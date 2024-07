El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof manifestó que, desde que comenzó la gestión del presidente Javier Milei, no sólo hay un "industricidio" sino que también "está en juego toda la producción nacional" y que lo que se padece es "casi un argentinicidio".

En el marco de su habitual conferencia de prensa, el mandatario, que estuvo acompañado por parte de su gabinete, detalló la situación productiva, económica y social que atraviesa la provincia y resaltó la importancia de la construcción de la planta de gas natural licuado (GNL), un proyecto provincial situado en la localidad bonaerense de Bahía Blanca.

Por otro lado, respondió una carta "formal" que recibió por parte del Ejecutivo para saber si finalmente acepta el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que establece beneficios impositivos para proyectos de más de 200 millones de dólares. En ese marco, Kicillof indicó que dichos beneficios son "a nivel nacional" (no provincial) y que hará "todo lo que está a su alcance", mientras que señaló la inversión de 50 mil millones de dólares para la planta de GNL.

De esta manera, el gobernador le respondió al pedido que recibió del titular de la petrolera, Horacio Marín, y aseguró: "La provincia de Buenos Aires trabajó para que esto ocurriera desde hace años, y nada de esto es nuevo ni surge ahora. Es algo que supera a YPF y a la Provincia, es algo nacional".

"Se me consulta sobre decisiones que tiene que tomar el municipio de Bahía Blanca, pero no puedo contestar por él, y menos por el Concejo Deliberante. Sería malo, además de ilegal, que yo diga qué es lo que vamos a hacer cuando son decisiones que no están en cabeza del ejecutivo provincial”, adelantó el mandatario y agregó: “No aventuramos posiciones que superan el alcance de nuestras normativas".

Asimismo, anunció que resolvieron enviar un proyecto de ley "para la creación de un Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas vinculadas a grandes inversiones, la producción y el trabajo en la provincia de Buenos Aires".

"Pretendemos englobar requisitos que necesitan las compañías para llevar adelante el proyecto en Bahía Blanca: incluye la estabilidad tributaria por un periodo similar al que ofrece el régimen nacional y propone mejoras en el régimen tributario para grandes inversiones", sostuvo.

También aclaró que, por el momento, no habló con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y sólo enfatizó en que están puntualizando en "reforzar la confianza" para que tanto YPF como Petronas, las dos petroleras vinculadas al proyecto, trabajen "con total profesionalismo" y de "manera técnica".

"Se deberán evaluar la inversión, las necesidades y las conveniencias para que cuando tengamos una noticia más certera y una información más completa, podremos evaluar la conveniencia de la provincia y las diferentes posibilidades", consideró.

Una de las recesiones más fuertes de la historia

Por otra parte, indicó que la Provincia "está sufriendo una de las recesiones más fuertes de su historia con el plan económico de Milei", y que se reunieron con varios gremios industriales para "empezar a elaborar un plan conjunto" porque lo que está sucediendo es "muy grave".

"Hay una caída del 30% de la construcción, además, caen los salarios, caen las jubilaciones, caen los ingresos de las mayorías y eso hace caer el consumo y la demanda. Es lo que está pasando en los comercios bonaerenses que acusan hasta casi la caída del 60% de las ventas. Por todo esto, también cae la producción y el empleo. En la Provincia observamos una aceleración en la baja de los puestos de trabajo, ya que el 50% de la industria se desenvuelve en territorio bonaerense”, precisó.

En la misma línea, Kicillof quiso "llamar la atención" del Gobierno Nacional y señalar que "ninguno de los anuncios" que realiza periódicamente el Poder Ejecutivo "se refiere a las cuestiones de desempleo" que está generando el programa económico "ni de la enorme recesión" que también es consecuencia de la gestión de Milei.

"Nada indica que el Gobierno Nacional haya escuchado una palabra, ni un sonido, de la atronadora recesión que está viviendo la Argentina. Es como si fuera un factor que no tuviese que atender, cuando en realidad, es un desastre en la vida de millones de bonaerenses. Se ha naturalizado que se pueden hacer muchos anuncios, pero ninguno se refiere a lo que les pasa a las familias. Espero que reflexionen sobre esto y, aunque sea, le digan una oración, un párrafo, una palabra a las millones de familias que la están pasando mal por el Gobierno de Milei", reclamó.

Por último, destacó que "hay una fuerte intervención" por parte de Nación en los dólares paralelos "a contramano de lo que siempre dijo que había que hacer".

Acuerdo de paritarias y calidad de trabajo

Por su parte, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, informó que pudieron "arribar a un acuerdo del 6.5%" para el mes de julio sobre el salario de junio de los trabajadores de la Provincia.

Además, declaró que "esperan que el resto de los gremios que faltan" acepten este número y que esta suba "alcanza a la Policía Bonaerense y a los jubilados".

"También nos comprometimos con los gremios a trabajar en la calidad del salario. Particularmente, quiero ratificar nuestro compromiso con las y los trabajadores porque la caída de la recaudación es entre 15 y 20 puntos ente términos reales", indicó López.

Casi al cierre, el ministro indicó que la "preocupación" que tiene hoy el Gobierno bonaerense es "la recesión que se está viviendo" debido a que en la Provincia "hay una caída en la actividad de un 6%".

"El modelo económico (de Milei) induce al ajuste permanente en el gasto de todos los niveles de nuestro gobierno. La recesión provocada por Nación tiene gravísimos efectos en toda la Provincia. Creemos en un estado presente, que pueda proteger a los bonaerenses del Gobierno Nacional", concluyó.

