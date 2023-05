Dólar soja: el Gobierno extendió el plazo para ingresar divisas

El Gobierno extendió hasta el virtnrd 2 de junio el ingreso de divisas vía dólar soja debido a los feriados, de acuerdo a lo informado este lunes por la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA).

Cabe recordar que el Decreto 194/23 disponía que el 31 de mayo finalizaba el Programa de Incremento Exportador (PIE), el cual establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para el complejo sojero y las economías regionales.

Desde CIARA también aclararon que "que el ingreso de divisas para sorgo, cebada y girasol finaliza el 31 de agosto (las compras el 31 de mayo), al igual que los demás productos de economías regionales".

El dólar soja se quedó a mitad de camino a cinco días de terminar

En este sentido, hasta el momento, la tercera versión del dólar soja lleva acumulados alrededor de US$ 3.202 millones frente a los US$ 5.000 millones de liquidaciones que esperaba el Gobierno.

Parece bastante improbable que, en las próximas cuatro ruedas, el complejo sojero liquide el 36% del compromiso asumido faltante, coinciden los analistas.

Más teniendo en cuenta que deberían liquidar a un ritmo de US$ 450 millones por día, algo que no ocurre desde el 13 de abril, cuando se liquidaron US$ 574 millones, en lo que fue la primera semana de puesta en marcha. Luego, las liquidaciones promediaron los US$ 200 millones.

Dólar soja 3: todavía no tracciona y se esfuma la meta fijada por el Gobierno

Bajos rendimientos

Diversos analistas indican que hubo varios factores contribuyeron a su bajo rendimiento. Las razones van desde la caída de los precios de los productos básicos, el tipo de cambio poco atractivo para los productores (más aún con la última corrida del blue), y hasta la proyección de una posible devaluación en el futuro.

En tanto, el ingreso de divisas para sorgo, cebada y girasol finaliza el 31 de agosto (las compras el 31 de mayo), al igual que los demás productos de economías regionales incluidos en el PIE.

LD / LM / ds