"Destrucción creativa" o destrucción a secas: temen el cierre de otras 10 mil pymes en 2024

“Anímense a innovar y a competir, porque no hay fuerza de la naturaleza más grande que un argentino queriendo hacer plata. Con el aumento en la competitividad por las reformas profundas que estamos emprendiendo, va a haber un boom industrial genuino que no podemos imaginar”, aseguró Javier Milei a los empresarios reunidos en la Unión Industrial Argentina en el Día de la Industria.

Lo dijo en un contexto en el que, según el último informe del Indec, el índice de producción industrial manufacturero mostró una caída del 20,1% en junio respecto al mismo mes de 2023, y del 16,1% si se comparan los semestres de este año y el pasado.

De acuerdo con el último informe de la UIA, “los datos anticipados de julio indican que se habrían moderado las bajas interanuales y que hubo una mejora heterogénea desde los bajos niveles del mes anterior”. Pero las bajas de julio, aunque moderadas, todavía impiden ver esa recuperación en V que esperaba el Gobierno para el segundo semestre y que los economistas consultados por PERFIL tampoco avizoran en el corto y mediano plazo.

“¿Esto quiere decir que todos van a ganar? No”, continuó el Presidente. “De hecho, Schumpeter hablaba de la ‘destrucción creativa’: cuando aparecen estos procesos algunos progresan, otros se adaptan, y es cierto también que algunos quedan en el camino, pero el sistema da las posibilidades para reconvertirse. Ya sea para ir por la revancha o sumar por otro lado”, concluyó.

No es la primera vez que Milei se refiere a este concepto para hablar de lo que será, según su criterio, un repunte de la economía basado en innovaciones, que dejará atrás a algunas empresas, pero que creará otras capaces de absorber esos sectores y generar empleos. Ya lo había hecho en junio, en el Instituto Liberal de República Checa. Allí aseguró también que su gobierno está “reescribiendo gran parte de la teoría económica”.

"El escenario más probable es que se pierdan otras 10 mil pymes", alertó ENAC".

“Debemos empezar por entender a qué se refiere Schumpeter con destrucción creativa, porque no es como usa este concepto Milei”, explicó a PERFIL el economista Martín Kalos, de la consultora EPyCA. “Schumpeter hablaba de un proceso de desarrollo capitalista, donde hay olas de innovación que generan un aumento de productividad que hacen que las empresas que no pueden adaptarse se destruyan”.

Pero, para que haya una destrucción en estos términos, primero debe haber creación. “Una innovación que hiciera que el mercado ofreciera productos mejores, más baratos, de mayor calidad, más innovadores, nuevos, y es la empresa que no se puede adaptar la que queda en el camino. Eso es muy distinto a lo que está planteando Milei, que desde algún punto es casi lo inverso”.

Para el economista, lo único que se mantiene de ese concepto es la destrucción. “Se destruyen no sólo empleos, sino que empiezan a destruirse empresas cada vez con más gravedad”. Esa destrucción, aseguró, más que creativa podría convertirse en “estructural”. “Es muy difícil recuperarse, porque una empresa que cierra no se recrea rápidamente, incluso si la economía mejora”, explicó el economista. “Acá no hay un proceso creativo que lleve a que las que se destruyan sean las empresas que se atrasan, acá lo que no hay es demanda del mercado porque destruyeron la masa salarial, el gasto público, la inversión”. Por eso, el especialista prefiere plantear los términos no bajo el concepto de creación, sino de “supervivencia”.

La medición del uso de la capacidad instalada de la industria también mostró una caída importante en junio: según los datos oficiales fue del 54,5%, 14 puntos porcentuales menos que en el mismo mes de 2023.

“Lo que estamos viendo en concreto es que ya desaparecieron 10.000 pymes en el marco de este proceso de desregulación, y que probablemente el número sea creciente”, agregó Hernán Letcher a este medio.

Desde la Asociación de Empresarias y Empresarios Nacionales para el Desarrollo (ENAC) advirtieron en un comunicado que, si la recesión económica se extiende “y se mantiene en estos niveles de actividad deprimidos, el escenario más probable es que se pierdan otras 10.000 pymes más hasta fin de año”.

Según Letcher, en las condiciones actuales, es muy poco factible que surjan empresas en el marco de lo que Schumpeter considera como creación. “Lo más probable es que las empresas más grandes sean las que absorban la producción de las más chicas y que vayamos a un escenario de una economía más chica con menos producción, que es lo que estamos viendo”.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también registró una importante caída en la actividad de las pymes: fue del 17,8% interanual en el mes de julio.

Milei habla del concepto de Schumpeter de la "destrucción creativa"

Letcher agregó que, si bien “hay rebote en algunos sectores como el automotriz, al que en el mes de julio le fue bastante mejor que lo que le venía resultando en los meses anteriores”, esos rebotes parciales “no configuran un escenario de recuperación, sino que en todo caso dan cuenta de mejoras sectoriales que pueden suceder dependiendo del momento”.

Pero, en momentos de recesión, “lo que se puede esperar es destrucción a secas”, opinó por su parte Francisco Eggers.

“Yo no estoy viendo la recuperación en V, sino algo más lento y oscilante. Pero lo que más preocupa no es la velocidad, sino la posibilidad de una W”, detalló el economista.

Sobre lo que puede pasar, Eggers se remitió a los orígenes más recientes de esta crisis: “la recesión se acentuó a partir de una devaluación del dólar oficial, muy atrasado en noviembre de 2023. Y ahora vamos camino a un atraso similar, que en algún momento deberá corregirse. Según cómo se haga, puede provocar un retroceso en materia de inflación y actividad”, sintetizó.