El dólar, entre el cepo y la devaluación: la sangría de reservas solo resiste un mes más

Ante el drenaje de reservas del Banco Central a raíz de una creciente demanda de dólares, los economistas advierten que la situación “apremia” y que a más tardar “a mediados de septiembre u octubre” el Gobierno deberá tomar medidas para frenar esa sangría.

El apetito dolarizador se da en un escenario de expectativas de devaluación alimentadas por una brecha entre el dólar oficial y las divisas paralelas que superó más del 80%. Muchos compran a valor oficial el cupo mensual permitido de US$ 200 y luego lo venden en el blue –lo que se conoce como pure– para obtener una ganancia.

Así, en junio 3,3 millones de personas compraron los US$ 200, lo que derivó en un monto de $ 618 millones, en julio unos 4 millones de individuos habrían adquirido US$ 800 millones, y en agosto se calculan por esa vía compras por US$ 1.000 millones.

Para abastecer la demanda, el BCRA vendió en julio divisas por US$ 568 millones, y en agosto lleva vendidos unos US$ 780 millones. Las reservas netas están en zona crítica. Según como se calculen, rondan entre US$ 8.500 millones y US$ 3.500 millones (si descuentan recursos en oro).

Fernando Baer, de Quantun Finanzas, planteó que a “mediados de septiembre u octubre” el Gobierno deberá tomar alguna medida “porque el último trimestre es el peor en término de oferta de dólares neta, estacionalmente hay caída de las exportaciones”.

El financista Christian Buteler acordó con ese plazo porque “con las pocas reservas líquidas que hay, perder US$ 700 millones por mes es un problema sobre todo ahora que estamos entrando en la época de menos ingreso de dólares”.

En el Gobierno aseguran que no planean restringir o eliminar el cupo de US$ 200. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, reiteró ayer que “no hay ninguna intención de modificar eso”. En el Ministerio de Economía desactivaron esa idea y confían que tras el canje habrá menos tensión cambiaria. Los economistas no concuerdan porque atribuyen el problema de fondo al exceso de pesos por la alta emisión en medio de la cuarentena, y a la incertidumbre por la ausencia de un plan económico. Y prevén que la salida será endurecer el cepo o devaluar.

El último trimestre es el peor para la oferta de dólares por la baja de las exportaciones.

“Con este nivel de ventas de dólares, y este stock de reservas netas, el canje no va a resolver los problemas de un día para otro”, señaló Matías Rajnerman, de Ecolatina.

Guido Lorenzo, de LCG, fundamentó que “para que el arreglo de la deuda tenga algún impacto en el tipo de cambio debería generar el ingreso de capitales en dólares para abastecer la oferta, y baje el precio, pero no lo veo, falta dar una señal fiscal, cerrar con el FMI, y un plan antiinflacionario”.

Alternativas. Durante la semana hubo una danza de rumores en el mercado sobre las medidas que analiza el Gobierno. Una idea es dejar el cupo de US$ 200 pero que se aplique una alícuota en caso de que se lo retire del banco, y en cambio, el que lo deje depositado por determinado tiempo, luego lo pueda sacar sin pagar ese extra.

“Ya se hizo en el cepo anterior eso de poner un precio diferencial si vos dejabas la plata un año en el banco”, recordó Baer. El BCRA no perdería reservas si la gente opta por dejarla depositada. “Probablemente no tenga el efecto deseado porque puede forzar una caída en la oferta en el paralelo y si eso sucede con una demanda que se mantiene, el blue va a subir” y la brecha seguiría alta, remarcó. Para Lorenzo “puede ser contraproducente, que la gente se asuste y vaya a retirar sus ahorros”.

Otra alternativa es un cupo de US$ 500 anuales pero pidiendo autorización previa a la AFIP aunque para los economistas las restricciones generan desconfianza. Otra es activar el swap con China por unos US$ 3.000 millones. El swap está operativo y Argentina lo puede utilizar cuando lo considere, aunque para el BCRA no hay necesidad de ejecutarlo y no está previsto hacerlo.

CCL récord en $ 135 y blue en casi $ 139

Al ritmo de las versiones sobre eventuales medidas para restringir el acceso al mercado cambiario, el dólar blue se recalentó y cerró en $138, lo que implica una suba semanal de $6 y quedó cerca del máximo de $139 registrado el 24 de julio. En las divisas financieras que se negocian mediante la compra- venta de bonos y acciones, el CCL finalizó en $135, un nuevo récord, con un alza semanal de 6,5%, y el MEP culminó en $129,52, o sea un aumento de 4,3%. Norberto Sosa, de Invertir en Bolsa dijo que el CCL y MEP “se calentaron esta semana por acumulación de operaciones” ante el fin del canje de deuda. Los bonos en dólares son los utilizados para hacer CCL “Por el tema parking, la semana que viene ya comenzará a sentirse la falta de operaciones”, explicó Sosa quien estimó que el CCL “podría bajar la próxima semana”.

El dólar minorista venta cerró en promedio $ 77,80, 40 centavos más en la semana. El solidario quedó en $ 101.14. En el segmento mayorista, la divisa finalizó a $73,58 y la brecha llega a 87,6% con el blue.