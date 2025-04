Cumbre minera en Canadá: Argentina ante un nuevo protagonismo

Quienes pudimos asistir en los primeros días de marzo al encuentro mundial de minería realizado en Canadá conocido como PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada) comprobamos que Argentina fue la gran protagonista y concentra una gran expectativa mundial. Ese protagonismo no fue solo por el potencial de sus recursos naturales, sino que también por el nivel de representación público y privado que asistió al encuentro. Fue una delegación argentina nutrida integrada por los principales funcionarios de las regiones de Cuyo, NOA, Santa Cruz, Río Negro; y del gobierno nacional con la presencia del secretario de Minería, Luis Lucero, el secretario de Finanzas, Pablo Quino y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. El momento cúlmine fue el “Argentina Day” un evento exclusivo del país con más de 400 asistentes, número que triplicó el del año pasado.

Por primera vez en muchos años se escuchó un mensaje homogéneo y esperanzador entre la nación y las provincias con el RIGI como eje de discusión y gran protagonista de lo que se espera para los próximos años. El secretario Lucero hizo foco en los cambios positivos en la industria minera: 1) La convicción tanto del gobierno Nacional como de las provincias de que la minería es uno de los motores de la transformación del país y uno de los pilares para su crecimiento; 2) Un consenso favorable a la minería sin precedentes en la opinión pública y en la sociedad; y 3) El apoyo a la minería de distintos sectores clave de la economía.

Señaló también que la minería ya no es vista con escepticismo, y que se disipan las preocupaciones relacionadas con, por ejemplo, el uso del agua o el impacto medioambiental. También confirmó que se sigue trabajando muy duro en obtener la licencia social. Esta nueva percepción de la minería se evidencia en el nivel de aceptación de la ley RIGI, que otorga garantía a los derechos e incentivos adquiridos por un período de 30 años y que, de ser necesario, da derecho a elevar cualquier disputa a tribunales internacionales. El funcionario enfatizó que la Argentina es un país estratégico y confirmó que ya son 6 los proyectos que adhirieron al régimen con una inversión comprometida de más de 5 mil millones de dólares. Las transformaciones económicas puestas en marcha por la administración actual y la reforma socioeconómica que estamos transitando ponen a Argentina en un lugar distinguido para los inversores. Y como dato duro, aporta que en los últimos 8 meses Argentina incrementó su capacidad de producción de litio en un 40%.

El aporte de las provincias

Cada provincia tuvo su espacio y enfocó su mensaje en las acciones que se llevaron a cabo en 2024 y los proyectos a futuro. Los temas principales que desarrollaron tuvieron como eje la minería como política de estado, la digitalización de expedientes y desburocratización para el otorgamiento de permisos, transparencia, seguridad jurídica, y el compromiso con las comunidades, el medioambiente y la profesionalización de los recursos. Un resumen de sus ponencias indicó:

Jujuy: Se presentó como la principal provincia exportadora de litio del país y reforzó su compromiso con la búsqueda de una minería sustentable, sostenible y responsable, y con el trabajo a realizar con las comunidades para conseguir la licencia social, ya que la mayoría de las explotaciones mineras se encuentran en regiones que pertenecen a pueblos originarios. Además, explicó que se encuentra trabajando fuertemente en el Corredor Bioceánico de Capricornio, ruta que une los puertos del Pacífico y Atlántico, pasando por Brasil, Paraguay Argentina y Chile. El gobernador Carlos Sadir remarcó que se están realizando monitoreos ambientales participativos en conjunto entre las comunidades y los gobiernos locales, e impulsando modificaciones en el Juzgado de Minas para acelerar las autorizaciones y la inscripción de sociedades.

Salta: Destacó que hay dos proyectos presentados en el marco de la ley RIGI y que se digitalizó el sistema de información minera. También que viene trabajando en agilizar el proceso de análisis de proyectos, en temas de logística e infraestructura y en el cuidado del agua, sobre todo en los metalíferos; y que se está inaugurando el cuarto proyecto de litio en producción, mientras existen otros siete en etapa de exploración avanzada. El ministro de Producción, Martín Ríos, explicó que el desafío de Salta es la logística, sobre todo en un momento que se están llegando nuevas inversiones; y que la provincia está convencida de que la salida al Pacífico es crucial para reducir costos de logística para exportar a Asia y a la costa oeste de Estados Unidos.

