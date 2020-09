Con cepo y sin dólar ahorro, siguió la caída de reservas en septiembre

A diez días del anuncio del cepo recargado que buscaba frenar el drenaje de reservas del Banco Central y estabilizar la brecha cambiaria, y aunque en este lapso se paralizó la venta venta de dólar ahorro en los bancos, el plan oficial fracasó en ambos objetivos.

Las nuevas restricciones destaron más desconfianza, y ante la imposibilidad de comprar por la vía oficial, se dispararon las cotizaciones de las divisas paralelas que esta semana tocaron récords. Previo al súpercepo, el blue que cotizaba a $ 131 alcanzó un pico de $ 147, y el CCL que rondaba en $ 128 escaló hasta un máximo de $ 150 el miércoles. Y la brecha pasó del 80% al 95%.

En este clima de incertidumbre, el BCRA debió vender divisas. Desde el cepo reforzado, la vendió unos US$ 296 millones, según estimaciones privadas. Y en lo que va del mes suma US$ 1.355 millones, y supera los 1.282 millones de agosto. Y continuó la sangría de reservas que ayer quedaron en 41.970 millones, con una pérdida en septiembre de US$ 872 millones. Se evidencia además un goteo en los dépositos en dólares (unos 515 millones entre el 16 y 23 de septiembre) aunque en el sistema financiero garantizan que hay liquidez suficiente.

Dólar ahorro. El jueves a la noche el BCRA informó que los bancos podrán consultar en la base de datos de la entidad en forma automática para controlar quienes pueden comprar dólar ahorro. Ayer algunos bancos ya estuvieron operando transferencia de dólares, y algunas pocas entidades a mitad de la tarde empezaron a vender dólar ahorro a través de online banking y apps (Itaú, BBVA, Galicia, Santander y HSBC). El resto se sumará el lunes.

Puede el regreso de la venta del dólar ahorro impulsar una baja en las divisas paralelas? Para Jorge Viñas, de Adcap Securities, “la venta de dólar ahorro junto a la liberación de las transferencias pueden ayudar un poco, pero no traerá un cambio dramático”.

“Con las últimas restricciones es poca gente la que puede comprar dólar ahorro. Lo que más generó nerviosismo en el mercado es la continuidad del drenaje de reservas y el discurso agresivo ‘pesificador’ del gobierno con frases como “los dólares son para producir no para guardar”’o “la gente tiene que acostumbrarse a ahorrar en pesos”.

En sintonía, el analista Gustavo Ber juzgó que “podría contribuir a calmar un poco a las otras plazas” aunque consideró que “cualquier efecto, que no resuelva los desequilibrios económicos de fondo y generan desconfianza en los inversores, pueden actuar sólo como paliativos para ganar tiempo”.

Para lograr que el

mercado “se calme”

faltan señales de la

política, fiscales e

incentivos

Para el financista Christian Buteler, el efecto “será muy marginal y por poco tiempo, a más cepo más brecha, siempre fue de esa manera”.

Matías Rajnerman, de Ecolatina, sostuvo “que puede contribuir a calmar el mercado, porque si bien va aumentar la demanda en el oficial puede haber algo más de oferta en el paralelo para hacer el puré”, pero cree que “no va a cambiar drásticamente la situación para bien”.

En coincidencia, Martín Vauthier, explicó que “el dólar ahorro también abastece al mercado informal, le restaba algo de presión en un mercado que hoy es poco líquido porque no está el turismo receptivo que era una fuente importante de oferta”.

Señales. No obstante, Vauthier afirmó que para “lograr que el mercado se calme y revertir la situación hacen falta varias señales en el frente político para reducir incertidumbre y dar previsibilidad, un frente de consistencia fiscal intertemporal, medidas de incentivo a las exportaciones que hoy están muy golpeadas por la brecha cambiaria, retenciones, y caída de financiamiento por el endurecimiento del cepo, y las exportaciones son el único mecanismo para acumular reservas en forma genuina”.

Sobre la opción de activar el swap con China para contar con oferta de dólares, algo que en el BCRA aseguran que por ahora no se piensa, el economista Fernando Marull planteó que “puede traer algo de calma, pero son medidas que retrasan la agonía, usas stocks para quebrar la dinámica de un flujo (las reservas); el flujo es el que viene mal y eso se cambia con más cepo o subiendo el tipo de cambio”.

