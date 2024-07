Rodolfo Santángelo: "Desperdiciar reservas con un plan cortoplacista es una mala decisión"

Rodolfo Santángelo considera que el Gobierno está prolongando más de la cuenta un plan económico inicial que era de emergencia, con medidas que no son aplicables a la situación actual. "El Gobierno se quedó enamorado de los instrumentos”, afirmó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rodolfo Santángelo es economista. Es fundador, junto a su socio Carlos Melconian, de la consultora M&S. Se desempeñó dentro del Centro de Estudios Monetarios y Bancarios de la Generación de Programas Monetarios, y en el área de Estudios Externos del BCRA.

Hace unas semanas, Rodolfo Santángelo sostuvo que para mejorar el presente económico hace falta superávit fiscal, confianza y definir el rol del Banco Central.

¿Se están evidenciando las inconsistencias del plan económico? Los ruidos que escuchamos, las conferencias de prensa fallidas, los anuncios apurados del Presidente desde EE.UU. y de Caputo, ¿indican algo? ¿Algún ruido pese a los dichos del Presidente de “cero pánico”?

No, indican que la necesaria etapa dos, o tres, ya no sé por qué número iríamos, del programa económico , está costando empalmarla. Está pasando algo que ya ha pasado varias veces, programas diseñados para la emergencia, que deben ser preparatorios para salir de una situación complicada pero con un punto de partida de una cosa siguiente superadora, y esta vez el Gobierno se quedó enamorado de los instrumentos.

Hemos hablado varias veces sobre cómo se diseñó el Plan Real en Brasil, o el Plan Austral, o el plan de convertibilidad, y siempre hubo una etapa previa y preparatoria. Acá, la emergencia del verano, en diciembre hasta marzo, que fue complicado. Se manejó satisfactoriamente, porque nada se nos fue de las manos, pero siempre lo bueno en la vida es que cuando las cosas van como más o menos vas esperando, venga el empalme .

Acá me parece que hubo un emperramiento con algunas cosas puntuales, con el tipo de cambio oficial, con la tasa de interés, con qué se hace entre la deuda del BCRA y el Tesoro, y el programa empieza a llegar cansado. No es que está terminado o hay que empezar todo de nuevo, pero sí está claro que lo atajan en dos variables que más le molestan al ministro Caputo, porque es donde está su expertise, el dólar libre y el riesgo país .

Ya sabemos que la economía está en recesión, ya sabemos que el salario y los ingresos reales de la gente cayeron, pero hoy el problema está donde el ministro se tendría que sentir tranquilo y confortable, el riesgo país y el dólar libre. Entonces, salieron con estas medidas cortoplacistas, tácticas, de final incierto, para encontrar un puente .

El próximo objetivo de este programa económico es el acuerdo con el FMI. Argentina termina su programa de tres años con el FMI, y antes de fin de año necesita uno nuevo. Y el programa es que el periodo que va de julio hasta diciembre es demasiado largo como para transitarlo “ sin muletas ”.

Salen estas cosas, que yo no sé si van a tener éxito o fracasar, para mantener un dólar libre bajo control, pero apuntan a perdurar hasta el próximo estadío del acuerdo con el FMI .

¿Qué cambiaría ese acuerdo con el FMI? ¿Cuáles son las hipótesis?

Los acuerdos con el FMI siempre son financiamiento, o sea plata, contra un programa económico. Argentina necesita plata externa, dólares, para financiar parte de los vencimientos de deuda que tiene en los próximos tres años, con el propio FMI, con los organismos internacionales y con los bonistas, porque no se puede pagar todo con superávit fiscal , superávit comercial y reservas. Se necesita financiamiento.

Si el riesgo país está elevado, es porque el mercado se pregunta, “¿cómo me vas a pagar?”. Cuando vos sos acreedor, lo primero que miras en el que te debe plata es si tiene dinero. Y Argentina no tiene dinero , entonces necesita financiamiento, y el que provee financiamiento es el FMI. No es el único, pero es el primero.

