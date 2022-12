En una semana volátil en los mercados, el dólar blue llegó a un nuevo récord superando los 350 pesos, pero los ahorristas tienden a comprar dólares debido a la elevada inflación y devaluación que sufre el peso argentino. Es por ello que muchos se preguntan: ¿Cuál es el mejor día para adquirir la divisa estadounidense?

El "dólar puré" deja una ganancia récord tras el salto del blue

¿Qué días conviene comprar dólares?

En Argentina existen 18 tipos de dólares entre ellos: dólar blue, ahorro, MEP, CCL, Ceader, entre otros. Pero, cuándo es conveniente la compra de estos dólares:

Dólar blue

En el caso del dólar blue, los mejores días para comprar la divisa informal es a fin de mes. Esto se debe a que el volumen de operaciones de adquisición baja, ya que pocas personas tienen dinero para comprar divisas, sobre todo porque la mayoría de las personas ahorristas los compran a principio de mes.

También se suma otro factor: las empresas y los comercios. Estos suelen vender sus dólares para el pago de salarios, insumos, entre otras cosas, por lo que el precio del blue cae.

Dólar blue hoy: el minuto a minuto de la cotización de este jueves 29 de diciembre

Dólar ahorro

El también llamado dólar solidario, en términos de precio, no existe un "mejor día" para comprarlo. Aunque los días menos concurridos en los bancos para retirar la divisa, suele ser a mediados de mes.

Esto se debe a que muchos cobran a principio y otras a fin de mes, por lo que a mediados son pocas las personas que hacen operaciones por no contar con el dinero.

Dólar MEP

La compra del dólar bolsa o MEP (Mercado Electrónico de Pagos) es un tipo de cambio que opera en el mercado de valores y consiste en la compra de un activo financiero en pesos y luego venderlo en la divisa estadounidense.

Las mejores fechas para su adquisición suelen ser los últimos días del mes ya que los empleadores necesitan vender sus dólares para afrontar gastos como el pago de salarios.

Escalera al cielo: por qué el dólar a $400 sigue siendo un precio posible

¿Hasta qué hora puedo comprar dólar blue o financieros?

Del mercado depende cuál será la restricción para la compra de dólares. En el caso del dólar ahorro, por lo general, se puede operar hasta las 18 horas desde el homebanking.

Si la compra de la divisa es por ventanilla, se limita hasta las 15 horas. Ambas operaciones se podrán realizar únicamente en días hábiles, es decir, de lunes a viernes.

Si se pretende comprar el dólar "bolsa" o MEP, el horario es de 11 a 17 horas en días hábiles.

En el caso del dólar blue o informal, dependerá de cada "cueva", ya que no es un mercado regulado. Por lo general, suelen operar de 10 a 18 horas y, en algunos casos, los sábados de 10 a 14 horas.

Ranking de monedas más devaluadas: cómo le fue al peso argentino

¿Cuál es el tope de compra de dólares por mes?

Actualmente, por disposición del gobierno nacional, el máximo permitido para la compra del dólar ahorro es de US$ 200 por mes. Este tipo de cambio tiene algunas limitaciones, por ejemplo, si durante dicho mes realizó gastos por 300 dólares no podrá comprar la divisa "solidario" y, en el mes siguiente, solo podrá adquirir US$ 100.

Por su parte, para la compra de dólar blue, no existe un límite sino que su única "restricción" será la cantidad de pesos en efectivo para poder adquirir dicho tipo de cambio.

Dólares

Mientras el que mayores limitaciones impone es el dólar MEP:

Se debe contar con una cuenta corriente en una entidad financiera (bróker)

en una entidad financiera (bróker) No haber comprado dólares a través del banco en los últimos 90 días .

. No ser beneficiario de asignaciones sociales.

Solo puede comprar dólar bolsa una persona por cuenta bancaria.

No pueden comprar MEP quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses.

Deudores UVA

Ingresos no declarados

Quienes tengan subsidios en tarifas de luz y gas.

ms