El Banco Central intervino con US$ 619 millones para contener la brecha

Durante las dos primeras semanas de enero, el Banco Central (BCRA) intervino con US$ 619 millones para contener la brecha cambiaria entre los dólares financieros y el tipo de cambio oficial. Así lo reconoció el vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning, en el marco de su presentación ante inversores que realizó en Londres en el marco de la 11ª Conferencia Latinoamérica del BBVA.

En su exposición, Werning aclaró que los poco más de US$ 600 millones que se utilizaron para intervenir resultaron una cifra inferior a la compra de divisas de la entidad monetaria en el MULC, que registró US$ 1.330 millones hasta el 16 enero, lo cual le permite conservar un importante saldo neto entre ambas operaciones, que se utiliza para pagar deuda.

A su vez, en el trabajo presentado por el vicepresidente del BCRA se observa que entre julio del año pasado y el 16 de enero de este año, el Banco Central acumuló compras de bonos en moneda extranjera por un total de US$ 1.602 millones, esto se hizo con dólares de las reservas. Los US$ 619 millones utilizados en lo que va del mes para intervenir en la brecha representan casi el doble de lo que se utilizó en todo diciembre de 2024 (US$ 325 millones), que hasta el momento era el mes con mayor monto de intervención.

“Solamente transcurrió la primera quincena de enero y ya se convirtió en el mes de mayor intervención desde el lanzamiento de la segunda etapa del programa de estabilización. Se necesita gastar entre US$ 1.000 y US$ 1.500 millones por mes para mantener la brecha. ¿Es correcto el valor del dólar y la tablita de actualización que determina arbitrariamente el gobierno?”, expresó en redes sociales Christian Butler, analista financiero.

“El BCRA interviene en el mercado financiero supuestamente para mantener la base monetaria amplia en $ 47,7 billones, pero hace más de un mes que la misma no supera ese monto (hoy $ 46,5 billones). La intervención es solamente para bajar el dólar”, agregó Buteler.

Por su parte, el economista Amilcar Collante señaló: “La intervención del BCRA en la brecha fue en diciembre del 2023 de US$ 325 millones, en enero de 2025 (hasta el 16/1) de US$ 619 millones. El promedio de enero fue de US$ 56 millones por día. Si consideramos que el “Dólar Blend” aporta cerca de US$ 1.200 millones mensuales (55 millones por día hábil), el CCL en enero/25 tiene más de 100 millones de oferta extra por día entre Blend+Intervención”. En tanto, Ignacio Morales, de Wise Capital, comentó que “hoy la brecha del CCL se ubica en torno a 13,5% y se evidencia una mayor presión desde comienzos de año”.

Desde julio de 2024 que el Gobierno implementa esta política de intervención en los dólares de financieros, con la intención de esterilizar los pesos que necesitó emitir para comprar las divisas que le fueron ofrecidas en el MULC. La intervención consiste en la compra de títulos soberanos por parte del BCRA ( especialmente bonos AL30 y GD30) y luego venderlos contra pesos en el MEP y CCL.

“El BCRA utilizó US$325 millones en diciembre y US$619 millones en enero al 16/01 para contener la brecha. A juzgar por el volumen operado en GD30 y AL30 T+1, la intervención en diciembre se habría concentrado entre el 18/12 y el 20/12 y en enero entre el 10/01 y el 16/01. Destacamos que el número publicado de enero no contempla las ruedas del 17/01 y 20/01, en las que el volumen operado se mantuvo en niveles atípicamente elevados. Por ende, consideramos que la cifra definitiva de intervención en enero, que se publicará el 28/02 en el Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, podría ser algo mayor que la expuesta en la última presentación de Werning, incluso si el BCRA deja de intervenir en lo que resta del mes”, señaló la consultora Portfolio personal de Inversiones (PPI).

El mercado sigue de cerca los movimientos del Central ya que el volumen reciente de intervención refleja las presiones alcistas sobre la brecha cambiaria y el contener los dólares significa una profundización del atraso cambiario.

Por otro lado, el economista Javier Casabal, sostuvo: “La intervención del Banco Central argentino sigue siendo clave, especialmente en tiempos de volatilidad global y mientras persistan estos altibajos en los mercados internacionales, es probable que el blend continúe siendo una herramienta necesaria para contrarrestar los movimientos del mercado y minimizar el impacto en la economía local”.

El Central cortó su racha compradora en el MULC

Por otra parte, ayer el Central vendió dólares en el MULC por primera vez en el año. El monto fue por US$ 35 millones y de esta manera cortó una racha de 14 ruedas al hilo con saldo neto comprador en el mercado cambiario. Sin embargo, la máxima autoridad monetaria mantiene un resultado positivo en lo que va de enero por US$ 1.482 millones.

Por último, las reservas internacionales brutas del BCRA retrocedieron US$ 312 millones en la jornada del martes hasta llegar a los US$ 30.280 millones, el monto más bajo desde el 30 de diciembre de 2024. Así, las arcas de la autoridad monetaria bajaron en torno al 1% respecto al cierre del lunes: US$ 30.592 millones.



