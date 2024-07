El Banco Central volvió a vender dólares y las reservas cayeron a niveles de abril

En el segundo día del nuevo esquema cambiario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió US$ 3 millones en el mercado cambiario (MULC) y las reservas internacionales cayeron a US$ 27.613 millones, el nivel más bajo desde abril de 2024.

La venta de esta jornada es la primera del mes. En lo que va de julio, la entidad conducida por Santiago Bausili totaliza compras netas por US$ 260 millones. Desde el desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada, adquirió más de US$ 17.000 millones.

El FMI alerta que la desinflación lenta eleva el riesgo de tasas altas por más tiempo

Por qué retrocedieron las reservas del Banco Central

A propósito de las tenencias de la autoridad monetaria, se registró una merma diaria de US$ 559 millones por un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de capital. La cifra ascendía a US$ 630 millones y se suman a los US$ 2.500 millones pagados a bonistas en la última semana.

"El volumen operado en MAE se ubicó en torno a los US$ 200 millones, con un promedio de las últimas 5 ruedas de US$ 218 millones. Monto que deja relativamente acotada la posibilidad de acción por parte del BCRA en su acumulación de reservas", indicaron desde la consultora Romano Group.

El engrosamiento de las arcas del Central es una pata fundamental del plan del ministro de Economía Luis Caputo para pavimentar el camino hacia la salida del cepo cambiario. No obstante, los desembolsos para cumplir con el cronograma de deuda en moneda extranjera y el declive de la liquidación de divisas limaron el nivel de las reservas netas, que volvieron a un terreno negativo.

A eso se suma el mecanismo de intervención del Gobierno en el mercado financiero para contener la brecha cambiaria y, en simultáneo, esterilizar los pesos que emite para comprar divisas en el MULC. En los primeros dos días de implementación, el esquema sirvió para reducir el contado con liquidación (CCL) y el MEP a $1.285 y $1.278 respectivamente. En cuanto al dólar blue, bajó de $1.500 a $1.405. Así, la diferencia con el oficial se redujo a menos de 40%.

Dudas sobre el esquema cambiario del Gobierno

La contraparte de la baja de los segmentos alternativos fue el desplome del valor de los bonos soberanos y el avance del riesgo país, que superó los 1.600 puntos básicos este martes para luego recortar la suba y cerrar en 1.584. El indicador refleja la incertidumbre que se apoderó de los inversores en los últimos días.

Desde Cohen Aliados Financieros evaluaron la maniobra del oficialismo para contener los dólares paralelos como "una jugada arriesgada que apunta a reducir la brecha cambiaria, pero que puede golpear a los bonos y aumentar las expectativas de devaluación".

"Llega en momentos en que las reservas netas del BCRA están en terreno negativo y complicaría la relación con el FMI, que durante la semana confirmó que no hay fecha para un acuerdo con Argentina y que es contrario a este tipo de medidas que ponen en jaque a los activos del Central", juzgaron los expertos.

En tal sentido, los analistas de Aurum Valores advirtieron que el Gobierno "decide tomar una muy controvertida medida usando divisas para intervenir en mercados paralelos, a pesar de que el BCRA no ha conseguido acumular dólares como para llevar las reservas netas a terreno positivo".

"La medida va en contra con lo que el FMI había señalado en el Staff Report de hace pocas semanas. Esto nos parece preocupante más allá de algún efecto positivo temporario que pueda obtenerse en materia de brechas", concluyeron sobre el flamante artilugio cambiario y monetario.

MFN / Gi