Catamarca: Quizás haya sido la provincia que hizo los anuncios más resonantes. Anunció un crecimiento exponencial en la producción de litio pasando de 24 mil toneladas previstas para 2025 a 200 mil para 2028. Según el vicegobernador Rubén Dusso, la provincia es hoy un polo de inversión de empresas de Canadá, Australia, Corea del Sur, China, Japón y Estados Unidos, como también para las compañías locales Central Puerto, YPF y PAE. Y se refirió a la actual oportunidad histórica y a la importancia estratégica de la logística, la minería y la energía.

La Rioja: El gobernador Ricardo Quintela informó que once empresas se encuentran prospectando y cuatro explorando, con resultados de perforación satisfactorios tanto en cobre como en litio. Se instrumentó además un mecanismo de capacitación para los trabajadores junto con la Universidad Nacional de La Rioja para prestación de servicios y, como en resto de las provincias, se está trabajando para desburocratizar el otorgamiento de permisos.

San Juan: Tiene un rol clave en la minería y en particular en la potencialidad del cobre ya que el 40% de la oferta de este mineral se encuentra ubicada en la cordillera de los Andes, y la provincia tiene 6 de los 10 proyectos que hay en el país. Según las estimaciones de la provincia, con la adhesión al RIGI Argentina tendría una ventaja competitiva muy importante respecto de otros países ya que la carga tributaria de los proyectos de cobre caería del 50 al 38%, mientras que en Chile y Perú hoy alcanza el 42 y 45%, respectivamente. El gobernador Marcelo Orrego sostuvo que mientras que el litio es un mineral táctico, el cobre lo es estratégico porque no puede ser reemplazado. Es que para San Juan la minería es una política de estado y uno de los principales motores de la matriz productiva a tal punto que de los 90 mil km cuadrados de superficie que tiene la provincia el 83% es montaña. Subrayó el mandatario que más allá de que el 75% de las exportaciones del 2024 fueron oro y cal, tiene mucho para aportar en temas de transición energética y producción de energía limpia.

Mendoza: Recordó que en la edición 2024 había anunciado que se haría presente en la minería metalífera, y había pedido acelerar el clima de negocios existente mediante un plan estratégico minero y un código de procedimientos minero actualizado y más ágil con estándares internacionales. En esta edición, el gobernador Alfredo Cornejo, explicó que se cumplió lo prometido: se modificó el código de procedimientos mineros para hacer más sencillo el otorgamiento de permisos, y se desarrolló el distrito minero Malargüe Minero occidental que comprende casi 20 mil ha con más de doscientos permisos de cobre y otros minerales aprobados con seguridad jurídica. En ese distrito se aprobaron 38 proyectos con declaración de impacto ambiental y seguridad jurídica garantizada por ley provincial, de los cuales cuatro se encuentran en prospección y tres están en etapa de perforación. El gobernador remarcando que en su provincia se encuentran los minerales críticos que busca el mundo y que sin minería no se puede consolidar el crecimiento económico; que la opinión pública acompaña el proceso y que tanto la macroeconomía proyectada como la demanda de minerales críticos potencian este proceso.

Río Negro: La secretaria de Energía y Medioambiente, Andrea Confini, destacó que la minería es una de las políticas gubernamentales estratégicas que permitirá desarrollar empleo y generar valor agregado a las provincias. Quedaron atrás la falta de consenso social, de infraestructura y de información transparente. El código de procedimiento minero fue modificado, y más allá de la adhesión al RIGI, fue creada una ley de promoción económica para grandes proyectos de inversión. La funcionaria destacó que más del 70% del territorio se encuentra mineralizado, y que actualmente conviven 52 proyectos en exploración. También, que la aparición del uranio ha generado mucha expectativa.