Ahora, el FMI tiene una contrapartida de política económica, y va a pedir las cosas que siempre . Que se dé seguridades en materia fiscal, algo que es probablemente donde haya menos diferencia con esta administración, porque es dura en materia fiscal, pero va a querer hacer sumas y restas.

Está claro que lo mejor del superávit fiscal ya pasó. Lo mejor logrado con la licuación inflacionaria del impuesto país, ya pasó. Y casi te digo que la aritmética desagradable es casi tan dura como la que había el 1 de enero para este año. La verdad es que hay que tomar medidas para mantener la magnitud del superávit fiscal.

Y lo mismo vale para el sector externo, lo mismo vale para la proyección del superávit comercial , donde Dios quiera que llueva y los precios internacionales no sigan bajando. Pero aún en un escenario favorable, la aritmética del sector externo está complicada. La aritmética de la tasa de inflación y el tipo de cambio está complicada. Se necesita un programa de mediano plazo, superador del esquema de emergencia de pronto plazo que era para abril y se transformó, lamentablemente, en algo permanente, y hay que construir puentes hasta diciembre, donde falta mucho. Tres meses en Argentina es un siglo.

Elizabeth Peger: Respecto de la continuidad de medidas cortoplacistas, ¿qué efecto tienen en rigor en la negociación del acuerdo que el Gobierno está necesitando con el FMI? Porque el FMI está reclamando ampliar las reservas, ¿estas medidas van en contra de eso? ¿Qué se puede esperar de una negociación?

Por supuesto que esto va en contra, no solo de una negociación con el FMI, sino de lo que la macroeconomía pide. Desperdiciar reservas con un objetivo cortoplacista es un gran error. Yo creo que va a depender de la transitoriedad o la permanencia. El mercado financiero de repente necesitaba ayer, hoy o mañana, mostrar que el BCRA tiene algún tiro para disparar.

Yo siempre recuerdo en el Padrino cuando lo internan a Don Corleone que Michael, que es Al Pacino, lo pone al paradero en la puerta con la mano en el bolsillo para simular que tiene una pistola. El mercado quiere ver si el BCRA tiene una pistola o si tiene una mano en el bolsillo simplemente amenazando . Hay que mostrar que alguna capacidad de influir sobre el dólar libre hay.

Pero, si para bajar el dólar libre hay que sacrificar 2.000.000 de dólares de reservas que no hay, el programa entra en terapia intensiva. La clave de estas medidas cortoplacistas de estos días, es que mágicamente tengan éxito, aunque la palabra les quede grande, es controlar el tipo de cambio en 1300 o 1400 pesos, pero sin disparar balas, sin disparar reservas.

Argentina, que tenía reservas netas negativas, lo que ha logrado es llegar a cero, y de repente volver a valores negativos ahora. Entonces, volver a repetir la experiencia de que el BCRA utilice dólares que no son propios, que son de los depositantes argentinos, no puede ser un instrumento permanente .

Están tratando de construir puentes para llegar a ese acuerdo con el FMI. Lamentablemente falta mucho para diciembre, hasta puede haber una apuesta política por si gana Trump , si con él es más fácil. Hay resultas importantes pendientes que vienen demorados con una excusa de que como las leyes salieron demoradas. Viene demorado el blanqueo, la moratoria, la reforma del impuesto a los Bienes Personales, y aún hay que ver los tiempos del RIGI.

Pero Argentina tiene el problema de que un puente de tres meses parece un plazo larguísimo, paradójicamente, en el momento en el que la tasa de inflación está mostrando señales declinantes . Eso es lo que perturba al equipo económico.

EP: ¿Cuánto tiempo se pueden mantener estas medidas?

Yo creo que esto se va a mantener semana a semana. Va a ser importante que en julio - agosto el Gobierno y el BCRA demuestren que pueden mantener una brecha cambiaria “razonable”, aunque le quede grande la palabra. Que el dólar libre esté en un valor como el de ayer , un poco más bajo, sin influir en la performance del mercado cambiario pero sin que el BCRA venda reservas. Porque si el BCRA tiene que vender reservas para mantener el dólar libre, es peor el remedio que la enfermedad.

