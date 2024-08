Dólar supermercado: el "rulo" para pagar con billetes cara chica y hacer una diferencia

La obsesión del argentino con el dólar abona la proliferación de diversas cotizaciones a las que ahora se sumó el "Dólar supermercado". Inaugurado por un mayorista que acepta todos los billetes estadounidenses a $1.400, el novedoso segmento evolucionó en cuestión de días con el surgimiento de un "rulo" que permite hacer una diferencia al momento de llenar el changuito.

El primer paso de la operación consiste en adquirir la moneda norteamericana vía MEP. Es decir, comprar un bono soberano nominado en pesos como el AL30, AL29 y AE38 en el mercado bursátil para luego venderlo en dólares. La compra de dólar MEP puede hacerse desde home banking y billeteras virtuales que ofrecen esta opción. Este tipo de cambio cotiza a $1.285.

Apuesta al blanqueo

"Dólar supermercado": el rulo que permite ahorrar hasta 8,2%

A continuación, se extraen los billetes de la cuenta bancaria y se utilizan para pagar la compra en la cadena de supermercados Diarco. De esta manera, por cada US$ 100 gastados (o $140.000 a la cotización del mayorista), el consumidor ahorra $11.500 o un 8,2% en términos porcentuales.

En caso de efectuar un gasto de US$ 200 en el establecimiento comercial, el monto ahorrado será de $23.000; con una adquisición de US$ 500, la cifra ascenderá a $57.500; con US$ 1.000 abonados en distintos productos, trepará a $115.000 y así de forma sucesiva.

Uno de los primeros en ejecutar el "rulo" fue el cofundador y CEO de la fintech Cocos Capital, Ariel Sbdar. "En Argentina el que no corre vuela", escribió el ejecutivo junto a una imagen del changuito cargado con cajas de vinos y cervezas y varios paquetes de papas fritas.

Más allá de la diferencia obtenida con el pasaje de MEP a "Dólar Supermercado", el método conlleva otro beneficio para quien lo aplica: el reemplazo de billetes nuevos por viejos. En concreto, la persona puede retirar papeles más nuevos del banco e intercambiarlos por los más antiguos, conocidos como "cara chica", que tenga guardados debajo del colchón o en una caja de seguridad.

Como Diarco acepta todo tipo de dólares, el cliente podría optar por resguardar los nuevos y entregar los más añejos como forma de pago en la línea de cajas. Así, se "sacaría de encima" los billetes que suelen ser rechazados al momento de realizar determinadas operaciones.

Desde la compañía en cuestión le explicaron a la agencia Noticias Argentinas que el cliente debe hacer una compra mínima de 140.000 pesos o 100 dólares y, en simultáneo, aclararon que aceptan “dólares cara chica, cara grande y algunos que estén manchados o marcados pero que identifiquemos de curso legal".

“Planteamos una estrategia comercial con una ventaja competitiva en la cotización que ofrecemos, entendiendo las necesidades de nuestros clientes y que el piso del consumo parece haberse registrado. Julio tuvo una leve mejora, agosto viene irregular pero habría señales de mantenerse al alza”, sostuvieron fuentes de la empresa en diálogo con NA.

"Dólar supermercado": a cuánto cotiza en los distintos establecimientos

Dólar blue : $1.350

: $1.350 Diarco (a nivel nacional): $1.400

(a nivel nacional): $1.400 Yaguar (Río Negro): $1.390

(Río Negro): $1.390 Super Mami (Córdoba): $1.375

(Córdoba): $1.375 Hiper Tehuelche (Neuquén): $1.265

(Neuquén): $1.265 Vital (Neuquén): $960

