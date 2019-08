Las 10 principales definiciones de Macri ante productores agropecuarios

Credibilidad: "Generalmente, hay que entender que la Argentina siempre ha tenido, en las últimas décadas, un problema de credibilidad en el mundo, porque no hemos hecho las cosas como corresponden, hemos incumplido muchas veces en nuestra historia", expresó.

Transición hasta octubre: Si bien comentó que como jefe de Estado él está "a cargo" y se hace "responsable" de la situación, añadió: "Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el proceso electoral no dañe aún más al ciudadano que en la elección ya manifestó en gran parte un voto bronca por lo duro que ha sido especialmente desde abril de 2018 hasta la fecha la economía diaria, el llegar a fin de mes ha sido realmente muy duro".

Tasas municipales: Asimismo, consideró que algunas "tasas municipales son abusivas" porque, dijo, muchas veces "se cobran para reparar caminos rurales que no se reparan".

Gestión: En otro tramo de la charla abierta realizada en la UCA, el Presidente reconoció que "en lo económico estamos en una situación compleja" y aseguró que "tres años y medio para resolver los problemas económicos que hace décadas no se resuelven, no han sido suficientes, no hemos podido pero ya hay bases para lograrlo".