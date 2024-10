Demian Reidel: "La diferencia con los gobiernos de Menem y Macri, es que ellos terminaron con un problema fiscal"

El jefe de asesores económicos del presidente Javier Milei, Demian Reidel, sostuvo la importancia de la estabilidad macroeconómica. “El equilibrio fiscal es lo principal para poder hacer cualquier cosa”, dijo, en el marco del Foro Argentino de Inversiones que se realizó en el Palacio Libertad.

Y agregó: “Muchos inversores me preguntan por qué ahora esto va a funcionar. No es que no haya riesgo, estamos luchando contra viento y marea. Esta vez es distinto. La diferencia con Menem y Macri, es que los dos gobiernos terminaron con un problema fiscal. Por eso la obsesión por el superávit fiscal”.

“Si no hay equilibrio fiscal, el RIGI o la Ley Bases no sirve para nada. si no tenemos equilibrio macroeconómico, nadie va a venir a invertir. Entonces, el equilibrio y estabilidad fiscal es lo principal”, continuó el asesor del Presidente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En esa línea, el presidente ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca, afirmó que el país está “en un momento importante y crucial, porque vuelve a hablarse de Argentina en el mundo”, y expresó que “hay una enorme expectativa en torno al país basada en un Gobierno que ha decidido, con mucha convicción y fuerza, hacer lo que buena parte de la política tradicional sabía que había que hacer y no se animaba”.

Los CEOs de empresas mantienen sus esperanzas en la Argentina de Javier Milei

Por qué Argentina puede ser polo de IA, según Reidel

El presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia destacó en las ventajas que tiene la Argentina en el concierto mundial del desarrollo de las nuevas tecnologías y, en ese sentido, elogió a Milei al sostener que el país tiene a “un Presidente que capturó al sector tecnológico”, aseveró. Por eso, aprovechó para señalar las debilidades europeas, norteamericanas y chinas como ventanas de oportunidad para los desarrollos nacionales.

“Europa sobre regula y mata la innovación. China hace lo que se le da la gana, no se puede confiar como un actor que vaya a colaborar. Y en Estados Unidos no está claro cómo va a darse la regulación en el Congreso. Así, Argentina se convierte en una alternativa cuando normalmente no nos mirarían”, explicó Reidel.

“Somos una alternativa creíble. Necesitamos el apoyo de todos ustedes. Ayúdennos para que seamos una Argentina pujante otra vez”, concluyó.

La mirada de los líderes de la industria

En otro panel de la jornada del Foro Argentino de Inversiones de este martes conversaron Mariano Tamborini, del Grupo Arcor; Federico Braun, de La Anónima; Fabián Kon, del Banco Galicia; y Eduardo Elsztain, de IRSA.

“Rica es la sociedad que mueve el capital y lo mueve rápido. Lo mejor está por venir. Va a venir un ciclo que va a haber muchos más empresas de las que imaginamos”, expresó Elsztain.

El dueño de IRSA también se refirió al financiamiento de las startups: “Si ves el retorno financiero de una startup, no llega a la mitad. El nivel de riesgo es alto, pero es mucho mejor que un research, es como destinar a investigación. Es bueno que nazcan fondos independientes dentro de la corporación destinada a este tipo de inversiones para financiar startups”.

Por su parte, Braun destacó el proceso de digitalización que llevó a cabo en la cadena de supermercados que conduce. “Lo hemos hecho bastante bien, en mezclar lo físico y lo virtual. Ya hace tiempo vimos la explosión del e-commerce y así nació la Anónima Online. Después lanzamos la Anónima Plus, y sacamos nuestra tarjeta propia, con eso funcionamos como una fintech”, dijo.

Por último, Kon, CEO del grupo Galicia, aseguró que el mundo financiero tuvo un cambio disruptivo con las fintech, que comenzaron a competir con los bancos que, a partir de eso, comenzaron a reaccionar y a llevar a cabo un proceso de transformación digital. “Hoy los bancos son más una fintech”, aseveró.

GM / AM