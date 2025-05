El Banco Mundial aprobó un nuevo préstamo por US$ 230 M

El Banco Mundial aprobó un nuevo préstamo para Argentina por US$ 230 millones, que les dará más aire a las reservas del Banco Central. Por otro lado, en el fin de semana largo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cerraron de manera dispar, al igual que la deuda soberana. Esto hizo que el riesgo país se mantuviera en los mismos niveles, con una leve suba hasta llegar a los 741 puntos básicos.

“Argentina está invirtiendo en capacitar su fuerza laboral y lograr que se generen más y mejores empleos. En los próximos diez años, 1,9 millones de jóvenes alcanzarán la edad productiva, mientras que los avances tecnológicos están complicando las trayectorias laborales de las personas en plena etapa productiva”, dijo Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay. De acuerdo con el comunicado, el objetivo es mejorar la inserción laboral y el acceso a empleos de calidad

En Nueva York, los papeles argentinos cerraron ganancias de hasta un 5,2%, impulsados por Bioceres, seguido de Ternium 3,2%, Tenaris 2,4%, Globant 1,7% y Corporación América 1,6%. En tanto, los ADR que terminaron a la baja fueron Banco Macro 2,2%, Telecom 0,9%, Galicia 0,9%, Edenor 0,8% y BBVA 0,8%.

El riesgo país subió 6 unidades a 741 puntos básicos ayer. El índice que elabora el JP Morgan se mantiene muy por encima de las 400 unidades que requiere el Gobierno para que el país vuelva a los mercados internacionales de crédito.

“Tenemos el mismo riesgo país que hace un mes y medio, en el medio Argentina recibió un nuevo salvataje de US$ 14 mil millones y estaría esperando más dólares. No recuerdo desembolsos de esta magnitud con tan poco impacto en la deuda soberana”, señaló en redes sociales Christian Butler, analista financiero.

“La acumulación de reservas empieza a ser una variable que el mercado empieza a mirar mucho, en qué momento el Banco Central (BCRA) va a empezar a acumular reservas con esto de la meta del FMI. El Gobierno apuesta a que el dólar se acerca al peso de la banda para comprar reservas, eso agrega algo de incertidumbre al esquema”, sostuvo a PERFIL Pedro Morini, Team Leader de Estrategia de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

“En un contexto donde Argentina todavía no tiene los mercado internacionales de deuda abierto, entonces hace que virtualmente argentina esté lejos de poder rollear deuda, entonces la deuda eventualmente se va a pagar con dólares cash, ahí el bonista empieza a girar también un poquito más de reojo el tema de la acmulación de dólares”, agregó Morini.

Por otra parte, según pudo saber este medio, la semana que viene se concretará la operación de compra de letras intransferibles del Tesoro al BCRA, por el desembolso recibido en el marco del acuerdo con el FMI. Cabe recordar que ese dinero ya se encuentra contabilizado en las arcas de la máxima autoridad monetaria en las reservas brutas. El impacto contable se verá reflejado como una suba de las reservas netas y líquidas, y por ende un incremento del poder de fuego para intervenir en caso de que la entidad presidida por Santiago Bausili así lo decida.

Ayer Argentina debió pagar al FMI US$ 628 millones en concepto de comisiones e intereses por la deuda que mantiene con el organismo de crédito multilateral. Estos más de 600 millones de dólares integran un importante plan de desembolsos de US$ 2 mil millones que debe afrontar este año por la deuda que mantiene con el Fondo. Cabe recordar que parte ya se pagó en febrero, y el cronograma establece que en lo que resta del año el país debe afrontar dos vencimiento más de pagos de intereses: uno por US$ 861 millones el 1° de agosto próximo y otro por US$ 883 millones más cerca de fin de año, el 1° de noviembre.