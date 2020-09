Economía paga intereses a los bonistas que no entraron al canje para evitar "holdouts"

El 30 de septiembre se abonará el cupón de interés para los títulos PAR denominados en dólares estadounidenses y euros emitidos en 2010 que no entraron al canje de deuda que cerró el 4 de este mes. En total, son casi US$ 12 millones. De esta forma, evita los 'holdouts' y un eventual default parcial. Según explicó Economía, no se justifica una segunda oferta por estos bonos.

"En el caso de los PAR denominados en dólares el pago suma US$ 671 mil mientras que en los denominados en euros el total es de euros 9,6 millones", informó el ministerio de Economía que dirige Martín Guzmán.

Antes del canje, el valor nominal en circulación de estos títulos era de US$ 96 millones y de 1.438 millones para los bonos en euros. Luego del canje, el valor nominal remanente de estos títulos alcanza a US$ 35 y 568 millones de euros, lo que representa en la actualidad títulos por US$ 700 millones.

Tras canje exitoso, analistas prevén una negociación "mas calma" con el FMI

El total del canje de deuda llegó al 99% para los títulos bajo ley extranjera. "El resultado fue inferior al 100% debido a que no se alcanzaron los umbrales necesarios en los títulos PAR denominados en euros y dólares estadounidenses emitidos en 2010", explicó el ministerio. De esta forma, no se aplicaron en esos casos las cláusulas de acción colectiva.

Desde el Gobierno explicaron que el registro bajo el régimen europeo de una segunda oferta "en términos equivalentes a la anterior, la incertidumbre sobre un resultado favorable y los costos relacionados, no se justifican en esta instancia". Por eso se tomó la decisión de pagar y evitar lo que podría haber sido un nuevo default parcial.

"La sostenibilidad de la deuda pública en moneda extranjera ha quedado restaurada, está resuelto el problema del endeudamiento insostenible y también tenemos un mercado de deuda pública en pesos, que está en una situación más normal y en buen camino", aseguró Guzmán tras completar el canje de deuda externa y el local.

Guzman: "El canje de deuda local registró un nivel de adhesión de 98,8%"

Vencimientos. La reestructuración de la deuda extendió los vencimientos y redujo los pagos de intereses. "Como resultado, el servicio anual de la deuda recientemente reestructurada se mantendrá por debajo de los US$ 5 mil millones de dólares hasta 2024, pero aumentará notablemente a partir de entonces", señaló un informe de Moody's hoy donde mantuvo la nota de Argentina pero mejoró las perspectivas.

La preocupación hoy reside en cómo generar dólares para el repago de la deuda, que para el Gobierno pasó a ser "sustentable". Los vencimientos comenzarán en tres años. "El riesgo de futuras reestructuraciones de la deuda sigue siendo alto, los pagos de la deuda aumentan materialmente y la capacidad de Argentina para hacerles frente sigue siendo incierta", señaló en ese marco Moody's, que advirtió por la caída de reservas y el riesgo de una devaluación.