El BCRA compró US$ 71 millones y las reservas tocaron el punto máximo en la era Milei

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró US$ 71 millones en el mercado cambiario y las reservas internacionales brutas ascendieron a US$ 30.431 millones, la mayor cifra en la era Milei y el número más alto desde mediados de 2023.

A contramano de lo que ocurre usualmente en esta época del año, superada la liquidación de la cosecha gruesa, el BCRA continúa con saldo comprador en el Mercado Libre de Cambios (MLC) en los primeros días de noviembre y, según avizoran distintos analistas, podría mantenerse en las próximas semanas.

El Banco Central sigue sumando divisas

El volumen operado en la jornada fue de US$ 203 millones y la autoridad monetaria mantuvo la racha positiva con compras netas por US$ 153 millones en las primeras tres ruedas del mes. Desde la asunción de la fuerza libertaria, se compraron US$ 19.417 millones.

De esta manera, las tenencias de la entidad encabezada por Santiago Bausili tocaron su punto máximo desde junio de 2023. La acumulación de divisas es un objetivo fundamental para el equipo económico en el camino hacia la eliminación de las restricciones cambiarias.

El analista de Wise Capital, Ignacio Morales, explicó que la mejora en las reservas internacionales responde también al "crecimiento de los encajes por la suba de los depósitos" producto de la regularización de capitales y a las "mejoras en las cotizaciones de los activos de la entidad".

Por su parte, los especialistas de Aurum Valores destacaron que en octubre se efectuaron compras netas por US$ 1.530 millones, casi el triple de lo adquirido en todo en el tercer trimestre (US$ 559 millones). El monto, atípico para ser el décimo mes del año, se explica por el ingreso de divisas del blanqueo y, en simultáneo, por los US$ 2.553 millones que liquidó el sector agroexportador.

¿Se extiende la racha compradora del Banco Central?

Siguiendo esa línea argumental, un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) anticipó que la dinámica compradora del Banco Central se sostendrá en noviembre con una oferta financiera apuntalada por los préstamos en dólares. El aumento del crédito en moneda extranjera es fruto del crecimiento de los depósitos (+US$ 19.023 millones) por la regularización de activos.

"De momento, el stock de depósitos en dólares del sector privado trepó hasta un récord de US$ 33.927 millones. De este monto, sólo US$ 8.362 millones o 24,6% de los depósitos fueron prestados. Estas cifras contrastan notablemente con las de la gestión Macri, cuando los depósitos se encontraban en niveles similares. Precisamente, el stock de préstamos llegó a un pico de US$ 16.247 millones y el ratio préstamos/depósitos alcanzó 50%", destacó el análisis de PPI.

Asimismo, prevé una oferta potencial de préstamos de entre US$ 7.885 millones y US$ 8.227 millones que se canalizarían por el MLC en noviembre y los próximos meses. En caso de corroborarse ese escenario, podría ser un "puente" hasta la liquidación de la cosecha gruesa.

Por el lado de la demanda de importadores, los analistas auguraron que "es posible que en algún momento de noviembre (probablemente hacia fin de mes) empiecen a retraerse las importaciones a la espera de la expiración del impuesto PAÍS el 23/12 sin una devaluación que compense la baja".

