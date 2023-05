Dólar soja: a 5 días para que termine, se quedó a mitad de camino

El escenario económico se complicaría aún más por lo que el Gobierno ya estaría barajando una cuarta edición del Programa de Incentivo Exportador (PIE), que contempla un tipo de cambio diferencial para las liquidaciones del agro, que aporta divisas casi como ningún otro sector.

No obstante, esas divisas aportadas por el campo salen más rápido del Central que lo que se demoran en ingresar, por lo que las reservas, según los analistas, se encuentran en números alarmantes. En ese sentido, el dólar soja tres, se quedó a mitad de camino.

El programa generó poco más de la mitad de las divisas que se esperaban; y aunque algunos sugieren que podría haber un segundo tiempo para el dólar agro soja y maíz, Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, considera importante reflexionar sobre lo que el mercado toma en cuenta como factor de variación de precios.

Billete de $2.000: ¿cuánto valor perdió desde que se anunció su creación?

El dólar soja tampoco logró que los productores avanzaran en ventas, ya que volver a dolarizarse es complejo. El escenario se vuelve más complicado con el paso de los días, y los productores se quedan paralizados.

“Tampoco logró que los productores avanzaran en ventas, a pesar de que los precios en pesos que se logran divididos por el tipo de cambio oficial arrojan precios interesantes por encima de los 460 USD/tt”, señaló Romano en un informe.

Para el docente, lo que sucede con los productores es que reciben los pesos, pero volver a dolarizarse les resulta complejo: “Sólo se puede hacer en la cuenta chacarero que está complicada, en plazos fijos en Banco Nación, o en instrumentos financieros que, si bien son privados, generan dudas en muchos productores”, explica.

Falta mucho para la meta y quedan solo seis ruedas

“El régimen del dólar agro a $300 ha generado una liquidación de US$ 3.042 millones hasta el viernes pasado, de los cuales el Banco Central pudo retener US$ 700 millones. Sin embargo, este número es inferior a las ediciones anteriores del dólar soja. Es importante destacar que, de los dólares que ingresaron, el BCRA sólo pudo retener US$23 por cada US$100”, advirtió a PERFIL Salvador Vitelli, head of research en Romano Group.

“A pesar de que el número de liquidaciones es llamativo, lo relevante es cuántos dólares genuinos le quedan al BCRA, que pagó $557 por cada dólar. Si se considera la meta de US$ 5.000 millones fijada por el Gobierno, se deberían estar liquidando unos US$ 326 millones promedio en las seis ruedas que quedan en mayo para alcanzarla”, agregó Vitelli.

“Esto es un número bastante elevado para lo que fue este esquema, que solamente ese valor solo se superó el segundo día de su entrada en vigencia en el que se liquidaron US$ 574 millones, pero a partir de ahí, todos estuvieron por debajo de US$ 200 millones, por lo que lo más probable es que no se alcance la meta fijada por Economía”, advirtió el economista.

“Según los datos de La Bolsa de Comercio, se han liquidado cerca de seis millones de toneladas, pero hay que tener en cuenta que un millón de toneladas no se cuentan dentro del programa del dólar soja, ya que son contratos de compraventa sin fijación de precios. Esto significa que podríamos estar hablando de 5 millones de toneladas hasta el viernes”, comentó por su parte David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

Y agregó: “En términos de dólares, hasta el viernes, esto equivaldría a unos US$ 3.000 millones. Cuando se inició el régimen del dólar soja, el precio de la oleaginosa estaba cerca de US$ 600, por lo que la meta fijada por el Gobierno era de unos 10 millones de toneladas liquidadas. Hoy en día, se puede decir que estamos a la mitad del objetivo que se había planteado. Es posible que esta semana se sume algo más, pero no debería ser tan significativo”.

La posibilidad de un dólar soja 4

Para los analistas consultados, es muy probable que el Gobierno ya contemple una cuarta edición del programa, aunque Vitelli señaló que el mercado no contempla esta posibilidad, por lo menos por ahora, ya que las cotizaciones no lo están marcando.

Todos los detalles de cómo funcionará el dólar soja 3

“La posición de soja a junio cerró a US$388, mientras que la soja ahora en dólares, básicamente, está a $333. Ese diferencial es básicamente porque el mercado no considera que el dólar soja no se va a extender y que termina el 31 de mayo y que luego se volverá a los valores oficiales de US$ 233. Así que por lo pronto en el mercado no da por hecho”, señaló.

Miazzo, por su parte, comentó que es probable que haya un dólar soja 4, tal vez en agosto o septiembre, ya que el Gobierno ha tomado tres medidas en este sentido.

LR