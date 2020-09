Para Moody's, la perspectiva de Argentina pasó de negativa a estable

Moody’s mantuvo las calificaciones de la Argentina como emisor aunque mejoró las perspectivas para el país, que pasó de “negativa” a “estable”, aunque alerta por la caída de reservas y advierte que hay riesgo de devaluación.

La mejora se debe a la reestructuración de deuda implica que hay menos riesgo de que "las pérdidas futuras superen las incorporadas implícitamente" en la calificación “Ca”, la nota actual de Argentina. En su escala de ratings, una calificación “Ca” indica que la deuda es “altamente especulativa” y es probable que tenga incumplimiento o que pueda tenerlo.

Sobre la situación actual, explicaron que “los riesgos crediticios elevados permanecen presentes, a menos que las autoridades aborden los desequilibrios macroeconómicos fundamentales que continúan socavando el perfil crediticio soberano, lo que plantea dudas sobre la capacidad de Argentina para cumplir con las obligaciones de deuda futuras”, que aumentarán a partir de 2024.

El Gobierno analiza algunas medidas para descomprimir la situación cambiaria

En cuanto a por qué mejoró las perspectivas, Moody’s cita la reestructuración de la deuda. “El servicio anual de la deuda de Argentina sobre la deuda recientemente reestructurada se mantendrá por debajo de los US$ 5 mil millones hasta 2024, pero aumentará notablemente a partir de entonces. En opinión de Moody's, a pesar de que el riesgo de futuras reestructuraciones de deuda sigue siendo alto, ya que los pagos de la deuda aumentarán sustancialmente y la capacidad de Argentina para cumplirlos sigue siendo incierta, las pérdidas provenientes de cualquier reestructuración futura probablemente se mantendrán dentro del rango de 35% a 65% asociado con una calificación de Ca”, remarcó.

Reservas. El informe da cuenta de la sangría en los fondos del Banco Central y alerta sobre una devaluación. “Nuevas caídas en las reservas disponibles podrían precipitar una crisis de balanza de pagos y forzar una gran devaluación, agravando aún más la crisis económica”, agrega la calificadora, que además marca que llegar a un acuerdo con el FMI y cumplir los objetivos “no será fácil, ya que el gobierno tendrá que comprometerse con objetivos de consolidación fiscal plurianuales y múltiples reformas estructurales”.

Dólar ahorro: desde este lunes los bancos vuelven a vender divisas por homebanking

Bonos. Moody's espera que el acceso al mercado de Argentina siga siendo muy limitado mientras el gobierno no aborde los desequilibrios macroeconómicos de larga data. Para este año, pronostica una caída del 12% del PBI y recuperación del 5%, en línea con el Presupuesto 2021. Pero en el largo plazo la tendencia es que se mantenga por debajo del 2%, lo que refleja restricciones estructurales principalmente asociadas con perspectivas de bajos niveles de inversión.

En el corto plazo, la nota para los títulos sigue siendo “Not Prime”. Las calificaciones senior no garantizadas para bonos gubernamentales no reestructuradas se afirmaron en Ca. El techo de bonos en moneda extranjera a largo plazo de Argentina permanece sin cambios en Caa3. El techo de depósitos en moneda extranjera se mantiene sin cambios en Ca. Los límites máximos del país en moneda local para bonos y depósitos bancarios se mantienen sin cambios en Caa1. El techo de depósitos bancarios en moneda extranjera a corto plazo y el techo de bonos en moneda extranjera a corto plazo permanecen sin cambios en Not Prime (NP).

PV