Santa Cruz: Esta provincia presentó otra realidad minera. Si bien es la primera productora de oro y plata, sus proyectos se encuentran en estado maduro y no hay inversiones importantes en exploración. Por otro lado, está evaluando ampliar la matriz de producción al uranio; y avanzó en zonificar un territorio de interés minero de aproximadamente 60% de su superficie que incluye el Macizo del Deseado. También trabajó en la digitalización de los expedientes mineros, limpieza de catastro y en un proyecto de transparencia del Estado. Habiendo adherido al RIGI, la secretaria de Minería Nadia Ricci pidió que se contemplara la incorporación al régimen de las empresas que necesitan ampliar su vida útil. A diferencia de otras provincias, Santa Cruz tiene resueltos gran parte de los temas de logística a través del acceso a puerto de aguas profundas situado junto a una zona franca industrial y a una zona franca de almacenamiento. Santa Cruz también tiene su propia ley de cierre de minas.

La intervención del sector privado

Entre los asistentes del sector privado estuvo el empresario Eduardo Elsztain, presidente de Austral Gold, que se mostró muy optimista con el mensaje compartido por las provincias y el Gobierno Nacional, y en esa línea positiva es que se entiende que por estos días haya adquirido el 12,7% de la sociedad Argenta Silver, compañía que posee en Salta el proyecto de plata denominado El Quevar.

Paula Uribe, directora de Asuntos Externos para Latam de la empresa Río Tinto, una de las mineras más diversificadas a nivel mundial, anticipó que con la adquisición del grupo Arcadium, la sociedad se posicionaría como la primera productora de litio del país y la tercera en el mundo. Destacó que en último diciembre comenzó la producción y anunció un compromiso de inversión de 2.740 millones de dólares vía presentación al RIGI, con el objetivo de construir una planta que les permitiría producir 28 mil tn de litio en 2027, 53 mil tn en 2028 y llegar a las 60 mil tn en 2030.

Por su parte, Dave Dicaire, Gerente General de Vicuña, explicó que la unificación de los proyectos Filo del Sol y Josemaría (hoy, Distrito Vicuña) tiene por objetivo responder a la creciente demanda de cobre, y que la oportunidad para este nuevo proyecto era ahora por el ambiente positivo de inversión en Argentina y que están dadas las condiciones económicas y políticas.

Por el lado de la compañía Barrick, su CEO Mark Bristow hizo referencia a que el proyecto Veladero (San Juan) continúa siendo el mayor exportador minero, que el año pasado tuvo una de las mejores performances de la última década. Puntualizó que más allá de los 20 años de producción, el proyecto aún tiene otros 10 por delante como consecuencia de la inversión en exploración y automatización. Hoy el proyecto emplea a 3.200 personas, 90% originarios de San Juan y 99% de Argentina. Celebró los avances logrados en la actividad a partir del nuevo gobierno, ratificó su compromiso con la provincia, con el país, creyendo en el potencial de Argentina y en su gente y confirmó que estaban listos para invertir, crecer y contribuir al futuro, a tal punto que invitaron a acercarse a nuestro país a aquellos que aún no lo habían hecho.

Dentro del contexto de la cumbre de Canadá la Camara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) organizó el Mining Connection Argentina. Su presidente, Roberto Cacciola, repitió lo que viene sosteniendo hace tiempo: “para que el efecto de la minería sea positivo hay que hablar de prioridades: comunidades en las provincias, la actividad de cada una de esas provincias y fundamentalmente, el efecto derrame sobre el resto del país”. Remarcó que, si bien hay muchos temas para abordar y solucionar, hoy el 70% de la población ve a la minería como una oportunidad para mejorar la calidad de vida, cuando hasta hace no mucho tiempo “la minería era mala palabra”.

En resumen, Argentina mostró en PDAC la potencialidad de sus recursos (en particular los críticos, protagonistas para la transición energética), el consenso político, transparencia, medidas económicas que acompañan y la creciente aceptación de la sociedad hacia el sector y su contribución al desarrollo económico sostenible, en especial de las economías regionales. En la medida que el sector público y privado continúen trabajando de manera conjunta respetando los derechos de las comunidades, la minería va a derramar efectos positivos sobre el resto de las actividades y el país para volver a ponerlo en el lugar que se merece y deseamos todos.

