Dólar: el Banco Central suspendió a otros 15 mil coleros digitales

En medio de los controles para bajar la presión sobre las compras de dólares para ahorro, el Banco Central bloqueó nuevamente casi 15 mil cuentas de los llamados "coleros digitales" por infracciones a la ley penal cambiaria. Hace poco más de un mes la entidad había tomado una medida similar que hizo que bajara el 60% de las operaciones de compra de dólares dentro del cupo de US$ 200 permitido por persona.

En julio, la cifra de personas que compraron dólares fue récord desde que se impuso el límite de compra: llegaron a 3,9 millones, según informó el Banco Central la semana pasada. Y se prevé que en agosto vuelva a superar ese récord, en medio de las tensiones cambiarias que hicieron que la brecha entre el dólar oficial y los paralelos crezca hasta un 80%, aunque esa diferencia se moderó en la última semana.

En total se trata de 14.728 nuevos suspendidos para operar en cambios y 130 organizadores, según lo detallan las comunicaciones C 88.004/5/6/8 contra los operadores no genuinos y la Comunicación C 88007 para los organizados. Allí se detallan los números de CUIT (Clave única tributaria) y DNI de los infractores.

Por ahora, el banco Central no prohibirá que los beneficiarios del IFE compren dólares

A la medida se suma la firma de un convenio entre Miguel Pesce, presidente del BCRA, y Sabina Frederic, ministra de Seguridad para aumentar los controles contra los infractores a la ley penal cambiaria. El convenio marco incluye además la seguridad bancaria y el transporte de caudales. Se busca prevenir "la actuación organizada de personas que operan por fuera del mercado de cambios formal e intentan evitar ser identificadas o quedar registradas en las bases de datos", remarcaron en relación con los coleros digitales.

Investigación. De esta forma, las fuerzas federales podrán intervenir en las fiscalizciones que llevan adelante agentes del BCRA y realizarán las medidas probatorias, incluyendo la declaración de testigos e imputados, y las medidas de investigación. El Banco Central elaborará y remitirá periódicamente la información vinculada con actividades de operaciones cambiarias presuntamente sin autorización. Además, podrá requerir los pedidos de tramitación preferente y urgente de las pericias en las que se solicite la colaboración del Ministerio.

Pese al aumento de la demanda sobre el dólar ahorro, el Central niega una baja del cupo

“Venimos trabajando con el Ministerio para firmar un convenio de cooperación referido a la seguridad bancaria, al transporte de dinero y al control de las operaciones cambiarias ilegales. Esto nos permite tener un contacto fluido con las distintas fuerzas de seguridad y trabajar rápidamente en la desclasificación de información y en la identificación de personas que, cuando realizan una operación cambiaria ilegal, pueden cometer, además, otro tipo de delitos con divisas”, explicó Pesce.

“Este Convenio es el resultado del trabajo que hemos desarrollado con las autoridades bancarias, con el objeto de definir estrategias para incrementar los niveles de seguridad en los bancos y afrontar el conjunto de delitos referidos en esta normativa”, indicó Frederic según detalló un comunicado del ministerio de Seguridad.

