La deuda externa llega a US$ 272 mil millones y el 60% está en dólares

Tras un año signado por la negociación de canje con los acreedores privados, el stock de la deuda externa alcanzó los US$ 272.852 millones en el tercer trimestre del año, más de la mitad del PBI. El resultado trimestral representó un aumento de US$ 454 millones respecto del período abril-junio de 2020, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La suba se debió a los incrementos de deuda del Gobierno general en u$s 1.147 millones; el pasivo del Banco Central en u$s 797 millones y el de las sociedades captadoras de depósitos por u$s 493 millones.

Del total del stock de deuda, el 59,4% está denominada en dólares, lo que representa unos u$s 162.074 millones. Durante la negociación con los acreedores privados, el Gobierno marcó la necesidad de avanzar en un cambio de la composición de la deuda, más vinculada a pesos. Sin embargo, las últimas colocaciones del Tesoro estuvieron vinculadas a la moneda extranjera.

Otro 8,3% del total de deuda es en pesos y alcanza un valor de u$s 22.710 millones, el 2,9% en euros por u$s 8.057 millones, y el 29,4% restante en otras monedas u$s 80.111 millones.

El pasivo externo a precios de mercado disminuyó 4,9% respecto de diciembre último y bajó 0,7% en forma interanual. Comparado con el segundo trimestre registró un alza del 0,5%, según los datos del INDEC.

El Indec estimó también que el dinero o inversiones que los argentinos tienen en el exterior o en otra divisa que no sea el peso, ascendían a US$ 399.550 millones a fines de 2019, con un incremento de US$ 3.167 millones con respecto al trimestre anterior se explica mayormente por el aumento de los activos de "otros sectores" en US$ 5.596 millones, producto del incremento del valor de mercado de las acciones y los títulos de deuda, US$ 3.074 millones; y "otra inversión", US$ 2.192 millones.

Balance de pagos. Durante el tercer trimestre la cuenta corriente del balance de pagos arrojó un superávit de u$s 1.163 millones. Este saldo se explica por ingresos netos de bienes y servicios, por u$s 3.433 millones. Y el ingreso secundario de u$s 287 millones, parcialmente compensado por el déficit de ingreso primario de US$ 2.556 millones.

En el mismo período, la cuenta financiera mostró un egreso neto de capitales de u$s 1.209 millones. Por efecto de las transacciones de la balanza de pagos, las reservas internacionales se redujeron en u$s 3.036 millones en el período informado.

Fuente NA / Telam

