La deuda externa volvió a crecer en el tercer trimestre de 2019

por Juan Pablo Álvarez

La deuda es uno de los principales problemas para la economía argentina, al menos desde que el mundo dejó de financiar a los países emergentes. Tan así, que el ministro de Economía elegido por Alberto Fernández, es decir, Martín Guzmán, es un académico que dedicó gran parte de su vida profesional a investigar renegociaciones de deuda.

Y las últimas noticias en materia financiera no son las mejores: hoy salió el informe del Indec sobre Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa, correspondiente al tercer trimestre, en que se señala: "El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual al 30 de septiembre de 2019 se estimó en US$ 276.686 millones, US$ 6.343 millones menor respecto al trimestre anterior".

Más allá de del descenso en la comparación desestacionalizada, si se compara con el tercer trimestre de 2018 la deuda creció en US$21.196 millones. La mayor parte de este incremento se debe a las obligaciones contraídas por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

El docente e investigador de la Universidad Nacional de Avellaneda Sergio Chouza comentó: "Sigue creciendo la deuda externa argentina. En la última fase del gobierno de Cambiemos, siguió su curso el brutal proceso de endeudamiento. En el tercer trimestre 2019 la deuda aumentó 8,3% interanual hasta U$S276.686 millones, con una suba del 67,1% en 4 años".

Mejora por devaluación. En ese mismo informe del Indec, donde se pudo observar una mejora sustancial es en la comparación interanual de la cuenta corriente del país. El déficit allí se redujo de US$ 7.442 millones a US$ 1.052 millones entre los 3° trimestres de 2018 y 2019.

Dado que el ajuste se produjo debido a la crisis de balanza de pagos y la devaluación que sufrió nuestro país, el economista Gabriel Caamaño Gómez, de la consultora Ledesma, comentó: "El ajuste por las malas de la cuenta corriente en perspectiva reciente. En el 3° trimestre 2019 el déficit se redujo en casi USD6500 millones contra igual período de 2018. Y eso, que ahí van los intereses de la deuda pública. Con esos números, la cuenta corriente privada está superavitaria".