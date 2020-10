Cómo cerró el dólar antes de los anuncios

A la espera de los anuncios del Ministerio de Economía anuncios fue que, poco antes de las 18 horas, en el cierre del mercado de divisas, el blue estaba en $181, cuando a las 15 había quedado en $180 (los dólares financieros y el blue sigue cotizando hasta el cierre de la bolsa porteña).

El contado con liquidación que estaba al cierre en $164,34 había bajado a $166,04, con una brecha con el mayorista oficial del 112,70%. El dólar bolsa, que estaba en $154, aumentó a las 17.30 a $154,44, solamente 44 centavos, con una brecha de 97,73%.

Todos son dólar para la venta.

El oficial minorista se mantuvo en $76,50 para la compra y $82,50 vendedor. El turista se mantuvo en $136,13. El euro cotizó en $88,50 comprador y $94,50 vendedor. Mientras que el mayorista subió 6 centavos y se ubicó en $77,58.

El riesgo país subió 2,8% y quedó en 1.435 puntos, con lo que lleva acumulada una suba de 10,4% en el mes y una baja de 18,9% en el año.

"Se ha observado que las regulaciones implementadas han tendido a reducir la liquidez del mercado, ocasionando una volatilidad que resulta dañina para el proceso de formación de expectativas", señaló Economía.

El Ministerio de Economía redujo a tres días el "parking" para operaciones del dólar "contado con liqui" y otros valores negociables, con lo que espera reducir la volatilidad cambiaria.

Estas son las medidas que tanto se esperó en la jornada, cuando el dólar blue alcanzó hoy a $181, con una suba de $3 respecto del viernes, y cerró con la brecha que se profundiza día a día y que en la jornada llegó a 133,31% (comparado con el mayorista oficial).

Y cuando el Banco Central, para bajar los diferentes tipos de dólares no oficiales, habría intervenido fuertemente, aunque luego habría podido recomprarlos cuando logró estabilizar un poco el mercado.

El total negociado en la jornada fue de u$s181 millones.

"Se ha observado que las regulaciones implementadas el 15 de septiembre –que habían elevado a 15 días ese tiempo de espera o “parking”-- han tendido a reducir la liquidez del mercado, ocasionando una volatilidad que resulta dañina para el proceso de formación de expectativas", señaló Economía.

Como parte del reordenamiento del esquema regulatorio, la Comisión Nacional de Valores dispondrá: .

-Una reducción a 3 días en todos los períodos de permanencia vigentes de valores negociables.

-Favorecer el proceso de intermediación para incrementar la liquidez de los instrumentos locales.

Paralelamente, el Central deroga el punto 5 de la Comunicación A7106, “para fomentar la operatoria de emisiones locales en mercados regulados argentinos”

Este punto establecía que “los no residentes no podrán concertar en el país ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera. Lo indicado no será de aplicación para la venta de los títulos valores que hayan sido adquiridos en el país con liquidación en moneda extranjera a partir del 16.09.2020 y hubieran permanecido en la cartera del no residente por un plazo no inferior al año”.

Además, Economía realizará una licitación el 9 y 10 de noviembre, con liquidación el 13 del mismo mes, por u$s 750 millones de títulos elegibles y nuevos a ser emitidos y que serán anunciados el 2 de noviembre.

“Esta operación contribuirá a disminuir las necesidades de financiamiento neto en los períodos 2020/2021”, indicó la certera, que también estimó que “este conjunto de acciones permitirá dotar de mayor previsibilidad y volumen al mercado financiero, interactuando de manera virtuosa con la generación de un sendero económico consistente y sostenible”.