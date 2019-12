Cuánto puede afectar a la economía Argentina una mala relación con Bolsonaro

por Juan Pablo Álvarez

La relación entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro lejos (lejísimo) está de ser buena. Parten de una mirada de la economía y la sociedad completamente opuesta. No obstante, los números indican que Argentina necesita que el comercio bilateral esté blindado por un marco de pragmatismo, ya que, como hermano de menor tamaño, es el que más tiene para perder en caso de ruptura. Y, para un país como el nuestro, tan necesitado de dólares frescos del exterior, un pleito con el principal socio comercial puede ser peligroso.

Ya lo dijo el verborrágico líder brasileño: "Argentina pierde mucho más", en caso de haber una pelea. Y los datos le dan la derecha. "Argentina precisa más de Brasil que lo que Brasil necesita de Argentina. De lo que Argentina le vende al mundo el 16% es exportado a Brasil. En cambio, de lo que Brasil le vende al mundo, Argentina sólo representa el 4,37%", señaló Gustavo Segré, Socio de Center Group y analista internacional.

Además, Segré agregó que el peso que tiene Argentina en las ventas brasileñas cayó dramáticamente en los últimos 19 años: "En el 2000, Argentina representaba el 11,32% de las exportaciones brasileñas y hoy ese número es un tercio". Por otra parte, hace casi veinte años Argentina vendía el 12,25% de lo que Brasil importaba y hoy esa cifra se redujo al 5,85%.

A estos datos, se debe agregar que para nuestro país Brasil es el principal destino de las exportaciones y que la balanza de comercio bilateral nos da resultado favorable, aunque esto se debe al desplome de lo que Argentina puede comprar, debido a la crisis económica y cambiaria.

"En el acumulado a once meses, la balanza bilateral de bienes marca un saldo favorable de USD 820 millones para nuestro país. Al igual que en el resultado mensual, se observa una mejora notable en relación a igual período de 2018 (déficit de USD -4.200 millones). También, al igual que en el resultado mensual, esta mejora responde a un marcado deterioro de las importaciones (USD -38%), dado que las exportaciones también retroceden en la comparación interanual (-4.3%)", señala un informe reciente de la consultora Ecolatina.

Al mirar los números sector por sector, se observa además que Brasil es clave para la industria automotriz y autopartista de la Argentina. De hecho, el comercio automotor representa casi la mitad del intercambio bilateral.

A grandes rasgos, está claro que Brasil puede sobrevivir sin Argentina mucho más que Argentina sin Brasil. Ahora bien, ¿se pueden encauzar las relaciones?

Segré, quien vive en Brasil y es experto en el comercio con aquel país afirma que la mirada del gigante de Sudamérica es pragmática: "Brasil va a comerciar si le conviene, es decir, salvo que Argentina le coloque algún problema en su proyecto de apertura. De hecho, que hizo un acuerdo con los BRIC. Bolsonaro no prioriza la cuestión ideológica a la hora de comerciar y Brasil como país mucho menos".

"Brasil ha tenido una apertura comercial y Argentina no quiere, no puede o no sabe. ¿Cómo te hacés socio cuando uno quiere abrir y el otro no?", consideró el analista, además. Y enfatizó también que "el espíritu del Mercosur no se aplica. La idea era aprovechar ventajas competitivas de cada país y lograr una síntesis de 'made in Mercosur'. Eso nunca se consiguió. El espíritu pasó a ser qué te compro y qué me vendés".

Aguas calmas. Más allá de la advertencia de Bolsonaro, respecto de quién pierde en una eventual pelea, hoy el presidente brasileño bajó un poco la tensión: "Nuestro comercio con Argentina sigue siendo el mismo, sin interferencia, no cambia nada". Asimismo, tomó la decisión de enviar a su vicepresidente, Hamilton Mourão, a la asunción de Alberto Fernández.

