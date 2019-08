Mauricio Macri: "El 27 de octubre vamos a convencer a algunos que están con bronca"

El presidente Mauricio Macri se responsabilizó de la crisis cambiaria que se produjo pasadas las PASO y aseguró que va a hacer todo lo posible para que el proceso electoral “no dañe aún más al ciudadano” que expresó “su voto bronca” en las urnas el pasado 11 de agosto.

En el cierre de la Jornada El Campo y la Política IV, organizada por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) en la Universidad Católica Argentina, Macri afirmó que su Gobierno se encuentra ante unas circunstancias que no pudieron prever y afirmó que se hace "responsable de la situación", por lo que le ordenó a su equipo económico que busque los mecanismos necesarios para estabilizar el frente cambiario y financiero: "Estamos en una coyuntura inesperada que claramente alteró el programa en el cual venía la Argentina, que venía empezando a dar sus frutos".

El Presidente señaló que su administración amaneció el 12 de agosto, en el día posterior al de las elecciones primarias, con un dólar distinto y con otra situación en términos de percepción de riesgos de la Argentina: "Por eso llamé el lunes a todos los candidatos para que ayudamos a bajar la percepción de riesgo que se ha generado por el mal resultado que ha tenido el Gobierno en la elección". Asimismo, descartó que la desconfianza sea sólo sobre su gestión y los resultados que puede mostrar.

"Generalmente hay que entender que la Argentina siempre ha tenido en las últimas décadas un problema de credibilidad en el mundo porque no hemos hecho las cosas como corresponden, hemos incumplido muchas veces en nuestra historia", expresó el jefe de Estado. "Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el proceso electoral no dañe aún más al ciudadano que en la elección ya manifestó en gran parte un voto bronca, por lo duro que ha sido especialmente desde abril de 2018 hasta la fecha la economía diaria, el llegar a fin de mes ha sido realmente muy duro", completó.

En ese sentido, consignó que "el 27 de octubre vamos a ratificar este rumbo, vamos a convencer a algunos que están con bronca”. El jefe de Estado indicó que los argentinos "tenemos que debatir en qué país queremos vivir, bajo qué reglas y bajo qué tipo de convivencia", tras sostener que su gestión alcanzó "un espacio de libertad, tranquilidad y seguridad para poder expresar coincidencias y disidencias"

Críticas. El mandatario también planteó contrapuntos con la anterior administración y volvió a destacar los logros durante su gestión: "Hemos hecho avances increíbles. Vamos demoliendo la idea de que no se puede". Además, Macri advirtió del "cambio enorme" en la plataforma electoral del Frente de Todos respecto de la forma de afrontar la situación presupuestaria, con equilibrio, y cuestionó que "tuvieron dos gobiernos de destrucción presupuestaria y ahora ponen como eje el equilibrio fiscal".

Macri consideró que "en lo económico estamos en una situación compleja" y aseguró que "tres años y medio para resolver los problemas económicos que hace décadas no se resuelven no han sido suficientes, no hemos podido, pero ya hay bases para lograrlo".

Cifras. Macri adelantó que la inflación de agosto será superior al 3% y pidió a los partidos políticos que afrontarán las elecciones del 27 de agosto que digan "cómo" se hace para salir de la crisis económica.

El Presidente planteó el proyecto de "generar un millón de puestos de trabajo para el 2030", al desarrollar el sector de la producción de alimentos, "sin maltratos, sin abuso de poder", al tiempo que manifestó su deseo de mejorar el año próximo la "macroeconomía e ir a la baja de la inflación".

B.D.N.