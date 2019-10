Denuncian a una corredora de granos que colapsó y perjudicó a 1.500 productores

Tras el anuncio de la caída de la corredora de granos BLD, una de las principales corredoras de cereales y que opera en la Bolsa de Comercio de Rosario, 1.500 productores agropecuarios denunciaron a la firma por “administración e insolvencia fraudulenta y estafa", a raíz de la suspensión de pagos por más de 100 mil dólares.

La corredora, que brindaba servicios integrales de logística, acopio, comercialización a productores agropecuarios y clientes en general, recibió doce denuncias contra las tres empresas del grupo por parte de productores de la localidad de San Jorge, perjudicados por la falta de pago. Las acciones penales, además, se suman a otras civiles y comerciales en las que se solicita la quiebra y embargo de activos de la compañía.

La caída de la corredora generó la suspensión en los pagos de unas 3.000 cuentas de clientes agropecuarios, por unos 100 millones de dólares, que correspondían a operaciones de comercialización de granos sobre mercadería que ya había sido entregada con precio a fijar. Al respecto, la firma argumentó que tuvo “una crisis de liquidez” producto de la caída de un desembolso de U$S 45 millones proveniente de un negocio de producción de cerdos, y por la decisión del Gobierno nacional de reperfilar la deuda pública de corto plazo.

Eduardo Cerino, abogado que patrocina a los productores, sostuvo que las denuncias se presentan en Rosario porque los contratos de las empresas del grupo BLD se legalizaban en la Bolsa rosarina. En diálogo con el diario La Capital, el letrado precisó que se trata de una estafa, porque el día que BLD anunció la cesación de pagos, “vació todas las cuentas corrientes bancarias y vendió 15 mil toneladas de soja a tres exportadoras”.

En esa línea, explicó que esperan que la empresa responda por la figura de vaciamiento, dado que en caso contrario podría presentarse en concurso de acreedores, y si eso ocurriera “los productores tardarían más de dos años en cobrar sus acreencias”.

Según consignó La Nación, la empresa propuso un plan de canje de deuda para los acreedores por 100 millones de dólares, para que pasen a ser accionistas de la compañía a cambio de resignar la deuda y evitar así un quiebre de la empresa. Fabio Bini, presidente de la firma, dijo a ese medio que la caída de la empresa se debió a que en 2017 apostaron a una inversión en una planta de cerdos en Córdoba, y que, con la devaluación de 2018 y la suba de tasas de interés tuvieron inconvenientes para financiarlo. “A este problema se sumó luego el impacto de la devaluación del 12 de agosto y el reperfilamiento de los bonos y letras", argumentó.

Por su parte, Cerino manifestó además que días antes de la cesación de pagos, la corredora BLD aumentó su capital de 100 millones a 7.000 millones de pesos, lo que los productores que denunciaron a la firma consideraron una maniobra poco clara, y calificó de “falacia” el argumento de la corredora de que la crisis tenga que ver con el reperfilamiento de deuda. "Les pedimos a la empresa que nos entregue esos títulos en forma de pago y nos dijeron que no los tenían", aseguró.

La caída de BLD no sólo generó una crisis en la Bolsa de Comercio de Rosario, entidad a la que el abogado apunto además al señalar como "cómplices" de lo sucedido, por no controlar las empresas. "Esto no se produce sin la complicidad de ellos, por acción u omisión”, dijo al mencionado medio.

