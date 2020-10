Para Eduardo Levy Yeyati, "Al gobierno le va a costar mucho evitar una devaluación"

El economista Eduardo Levy Yeyati advirtió este jueves 22 de octubre que al Gobierno "le va a costar mucho evitar una devaluación", por lo cual propuso aplicar un desdoblamiento cambiario, "dadas las circunstancias", para no llegar a eso.

"Ante la situación actual, el desdoblamiento cambiario sería una solución porque el contexto no va a mejorar en lo inmediato. Si no lo hacen, tarde o temprano van a tener que soltar el tipo de cambio oficial", evaluó.

Porque para el economista, "si no se toma esa decisión pronto van a tener que liberar el tipo de cambio oficial y ahí si vamos a tener algo parecido a lo de la última vez que es mas inflación y todo la gente repensando donde termina esa espiral y eso es muy difícil de manejar, sobre todo en un año electoral", dijo.

Levy Yeyati cuestionó el "mal diagnóstico técnico" que, a su criterio, tiene el Poder Ejecutivo sobre el dólar.

"En vez de habilitar un canal financiero para que los ahorros vayan a niveles muchos más altos, restringen la oferta. Por eso, el precio del dólar blue tiene un nivel muy alto y podría subir más", indicó el economista, en declaraciones al programa "Todos juntos", que conduce Fernando Carnota por radio Rivadavia.

Para el presidente de la Cámara de la Construcción, el acuerdo con Guzmán es "histórico"

Respecto a por qué muchas de las medidas que el gobierno toma en la actualidad no parecen impactar realmente, Yeyati indicó que eso podría suceder porque "muchas de esas medidas son promesas a futuro que requieren una cierta continuidad", y puso en contexto al reciente programa de blanqueo de capitales al estímulo de la construcción: "lo que se está diciendo al inversor es que, si blanquea capital para fondear estos instrumentos de construcción no te vamos a cobrar, o te vamos a cobrar menos de estos impuestos patrimoniales (Bienes Personales)", analizó y recordó que "ese es lo mismo que se hizo en el 2016 con el primer blanqueo y acto seguido a los dos años, subieron mucho más los Bienes Personales y no sólo eso, sino que ahora se le está sumando el Impuesto a la Riqueza", comentó el decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad di Tella..

"La respuesta inmediata (de los inversores) es 'dejame ver', esperemos un año, dos, un cambio de gobierno para ver si esas medidas no se retrotraen. Y así con cada uno de estos incentivos", comentó.

Para Yeyati, "el gobierno tiene una botonera de posibles acciones, de estímulos tratando de que levante la inversión privada que es lo único que tenemos hoy como referente para motorizar una recuperación y el inversor privado dice, 'mirá voy a esperar a ver cuánto duran estas medidas'", explicó. Lo que según su forma de ver "erosiona mucho la confianza".

En este marco, el economista consideró que "no veo un problema con la formación del equipo económico, sino con los límites políticos que le imponen", expresó.

Alfonso Prat Gay: "Mientras no haya confianza, todas las medidas van a ser insuficientes"

"La mayoría de las medidas están pensadas por políticos, como el impuesto a la riqueza" evaluó.

Y añadió: "siempre puede haber un futuro diferente. Pero no veo señales políticas de que el Gobierno vaya a cambiar un rumbo que lamentablemente va en el sentido casi exactamente contrario al que debería ir".

"Lo que propone el Gobierno, frente a la crisis, es repartir lo que hay para pasar el momento. Necesitamos un cambio de dirección", concluyó.

"Hay otro futuro. no estoy viendo esas señales, No veo un cambio", dijo.

LR