Alejandro Gomel: El tema inflación es la gran bandera del Gobierno, ¿pueden estar tranquilos con el tema inflación?

Si miramos el termómetro, que es el índice de precios mensual, estamos en una tendencia declinante. Dió 4% el mes pasado, este mes que no hay aumento de tarifas. Seguramente vamos a repetir el mismo valor, pero esto es como cuando hacés dieta. Cuando te sobran 10 kilos, los primeros 5 kg lo bajas fácil, los siguientes 3 kg cuestan un poco más, y cuando ya estás bajando, cada kilo es más difícil. Es mucho más difícil bajar de 2% a 3% a 4% mensual que en su momento fue 25% 20% 12%.

El equipo económico se emperró con que la tasa de devaluación del dólar oficial es 2% mensual, cosa que en su momento, de enero - febrero, podría ser lógico, dado que estaba en un valor alto de 800 pesos, pero que de repente fue un emperramiento con una tablita cambiaria muy apretada. El pantalón estaba muy apretado para el físico del paciente.

Entonces, cada vez que no es 2% mensual, el tipo de cambio retrocede un paso más. Hoy estamos donde la tendencia declinante de la inflación, que es una buena noticia . Es insuficiente, porque no termina de converger al 2% mensual. Entonces, 4% es mejor que 5%, pero es más que 2%. Es una tautología lo que estoy diciendo, pero todavía sigue siendo más que 2% mensual, y eso el mercado lo castiga a través de la brecha cambiaria.

Si tuvieras que hacer una apuesta a futuro, ¿qué le decís a los clientes de tu consultora?

Yo creo que el programa va a necesitar una segunda etapa macroeconómica, no una segunda etapa financiera, donde hay que hacerle el service en alguna cosa, sobretodo en el funcionamiento del mercado cambiario hay un juguetito del que se han enamorado demasiado que es el dólar blend , que es la posibilidad de que los exportadores vendan 20% las divisas en el mercado estadounidense, una manera de "devaluar sin devaluar", a costa de sacrificar reservas.

Algunas modificaciones en el funcionamiento del mercado cambiario, que no significan que hay que devaluar a 2000 y empezar de vuelta, pero sí que el BCRA va a necesitar volver a un ritmo de acumulación de reservas. No como el del primer semestre, pero por lo menos que demuestre que es positivo y que no volvemos a terrenos negativos de reservas .

El programa va a necesitar, ya sea por el lado tarifario, el lado del gasto, la implementación de la Ley Bases , y sabiendo que en el Congreso hay una propuesta jubilatoria que complica los números fiscales, se va a necesitar volver a la senda del superávit fiscal. No para agosto, septiembre u octubre, sino que mostrar en el 2025 que sin impuesto país, sin licuación, sin el ingreso extraordinario de Ganancias que pagaron los bancos, porque ganaron mucha plata el año pasado, pero no se repite, podes mantener.

Me hubiera gustado que el equipo económico tomara la delantera y lo hiciera anticipándose. Me parece que estamos en una carrera contra el arreglo donde en septiembre, octubre o noviembre. Habrá que ver qué le ofrecen al FMI a cambio de un programa. Nadie piensa que el 2025 va a ser un año extraordinario, de gran recuperación económica , pero por lo menos que se llegue a un acuerdo para que este ajuste doloroso que se está implementando tenga algún sentido, algún horizonte.

Hablando del superávit fiscal, hay una cuestión allí no sólo en el tema del flujo, sino del stock. ¿Es probable que haya riesgo de default para los acreedores de Argentina en distintos tipos de deuda? Por ejemplo, el hecho de pasar la deuda del BCRA al Tesoro, ¿no obliga a un superávit fiscal casi imposible de conseguir para pagar sin emitir?

