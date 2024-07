Caputo celebró la baja de los dólares financieros con una crítica a "algunos medios"

El ministro de Economía Luis Caputo celebró los resultados del primer día del nuevo esquema que busca reducir los dólares financieros y la brecha cambiaria mediante la intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y apuntó contra los medios de comunicación que informaron acerca del desplome de los bonos soberanos y el aumento del riesgo país.

A través de su cuenta oficial de X, Caputo indicó que el contado con liquidación (CCL) "bajó casi 10% y el Central compró 36 millones (de dólares), pero para algunos medios la noticia hoy es que subió 3% el riesgo país". El funcionario nacional acompañó sus palabras con el emoji de un hombre tomándose la cabeza en señal de descreimiento.

El BCRA intervino y retrocedieron los dólares paralelos

El Palacio de Hacienda planea absorber $2,5 billones en las próximas semanas vendiendo dólares en el CCL. Esta medida forma parte de la segunda fase del plan -conocida como "emisión cero" y tiene como finalidad "colapsar" la inflación y achicar la diferencia entre el tipo de cambio oficial y los paralelos para eventualmente eliminar el cepo.

En efecto, la puesta en marcha del mecanismo de intervención del BCRA en el mercado financiero para aplacar las cotizaciones financieras redundó en una reducción del CCL de 8,50% a $1.307. Algo similar ocurrió con el MEP: retroceso de 7,70% a $1.307.

La ola bajista también se replicó en el dólar blue, que había atravesado los $1.500 la semana pasada. Este lunes retrocedió 5,67% hasta los $1.415. En otras palabras, el paralelo marcó una contracción de 85 pesos desde el viernes 12 de julio y trajo alivio al Gobierno, luego de las turbulencias de las últimas semanas.

Se derrumbaron los bonos y subió el riesgo país

La contracara de las buenas nuevas para el oficialismo fue el derrumbe de los bonos soberanos. Los títulos en dólares exhibieron caídas en picada de hasta 11%. El rojo tiñó la totalidad del panel de activos e impactó de lleno en el AL35 (-11,39%), GD29 (-9,48%), GD41 (-10,23%), AL41 (-9,10%), GD35 (10,57%), AE38 (-9,70%), AL29 (-8,60%), GD30 (-8,66%) y GD38 (-10,76%).

En simultáneo, el hundimiento de los papeles argentinos se tradujo en una suba de 2,78% del riesgo país hasta los 1.553 puntos básicos, muy lejos del piso de 1.100 que había alcanzado en los primeros meses de gestión libertaria. Según especialistas en finanzas, la Argentina necesita reducir el indicador a un terreno de 500 pb para regresar al mercado internacional de deuda.

A propósito de este punto, un informe de Aurum Valores advirtió que la injerencia del BCRA en el mercado de bonos para contener la brecha "supone un riesgo importante si no se logra bajar el riesgo país, considerando que tampoco hay grandes expectativas de acumulación de divisas en los próximos meses, algo que el propio gobierno prevé según el mismo Milei y comparte Caputo".

En tal sentido, los expertos del ALyC remarcaron que un CCL más bajo "aumentaría el problema de acumulación de reservas y capacidad de intervención". Si los exportadores restringen las liquidaciones ante un dólar blend (80% al oficial; 20% al CCL) menor, la compra de moneda extranjera por parte de la autoridad monetaria podría reducirse de forma drástica.

No obstante, el Central logró hacerse de US$ 36 millones en la primera jornada de la semana con un volumen operado de US$ 266,098 millones en el mercado cambiario. Las reservas internacionales brutas cayeron US$ 102 millones y se estima que continúe en esa tendencia por un pago de US$ 680 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI).

