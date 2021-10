Cuánto costará alquilar en la Costa Atlántica en la temporada de verano

Ya se comienza a preparar la temporada de verano en Argentina. Si bien desde las inmobiliarias esperan que haya un importante nivel de ocupación como resultado de una mejor situación sanitaria, hay que decir que los alquileres en los principales puntos turísticos de la Costa Atlántica tendrán valores un 40% por encima de la temporada anterior. Así lo refleja, la última información habilitada por el consejo directivo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata.

En ese sentido, se estima que para, la primera quincena de enero, en el caso de departamentos de 1 ambiente, para 2/3 personas, los precios comienzan en $ 33.000; departamentos de 2 ambientes, para 3/4 personas, desde $ 42.000; departamentos de 3 ambientes, para 5/6 personas, desde $50.000; y chalets de 3 ambientes desde $ 60.000. Asimismo, para diciembre y marzo se sugiere un 30% menos y para febrero un 20% menos de los valores de enero.

Cabe recordar que los valores pueden ir variando dependiendo de la ciudad, la locación del inmueble y las facilidades que tenga.

En declaraciones a Telam, Miguel Ángel Donsini, presidente de la entidad, señaló que "con un 45% de paritarias y una estimación de 52% inflación para el año, nos marcaba que un incremento de 40% en los alquileres estaría dentro de una lógica de aumentos". Además, afirmó que el fin de semana extra largo del 12 de octubre será un termómetro para ver cuál será la tendencia para el verano: "Es muy importante el fin de semana extra largo porque va a marcar la bisagra de como va a venir la temporada".

Al respecto, dijo que las reservas para ese fin de semana están cercanas al 70% y habrá que ver lo que ocurre en "la hotelería, que es la que va a marcar la tendencia general".

Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata. creen que la Costa Atlántica podría ser una de las opciones más elegidas porque "hay un temor que es grande en la gente de viajar al exterior y que aparezca una variante de coronavirus y luego no poder volver, o que me pase algo afuera y no es lo mismo que están en el país".

