Hernán Lacunza: "Nuestra gestión no fue suficientemente robusta"

El ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza en dialogo con RePerfilAr habló de los errores en la gestión de Mauricio Macri. Además, disparó contra el Gobierno por la cotización del dólar y habló sobre la desconfianza en las medidas adoptadas por el Ministro de Economía, Martín Guzmán.

Con respecto a las declaraciones del ex mandatario Mauricio Macri, quien dijo que su administración había terminado el 11 de agosto de 2019, el ex ministro explicó que el calendario de gobierno y política es distinto al económico porque "el económico anticipa". Entre el 9 y el 11 de agosto lo que pasó "fueron las elecciones y a lo que se refiere Macri, es que empezó a haber desconfianza", donde se triplicó el riesgo y subió el dólar.

El Gobierno busca incentivar el ahorro y financiamiento en pesos

En este sentido, aclaró que parte de su responsabilidad fue no tener una economía solida que soporte ese contexto. "La casa no era lo suficientemente robusta para aguantar una tormenta, una elección y eso no se puede negar", señaló. Y Añadió: "Uno puede decir que la argentina no está lista para una perfecta movilidad de capitales", porque eso nos lleva a que cuando cambia la situación hay problemas de credibilidad.

Por otro lado, en cuanto la tensión cambiaria y la cotización de la divisa norteamericana, Lacunza objetó dos cuestiones: "Primero que en condiciones de tormenta tiene que haber un capitán no varios. Tiene que haber una vos de mando. Por otro lado, "hay el Gobierno tiene un problema de diagnostico", por eso se "va tomando los días pares una medida y los días impares otra". Es decir que son medidas contradictorias y asiladas que no permiten "descomprimir la situación. Lo que se necesita más bien es una hoja de ruta y un plan consistente".

El gobierno define con empresarios y trabajadores la agenda para salir de la crisis​

"El dólar a $180 es no es herencia, es mala praxis", sentención. Y añadió esto se debe a que "hay desconfianza porque hay importaciones reprimidas por la recesión y por los controles y un montón de demanda reprimida". Al haber más demanda que oferta el superávit comercial "no alcanza y el Banco Central pierde a razón de 1.500 millones de dólares por mes". "Entonces el cepo sirve para una transición, no de manera permanente", indicó.

No obstante, Lacunza felicitó al oficialismo por la reacción en materia en económica de los últimas días. "Enhorabuena que el Gobierno reaccione, aunque fue tarde y con dosis homeopáticas". Aunque para retomar la confianza "no bastan 10 días, en realidad son 3, pero no bastan", remarcó.