Hay que separar la deuda en pesos de la deuda en dólares. Con respecto a la deuda en pesos, para mí se está poniendo demasiado énfasis en sacar al BCRA de un rol de prestamista de última instancia, pero siempre el BCRA tiene que tener un rol de garante y de cobertura, donde se tiene que discutir la política monetaria con profesionalidad. No a través de Twitter o una pelea de si se emite o no se emite, así no se hace política monetaria, es algo mucho más sofisticado que andar queriendo descubrir si se emite o no se emite.

Esta idea de las canillas cerradas introduce un tema. Tu planteo es válido, porque no hay superávit fiscal que pague la deuda si el mercado no la quiere renovar. Entonces, la apuesta es la renovación de deuda. Y de repente, el FMI tiene un rol para jugar ahí, que no significa abrir las canillas de la emisión monetaria, pero sí que sea una especie de garante.

Igualmente, yo creo que el énfasis está en la parte externa, está en dólares. Argentina tiene un vencimientos de deuda muy grandes y no tiene reservas. Tiene capacidad de emitir pesos para garantizar la deuda en pesos, pero no tiene reservas para garantizar la deuda en dólares.

Entiendo. Pero si el Gobierno dice que no va a emitir pesos para pagar deuda, tiene que tener superávit fiscal, si es que la gente no lo renueva, lo cual es posible.

En algún momento se va a imponer la realidad. El mercado va a testear qué está haciendo el Tesoro , y el BCRA va a tener que encontrar la manera de garantizar esa deuda. Veremos el pragmatismo vs las ideologías, cómo operan en ese tema.

Se han emperrado demasiado en decir, “somos puros, somos virginales", "Lo estamos sacando al BCRA, no hay más puts, pasamos todos los pasivos”. Es un tema delicado que a mí nunca me gustó, pero se los dejo a ver cómo van a reaccionar llegado el momento.

Deuda en dólares

Con respecto a los dólares es mucho más complicado, porque no hay reservas, entonces, el día que tengas los vencimientos tenes que mostrarle al acreedor cómo va a cobrar. Y ahí viene la secuencia: primero el FMI, después los organismo internacionales, lo cual es un tema muy delicado sin tanta repercusión pública que Argentina le está pagando al Banco Mundial, al BID, a la corporación de fomento, y no está recibiendo financiamiento compensatorio. De repente es porque el equipo económico se durmió en este tema, o porque Milei se pelea con todo el mundo y entonces no hay amistad con Argentina ; o quizás es por otro tema, pero en sí es el problema del financiamiento multilateral.

El tercero es que, con este riesgo país no hay acceso a los mercados. El problema del stock, sobre todo de los bonos en dólares es importante. Y la decisión del otro día de colocar 1.000.000.000 en un fondo fiduciario en Nueva York para que el acreedor se sienta confiado, muestra voluntad de pago, lo cual es muy importante, pero no muestra de dónde se van a sacar los recursos para pagar. El acreedor quiere ver que tenés plata, no solamente voluntad de pago . Así que sí, hay riesgos, y los refleja el mercado. No lo digo sólo yo, lo refleja el mercado con 1.500 puntos de riesgo país .

Con respecto al tema en pesos, tuvimos un reperfilamiento de la deuda al final del gobierno de Macri...

Cuando no hay control de cambios y el BCRA no puede actuar, el riesgo de reperfilamiento está presente. Cuando, en junio del 2022, los fondos comunes de inversión no quisieron renovar la deuda del Tesoro, con control de cambio, y con un BCRA activo, se pudo renovar la deuda. Es claro que la deuda en pesos se tiene que manejar con profesionalidad y pragmatismo, y no con ideología. Yo le doy la derecha todavía de que, si pasa algo, lo van a hacer.

No somos Brasil , que tiene un mercado de capitales local donde cualquier magnitud de deuda se revisa. No hay magnitud de superávit fiscal que sea capaz de pagar la deuda el día que los inversores no pueden pagar, pero es manejable. Con la deuda en dólares, tenes que mostrar que tenés plata.

