos Son rentables

Son seguras

Al momento de evaluar si ahorrar en criptomonedas es más conveniente que ahorrar en dólares, las opiniones están divididas, al igual que si el Estado debería regular el mundo crypto. Para el 10% conocedor del tema (inversores) estas resultan más rentables que el dólar, y claramente el Estado no debería intervenir en su funcionamiento.

La importancia de la educación financiera

El sondeó reveló que hay un porcentaje (11%) de personas que no saben qué son las criptomonedas. En mundo que avanza cada vez más rápido, estos individuos se están quedando atrás y están perdiendo, tal vez, una oportunidad de ahorro o de inversión por desconocimiento.

Expertos proponen un programa de educación financiera desde el colegio para entender cómo funciona el dinero, lo cual es importantísimo para el manejo de las finanzas personales. Esto permitiría una inclusión financiera mucho más homogénea, que debería ser un compromiso también de parte del Estado para poder empedrar económicamente a cada vez más personas.