Un analista del mercado evaluó que lo que podría devolver un poco de confianza “es un cambio de gabinete con nombre potentes, pero tiene que tener un plan que diga claro que diga como se reordenará el problemon macro, en el Presupuesto 2021 figura que el 60% del financiamiento del déficit fiscal va a ser con emisión, no convenció, deberías ir a un ajuste mas grande”.

Récord de compra y sin corralito

Un récord de casi 4 millones de personas compraron dólares para ahorro en agosto, mes previo a la profundización del cepo cambiario, según datos informados por el Banco Central.

El informe “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario” difundido por la autoridad monetaria indicó que la compra promedio per cápita fue por US$ 193.

Así, en línea con lo sucedido durante meses anteriores, el monto se volvió a ubicar levemente por debajo del cupo mensual permitido de US$ 200.

El dato se conoció en medio de tensiones y versiones de medidas y renuncias. En ese marco, el presidente Alberto Fernández salió a aclarar que no se prevé “ningún corralito”, en función de las versiones que circularon por redes sociales sobre los depósitos en moneda extranjera en los bancos. Varios economistas de distintos sectores aclaron en la semana que el sistema bancario es sólido y tiene respaldo para los depósitos en dólares.

“No creo en el corralito ni en el cepo”, indicó el jefe de Estado, frente a la incertidumbre generada en los últimos días por la imposibilidad de comprar dólares a través de las entidades financieras y la fuerte suba de la divisa tras las medidas aplicadas por el Banco Central.

“A mí no me gusta el cepo, pero hay que entender que es algo que yo no puse, lo heredamos”, explicó el mandatario en declaraciones a Radio 10.

Por otra parte, desde el Banco Central también aclararon que las versiones de salida del presidente de la entidad, Miguel Pesce, son infundadas y fueron también negadas por Presidencia.

Rebote del MEP y el CCL en el cierre, con respiro para el blue

Pese al cepo recargado, el Banco Central debió vender esta semana divisas en todas las excepto el lunes que compró US$ 16 millones. Ayer fue cuando más inyectó. Entre US$ 70 y US$ 80 millones, y suma en la semana unos US$ 145 millones según estimaciones privadas. “La tendencia compradora se mantuvo constante a lo largo de toda la rueda sin encontrar una asistencia simétrica del lado de la oferta privada”, comentó el operador Gustavo Quintana.

El dólar blue cerró ayer $145, una baja de $ 2 frente al récord $ 147 del jueves, pero una suba de $14 desde el supercepo. La brecha con el mayorista de $75,85 quedó en 91,16%.

En cambio, los dólares financieros operados a través de la compra venta de bonos y acciones, el Contado con Liquidación y MEP, rebotaron. El CCL escaló 1,8% al cerrar en 143,54, y el MEP saltó 3,4% y quedó en 135,29. En el balance semanal se incrementaron 4,5 y 4,3%, respectivamente. El analista Gustavo Ber señaló que “crece la expectativa por posibles medidas que estarían bajo evaluación para reducir las ¨brechas¨, y es por ello que los dólares financieros reanudaron rápidamente la escalada a la espera de un panorama más claro”.

El dólar minorista quedó en $ 80,04, con lo cual subió en la semana 45 centavos y el dólar ahorro con el recargo del 30% del impuesto PAIS y la nueva retención de 35% a cuenta de Ganancias se ubicó en $ 132,08

La Bolsa porteña subió ayer 0,4%. “En el saldo semanal el índice líder acumuló un alza de 1,35%, pero cayó casi 4,2% considerando el tipo de cambio implícito”, precisó el grupo SBS. Los ADR de empresas argentinas, que cotizan en Wall Street, cerraron de manera dispar luego de operar con bajas durante gran parte de la rueda Los bonos en dólares exhibieron repuntes de entre US$ 0,50 y US$ 1 dólar en promedio para toda la curva. Y se negociaron a tasas de entre 13% y 16% en promedio. Pero perdieron en la semana entre 3,5% y 8%. El riesgo país quedó en 1.330 puntos, tras tocar un pico de 1.400 puntos en la semana.