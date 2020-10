Alfonso Prat Gay: "Mientras no haya confianza, todas las medidas van a ser insuficientes"

El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay advirtió este martes que "mientras no haya confianza, todas las medidas van a ser insuficientes", al referirse a las decisiones que va tomando el gobierno para contener al dólar , al igual que aquellas medidas que implementa para reactivar la economía.

"La única salida es un gran acuerdo en torno a cosas sustanciosas. El inversor, el ahorrista, el laburante que ve que no hay un rumbo, trata de protegerse y eso es la brecha cambiaria", sostuvo el economista, al evaluar las últimas medidas que lanzó el Ministerio de Economía para reducir la volatilidad en el mercado de cambios.

Para el ex funcionario, "el problema es que sobran pesos y faltan dólares. "Hacen falta medidas más fuertes", explicó en declaraciones a Radio Mitre esta mañana.

"Desde las medidas (que se aplicaron el 15 de septiembre) el Banco Central lleva perdidos 1.750 millones de dólares de reservas. La gente se sigue llevando los dólares a pesar del cepo. Entonces, si no logran revertir la desconfianza, no les va a ir bien", enfatizó."Esto es mejor de lo que habían hecho hace un mes, lo que pasa es que llega un mes más tarde y revela el problema del fondo. Acá hay una crisis de confianza en el gobierno que no se resuelven con medidas descoordinadas", acotó. A su entender, "esto se resuelve con un mensaje político muy fuerte", explicó.

"El Banco Central ya lleva vendidos alrededor de 4.500 o 5000 millones de dólares en el mercado a futuro, y la única opción que ofrece (Martín) Guzmán es, si se calienta el mercado de cambio te vendo bonos que pueden estar ajustados al dólar (como hizo hace dos semanas) o ahora con este anuncio, te vendo los dólares que no tengo, para que vos te quedes tranquilo", destacó.

"Saco en limpio que están muy perdidos", Alfonso Prat Gay.

En una entrevista con Jorge Lanata, Prat Gay enumeró las razones por las cuales, a su criterio, no existe confianza en el Gobierno.

Puntualizó en distintos hechos que fueron sucediendo en estos meses: "el principal es la política y es el giro de Alberto Fernández cobijándose debajo de Cristina (Fernández)", analizó e indicó que ese hecho comenzó "con el intento de estatización de Vicentín".

En segundo lugar, mencionó "la mala gestión en general y de la pandemia en particular", y aludió al millón de contagiados por COVID-19 que sitúa al país junto a otros cuatros países de alta densidad poblacional, característica que nuestro país no comparte.

En tercer lugar situó a "las medidas del Banco Central de un mes atrás" y como cuarto punto mencionó el presupuesto 2021.

En este área explicó que: "el mismo ministro que te dice 'voy a tratar de cerrar la brecha' es el que te dice: 'el año que viene vamos a tener el mismo déficit, y además lo voy a financiar, casi totalmente con emisión, emitiendo 1,2 billones de pesos'", agregó. Para el ex ministro de hacienda "el problema es que sobran pesos y faltan dólares, y estas medidas no atienden ese problema", criticó.

LR CP