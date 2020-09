A una semana del debut del supercepo, para analistas "fracasó" el plan

A una semana del debut del cepo recargado que buscaba frenar el drenaje de reservas del Banco Central y estabilizar la brecha cambiaria, el veredicto de los analistas es que el plan del gobierno “fracasó” porque no se logró ninguno de esos propósitos. Como contrapartida, las nuevas restricciones generaron mayor desconfianza en los inversores y ahorristas, lo que se reflejó en la fuerte caída de los bonos y acciones argentinos, y suba del riesgo país, pese al cierre exitoso de la reestructuración de la deuda. En el mercado lamentan que el supercepo de devoró el efecto positivos del canje

Los analistas remarcan que pese a que desde el endurecimiento del cepo se registró un virtual feriado cambiario porque los bancos aún no han vuelto a vender dólar ahorro por la dificultad de adaptar sus sistemas a las nuevas normas, el Banco Central debió seguir vendiendo divisas en la mayoría de las ruedas para abastecer la demanda.

Según las estimaciones de fuentes privadas, hoy el BCRA vendió US$10 millones, que se suman a los 25 millones que habría desembolsado el martes, mientras el lunes logró comprar 16 millones. No obstante, desde el cepo recargado, lleva vendido unos US$168 millones. Y por ende la sangría de reservas continuó, y desde las nuevas restricciones se perdieron US$268 millones.

Este miércoles el dólar ahorro seguía sin venderse en los bancos, pese al acuerdo entre la Anses y el BCRA para simplificar la validación de las operaciones. En la entidad monetaria señalaron que se está “trabajando” en el tema y esperan que el viernes ya pueda estar normalizada la situación.

Sin embargo, en esta primera semana de cepo reforzado se dispararon todos los dólares paralelos y la brecha con el valor oficial se consolida arriba del 90%, y el riesgo país que tras el canje de deuda había descendido a 1.083 puntos, este miércoles escalaba a 1.392 puntos.

Previo al anuncio de las medidas, el blue cotizaba a $131 pero hoy cerró a un valor récord de $145, mientras que el CCL y el MEP que en la víspera del cepo recargado se ubicaban en $128 y $122, este miércoles tocaron nuevos picos. El CCL alcanzó los $151 aunque luego recortó y cerró en $148.7 El dólar oficial mayorista concluyó en $75,72. Así la brecha con el blue llega a 91,4% y con el CCL a 96,3%

FRACASO. El financista Christian Buteler juzgó a PERFIL que “en la primera semana te das cuenta que plan ha sido un gran fracaso, no consiguió los objetivos, no detuvo la caída de reservas, no calmó el dólar, fue un desastre que provocó más de una semana de feriado cambiario, problemas con las transferencias y generó más miedo, la medida fue mala, y ahí están los resultados, subieron más de $20 el CCL y el MEP, trepó $14 el blue”.

Con igual diagnóstico, el economista Fernando Marull evaluó que “los resultados son malos, la brecha cambiaria que estaba en 80% hoy está en 95%, y el BCRA vendió, pese a que hubo buena liquidación del agro y sin venta de dólar ahorro”.

Y en cuanto a la sangría de reservas brutas explicó que influyó además "la baja del valor del oro y del yuan”.

Marull advirtió que "lo que gatilló el supercepo es que ante las trabas de las transferencias en dólares el mercado se empezó a preocupar por los depósitos en dólares, y empezó a retirar”.

Para la consultora PxQ, dirigida por Emmanuel Álvarez Agis, aseguró que “los esquemas de control cambiario tan estrictos son herramientas que se utilizan para evitar la salida de divisas, pero no para acumular reservas; mientras más se restringe la demanda, lo único que se consigue es perder menos reservas por reducción del mercado y no por aumento de la oferta”.

“La causa real que se encuentra por detrás de la caída de las reservas y la ampliación de la brecha no se resuelve con estas medidas: se sigue apuntando a restringir la demanda sin incentivar un aumento de la oferta. Los incentivos al ahorro en pesos por parte de las personas físicas sigue brillando por su ausencia y, aunque se fijen restricciones a la compra de dólares, lo más probable es que la demanda de divisas se mantenga firme y, en el peor escenario, se activen ciertos monstruos que permanecían dormidos, sobre todo, los depósitos en dólares”, objetó.

Jorge Viñas, de Adcap Securities consideró que “se puede hablar de fracaso inicial, y por el momento no se advierten catalizadores que puedan torcer el curso. La caída de bonos y acciones y la suba del riesgo soberano es el reflejo de la profundización del clima de desconfianza que generaron las nuevas medidas”.

En sintonía, Eduardo Herrera, CEO de Invertir en Bolsa Fondos aseguró que “el pronóstico no es nada bueno; no debe haber precedentes históricos de que un país que acaba de restructurar su deuda y que no tiene grandes desembolsos por unos años, vea a sus bonos restructurados caer un 23% en promedio dos semanas después del debut en el mercado”.

“En el mercado hay mucho desánimo porque la sensación es que se vuelve a perder una gran oportunidad para poner a la economía en un sendero de crecimiento con posibilidad de atraer inversiones, no ya de extranjeros sino de los propios argentinos”, manifestó.

Herrera sostuvo que “los precios de las acciones también muestran eso, a pesar de valuaciones sumamente atractivas nadie quiere tomar el riesgo” y opinó que “se necesitaría dar un importante golpe de timón en el manejo económico para revertir esta situación, pero es evidente que no existe ya sea el consenso necesario o la voluntad necesaria para hacerlo dentro de la coalición gobernante”.

RUMORES En este clima un operador comentó que “en el mercado hay todo tipo de rumores: desde mayor endurecimiento del cepo con trabas adicionales al CCL, restricciones de Importaciones, lo del corralito a los depósitos en dólares, pese a que no tiene mucho sentido por la situación de liquidez súper cómoda de los bancos, inminente cambio de gabinete”.

En este sentido, según algunos operadores durante esta jornada en el mercado circulaban versiones sobre una eventual salida de Miguel Ángel Pesce del BCRA.

En este contexto, fuentes de la entidad monetaria expresaron “preocupación por la circulación de rumores por las redes sociales destinados a generar incertidumbre en los usuarios de servicios financieros sobre la disponibilidad de sus ahorros”.

La fuente garantizó el normal funcionamiento del sistema financiero y la libre disponibilidad de los depósitos en las monedas en las que fueron efectuados.

Las entidades financieras, dijo, funcionan con normalidad dentro de las restricciones del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio o el Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio, según las normas emanadas del Poder Ejecutivo Nacional.

MF/MC